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06.08.2018 23:46  Доверие к Let's Encrypt обеспечено во всех списках корневых сертификатов

Некоммерческий удостоверяющий центр Let’s Encrypt, контролируемый сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим, объявил о завершении работы по обеспечению доверия к корневому сертификату Let's Encrypt. Корневой сертификат Let’s Encrypt (ISRG Root X1) теперь упомянут как заслуживающий доверия во всех списках доверительных корневых сертификатов, включая списки Microsoft, Google, Apple, Mozilla, Oracle и Blackberry.

Напомним, что до сих пор повсеместное доверие к сертификатам Let's Encrypt было обеспечено благодаря промежуточному сертификату, который кроме подписи корневым сертификатом Let's Encrypt также перекрёстно подписан организацией IdenTrust, что позволяло принимать сертификаты Let's Encrypt в продуктах не имеющих информации о корневом сертификате Let's Encrypt, благодаря наличию доверия к IdenTrust.

  1. Главная ссылка к новости (https://letsencrypt.org/2018/0...)
  2. OpenNews: Проект Let's Encrypt ввёл в строй протокол ACMEv2 и поддержку масок
  3. OpenNews: Let's Encrypt опубликовал описание атаки и план по устранению проблемы
  4. OpenNews: Инцидент с уязвимостью в сервисе Let's Encrypt
  5. OpenNews: Проект Let's Encrypt опубликовал планы на 2018 год
  6. OpenNews: Проект Let's Encrypt представил модуль для http-сервера Apache
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: letsencrypt, rypt, cert
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  • 1.1, th3m3 (ok), 23:52, 06/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ура! Да здравствует повсеместное шифрование!
     
  • 1.2, snyan (?), 23:55, 06/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Централизование. Опасно.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 00:04, 07/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Вся система сертификатов держится на доверии какому-то корню двум, десяти, ста ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.8, электронщег (?), 00:53, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Можешь предложить лучше — валяй

    веб оф труст!

    x)

     
  • 1.4, izyk (ok), 00:07, 07/08/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сикока он теперь стоит, интересно?
     
  • 1.5, Аноним (5), 00:25, 07/08/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну всё, теперь злоумышленники могут взломать любой сайт на любом устройстве через bgp spoofing. Достаточно получить let's encryptовский сертификат на ч3жой сайт и при митме использовать его
     
     
  • 2.6, lucentcode (ok), 00:33, 07/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как получить, когда там проверка на владением доменом(запись DNS, или проверка доступности соответствующего одноразового URL, расположенного на сайте с доменом, для которого нужен серт)? Не прошёл проверку, не получил серт.
     
  • 1.7, Аноним (5), 00:40, 07/08/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Как получить, когда там проверка на владением доменом

    через bgp spoofing. Домен тот же, айпишник тот же, вот только летсэнкрипт общается не с тем сервером, а с сервером злоумышленника.

     
  • 1.9, Xasd (ok), 01:22, 07/08/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > перекрёстно подписан организацией IdenTrust

    то есть правильно понял что эта организация сама себе подписала смертный приговор?

    очевидно на условиях "либо вы делает это и мы позволяем вам пожить ещё чуть-чуть подольше". а иначе было бы вообще не ясно на какиех мотивах

     

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