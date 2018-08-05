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05.08.2018 11:58  Критика шифрования ключей в OpenSSH

Недавняя подстановка вредоносного ПО в популярный NPM-модуль eslint, привела к отправке злоумышленникам SSH-ключей доступа, хранящихся в домашней директории нескольких тысяч разработчиков. Многие разработчики не придали этому должного внимания из-за того, что их ключи были зашифрованы с использованием пароля. Тем не менее по умолчанию в SSH для закрытых RSA-ключей применяется устаревший и ненадёжный метод шифрования, использующий блочный шифр AES с ключом в виде MD5-хэша от заданного пользователем пароля (с солью). Функция bcrypt_pbkdf, обеспечивающая должную защиту от подбора, применяется только для ключей на базе эллиптических кривых (Ed25519).

Применение по умолчанию неэффективного шифрования на базе MD5, производительность подбора хэшей для которого на современном оборудовании может достигать миллиардов проверок в секунду, не только сводит на нет пользу от шифрования ключа, но и, по мнению автора статьи, делает защиту даже менее надёжной, чем использование открытого текста без шифрования. Суть данного мнения в том, что часто пользователи используют один и тот же пароль для разных сервисов. В случае шифрования ключей SSH, как правило, не применяются менеджеры паролей и пользователь использует знакомый ему типовой пароль, который он держит в голове.

Применение типового пароля в изначально ненадёжной схеме хэширования ставит под удар сам пароль и упрощает компрометацию публичных сервисов для которых применяется данный пароль. SSH-ключ, отправленный в ходе запуска вредоносного модуля NPM, при надлежащей настройки ограничения доступа к SSH не позволит скомпрометировать хост, но может быть использован для подбора пароля, применяемого для его шифрования. Используя открытый ключ для проверки успешности подбора, атакующий с достаточно высокой вероятностью может определить изначальный пароль и использовать его для атаки.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: В популярный NPM-модуль внедрено вредоносное ПО, копирующее параметры аутентификации
  3. OpenNews: Репозиторий NPM семь часов был недоступен через прокси
  4. OpenNews: Выявлена попытка включения бэкдора в популярный NPM-пакет mailparser
  5. OpenNews: Критическая проблема в NPM 5.7, приводящая к смене прав доступа на системные каталоги
  6. OpenNews: Сбой антиспам-системы привёл к коллапсу в репозитории NPM
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: ssh, md5
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  • 1.1, Аноним (1), 12:53, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Настоящей утечки SSH ключей не было. Код закладки в eslint содержал ошибку и не работал
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:00, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Это совершенно меняет дело
     
  • 2.22, Аноним (-), 14:21, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А вы ещё сомневаетесь в безопасности linux. Попробуйте сначала запустить свой бэкдор.
     
  • 1.2, Alexey (??), 13:00, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    NаPоMойке криптография не нужна. Пусть используют телнет.
     
  • 1.4, Oleg (??), 13:06, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    NPM имеет доступ ко всем файлам на компьютере. Нормальные люди устанавливают приложения в Snap и отключают доступ к домашней директории. Благо это так же просто как в Android 6+.
     
     
  • 2.7, Ага (?), 13:08, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    на секундочку Олег. И часто вы пакуете в снап ? а эту армию бибизян пробовали учить?
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:34, 05/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    это тот, в популярных репах которого недавно криптомайнер нашли Исходя из того,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.19, Смузи на гироскутере (?), 13:57, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>snap
    > это тот, в популярных репах которого недавно криптомайнер нашли?

    Это он, наш модный снап, и репа одна как AUR, как Google Play.


    > Исходя из того, что васянам доверия нет, давайте будем честными - сколько
    > разработчиков пакуют свои поделки официально? А сколько пользователей бубунты способны
    > собрать свой собственный снап/флатпак и настроить это дело правильно (как Вы
    > говорите - с изоляцией и свистелками)? О том и речь.

    Справедливости ради программа внутри снапа ничего с системой сделать не может и для противодействия майнерам можно выключить ей интернет.

     
  • 2.21, Crazy Alex (ok), 14:03, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто ставьте софт из репозитория дистрибутива штатным методом - и будет вам счастье.
     
  • 1.5, Alexey (??), 13:06, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    SSH w. PKCS#8:
    https://habr.com/post/181320/
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:13, 05/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да, но на самом деле ssh-keygen все это уже умеет Генерируем RSA-ключ ssh-ke... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.9, Аноним (8), 13:14, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Только при конвертации "-t rsa -b 4096" конечно не нужно.
     
  • 3.11, Alexey (??), 13:20, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    -o - спасибо,проглядел. 10 лет назад такого не было и вот, опять.
     
  • 1.6, AnonPlus (?), 13:07, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как вариант, можно не хранить ключ в домашней директории. Тебе не нужно беспокоится о слабом шифровании, если злоумышленник вообще не получит ключа.

    Допустим, можно хранить его в базе KeePass, а уж база шифруется вполне надёжно. А плагин KeeAgent выступает в роли агента аутентификации, запрашивая у пользователя одобрения всякий раз, когда кто-то запрашивает ключ.

     
     
  • 2.13, Alexey (??), 13:33, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот ещё способ хранения закрытых ключей:
    https://dev.rutoken.ru/pages/viewpage.action?pageId=3440675
    (токенов можно взять у свих бухгалтеров. банки раз в год ключи меняют, новые выдают, старые остаются)
     
  • 1.10, Аноним (10), 13:19, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Используйте уже наконец ed25519.
     
     
  • 2.12, Аноним (8), 13:21, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Привет, админ локалхоста.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 13:42, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что, где-то еще остались сервисы у которых ssh не понимает ed25519?
     
     
  • 4.18, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 13:49, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    До фига таких, сторонних. :(

    Установил кто-то когда-то в локальной сети vSphere 5.5, и работает оно до сих пор, например.

    Или там CentOS древний, на котором крутится Очень Важный Сервис, Который Нечем Заменить.

    Или коммутатор, который спасибо что вообще про SSHv2 слышал.

    Имя им — легион.

     
  • 4.20, Аноним (20), 14:03, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что, где-то ещё остались люди, способные понять, о чём вообще идёт речь в тексте новости?
     
  • 1.15, Аноним (15), 13:35, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Нужно это гогно пускать из докер контейнера.
     
  • 1.16, Аноним (14), 13:38, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Имхо, отчасти они правы - в таком софте, по дефолту настройки должны быть наибол... весь текст скрыт [показать]
     

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