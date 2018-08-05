05.08.2018 11:58  Критика шифрования ключей в OpenSSH

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|1.4, Oleg (??), 13:06, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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NPM имеет доступ ко всем файлам на компьютере. Нормальные люди устанавливают приложения в Snap и отключают доступ к домашней директории. Благо это так же просто как в Android 6+.
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|2.7, Ага (?), 13:08, 05/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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на секундочку Олег. И часто вы пакуете в снап ? а эту армию бибизян пробовали учить?
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|3.19, Смузи на гироскутере (?), 13:57, 05/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>>snap
> это тот, в популярных репах которого недавно криптомайнер нашли?
Это он, наш модный снап, и репа одна как AUR, как Google Play.
> Исходя из того, что васянам доверия нет, давайте будем честными - сколько
> разработчиков пакуют свои поделки официально? А сколько пользователей бубунты способны
> собрать свой собственный снап/флатпак и настроить это дело правильно (как Вы
> говорите - с изоляцией и свистелками)? О том и речь.
Справедливости ради программа внутри снапа ничего с системой сделать не может и для противодействия майнерам можно выключить ей интернет.
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|1.6, AnonPlus (?), 13:07, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Как вариант, можно не хранить ключ в домашней директории. Тебе не нужно беспокоится о слабом шифровании, если злоумышленник вообще не получит ключа.
Допустим, можно хранить его в базе KeePass, а уж база шифруется вполне надёжно. А плагин KeeAgent выступает в роли агента аутентификации, запрашивая у пользователя одобрения всякий раз, когда кто-то запрашивает ключ.
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|4.18, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 13:49, 05/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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До фига таких, сторонних. :(
Установил кто-то когда-то в локальной сети vSphere 5.5, и работает оно до сих пор, например.
Или там CentOS древний, на котором крутится Очень Важный Сервис, Который Нечем Заменить.
Или коммутатор, который спасибо что вообще про SSHv2 слышал.
Имя им — легион.
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