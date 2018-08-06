06.08.2018 23:46  Доверие к Let's Encrypt обеспечено во всех списках корневых сертификатов

Некоммерческий удостоверяющий центр Let’s Encrypt, контролируемый сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим, объявил о завершении работы по обеспечению доверия к корневому сертификату Let's Encrypt. Корневой сертификат Let’s Encrypt (ISRG Root X1) теперь упомянут как заслуживающий доверия во всех списках доверительных корневых сертификатов, включая списки Microsoft, Google, Apple, Mozilla, Oracle и Blackberry.

Напомним, что до сих пор повсеместное доверие к сертификатам Let's Encrypt было обеспечено благодаря промежуточному сертификату, который кроме подписи корневым сертификатом Let's Encrypt также перекрёстно подписан организацией IdenTrust, что позволяло принимать сертификаты Let's Encrypt в продуктах не имеющих информации о корневом сертификате Let's Encrypt, благодаря наличию доверия к IdenTrust.



