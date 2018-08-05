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05.08.2018 08:30  Тенденция "Bullshit Web"

Канадский web-разработчик Ник Хеер (Nick Heer) написал эссе, в котором поднял проблему необдуманного усложнения и нагромождения при создании современных сайтов, что приводит к тому, что несмотря на кардинальный рост пропускной способности клиентских каналов связи многие известные сайты в настоящее время грузятся значительно дольше, чем 20 лет назад во времена модемных соединений. Ник охарактеризовал данное явление как 'Bullshit Web'.

Вопреки здравому смыслу стало нормой, когда разработчики сайтов не задумываются об оптимизации и привлекают всё новые и новые уровни абстракции, полагая что широкополосные каналы связи и современные мощные компьютеры решают все проблемы. При этом разрастание сайтов не приводит к увеличению функциональности, скорости и удобства доступа к контенту, возникают лишь лишние слои, а потребление лишних ресурсов компенсируется увеличением мощности оборудования, новыми техниками оптимизации в браузерах и улучшением каналов связи.

В качестве примера приведён сайт CNN, на загрузку статьи с которого потребовалось 30 секунд при подключении пользователя к кабельной сети на скорости 50 Mbps. При загрузке одной страницы CNN было получено:

  • Около сотни скриптов, суммарным размером в несколько мегабайт (точный размер посчитать было затруднительным, так как некоторые скрипты запрашивались в процессе просмотра, после окончания загрузки страницы);
  • 11 web-шрифтов, размером 414 Кб;
  • 4 набора CSS-стилей, размером 315 Кб;
  • 20 блоков iframe;
  • Выполнено 29 Ajax-запросов (XML HTTP request) общим размером 500 Кб.


  1. Главная ссылка к новости (https://tech.slashdot.org/stor...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: web, optimization
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноняшка (?), 08:33, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +10 +/
    Реквестирую plain html с тегами image, ссылками, и все! (но как же... но как же... таргетированная реклама и многочисленные уязвиости javascript?...)
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 09:38, 05/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –15 +/
    Все это хорошо на словах, пока не попытаешься сделать динамические реакции стран... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.30, Kirill (??), 10:18, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +14 +/
    > Все это хорошо на словах, пока не попытаешься сделать динамические реакции страницы

    Не то чтобы все эти динамические реакции страницы были нужны. У меня стойкое ощущение, что 49% случаев это бессмысленные анимации, а ещё 50% приходятся на рекламу. Редко когда действительно невозможно отобразить информацию без интерактивных элементов.

     
  • 3.44, Адекватный вэбразработчик (?), 11:34, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сейчас вообще без скриптов можно обойтись используя CSS. Скрипты нужны только для рекламы и кастомных плееров с трекингом активности пользователя.
     
  • 3.58, Fyjybv755 (?), 12:47, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    > Впрочем, Angular давно разрешил проблему, сверхбыстрый, предотвращает множество выстрелов себе в ногу, понятный. Только почему-то всегда находятся "умники", которые думаю, что на фреймворках 5-10 летней давности они сделают лучше

    Меня больше вымораживают "умники", которые думают, что на Angular они сделают хорошо. Или хотя бы терпимо.
    Автора сабжевой статьи, видимо, тоже.

     
  • 2.74, gloom (?), 15:07, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Видимо, статические страницы прокляты.
    И автора коммерческого сайта, на котором при загрузке контент составит более 5% от массы загрузки страницы, ждёт настолько страшная кара, что уж лет 10 как никому такое даже в голову нне приходит.
     
  • 1.2, A.Stahl (ok), 08:34, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    >Nick Heer

    Heer это, как я понимаю, "очевидность" на голландском или финском, правильно?

     
  • 1.3, Виталик (??), 08:38, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Так тут дело не в усложнении, а в том что на сайте CNN куча зондов. С uMatrix он грузится секунды за 2 и при этом все что теряет пользователь это анальная слежка.
     
     
  • 2.27, ПользовательНПМ (?), 10:13, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    С uBlock Origin тоже быстро. Автор статьи конечно же сравнивал без блокировщиков.
     
  • 1.4, And (??), 08:43, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Чтобы хорошо выразить хорошую мысль, достаточно алфавита, цифр и markdown. :)
     
     
  • 2.9, A.Stahl (ok), 08:50, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    markdown для хипстеров. Перевода каретки и -- для особых эстетов -- табуляции хватит всем.
     
     
  • 3.11, Аноняшка (?), 08:56, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы забы ли про смайлики, ASCII-art, псевдографику и терминалы с поддержкой 16-ти цветов))
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 09:05, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    > терминалы с поддержкой 16-ти цветов))

    Хипстота

     
  • 4.34, Аноним (34), 10:46, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Saahriktu бы добави ещё использование 8-битной koi8-r
     
  • 2.36, Аноним (34), 10:51, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чтобы хорошо выражатть хорошуе мысли - TEX. Иногда выражиль хорошую мысль лаконично можно с помощью формулы.
     
  • 2.38, Аноним (34), 10:55, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чтобы хорошо выражать хорошие мысли - TEX. Иногда, выразить хорошую мысль лаконично можно с помощью формулы.
    (исправлено)
     
  • 2.73, Аноним (73), 14:47, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    asciidoc
     
     
  • 3.75, Илья (??), 15:15, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А что может аскидок, чего не может маркдаун? Серьёзно, пользовались аскидоком довольно долго, генерировали документацию. Но зачем учить два формата если они примерно одинаковые?
     
  • 1.5, dimqua (ok), 08:44, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну, это давно известно.

    https://www.youtube.com/watch?v=tefielQeHZY

     
  • 1.6, аа (?), 08:48, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А с чего вдруг, это попало в новости, объясните, а то мне плохо видно из пещеры
     
     
  • 2.8, Аноняшка (?), 08:50, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    за 20 лет интернет в пещере стал только медленнее, но это же не беспокоит крутого альфа - самца?
     
  • 1.7, Аноняшка (?), 08:49, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ок, согласен на markdown) кто тоже "за"?)
     
     
  • 2.57, Илья (??), 12:46, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    маркдаун умеет валидировать формы, запускать скрипты, делать асинхронние запросы, майнить монеро?
     
  • 1.10, Человек (??), 08:51, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Зачем оптимизировать то, что будет постоянно переделываться на очередной новый модный говнофреймворк
     
  • 1.12, Аноним (12), 09:02, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    https://habr.com/post/312022/
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 11:30, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    жесть... я так понимаю 90% времени уходит на обучение всякой модной фигне, остальное на разработку.
    эти люди вообще живут?:)
     
  • 1.14, Аноним (14), 09:07, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Почувствовал себя каким-то олдфагом. Я восемь раз подумаю прежде чем решиться сделать ещё один запрос (к серверу или к базе данных).
    Реально Bullshit Web.
     
     
  • 2.65, Аноним (65), 13:35, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я восемь раз подумаю прежде чем решиться сделать ещё один запрос

    А современный веб-разработчик бы решился один раз подумать, прежде чем сделать ещё восемь запросов.

     
  • 1.16, Аноним (12), 09:17, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    В 2003 году мне тётенька 30 лет, с которой мы общались, скинула в ICQ ссылку на ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, Аноним (17), 09:30, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    http://motherfuckingwebsite.com/
     
     
  • 2.23, Аноним (12), 09:59, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    http://www.windows93.net/
     
  • 2.29, ПользовательНПМ (?), 10:15, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    http://bettermotherfuckingwebsite.com
    https://thebestmotherfucking.website
     
     
  • 3.69, Аноним (42), 14:10, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    даже у этих, типа правильных чуваков, гуглоАНАЛитика встроена...
    сейчас остался хоть 1 сайт в инете без гуглозондов?
     
  • 1.18, Аноним (18), 09:36, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Пфф. А какой смысл поднимать тему неоправданно усложнённых веб сервисов, если две трети из них вобще нафиг никому не нужны?
     
     
  • 2.21, Аноним (12), 09:58, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Овер-инжиниринг. Зайди на headhunters, там вакансии DevЁps-ы по 100 тыс. в месяц и больше. А не было бы искуственно усложнено - люди в процессии получали бы столько, сколько заслуживают на самом деле
     
     
  • 3.22, Аноним (12), 09:58, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    проФессии, конечно же
     
  • 3.43, Аноним (43), 11:31, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://vc.ru/43121-naibolee-vysokooplachivaemye-it-vakansii-v-gorodah-rossii-
     
  • 3.59, Fyjybv755 (?), 12:52, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Овер-инжиниринг. Зайди на headhunters, там вакансии DevЁps-ы по 100 тыс. в месяц и больше.

    Девопсы немного другим занимаются. И, судя по тому, что вы путаете их с фронтендщиками, объяснять вам суть их работы немного бессмысленно.

     
  • 3.62, Илья (??), 13:04, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > сколько заслуживают на самом деле

    Думаю, девопсы (по крайней мере девопсы нашей прошлой конторы) заслуживают сочувствия. Работа с недокументируемыми ошибками окружения и беспрерывное чтение stackoverflow любого доведёт до ручки

     
  • 2.26, Crazy Alex (ok), 10:05, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Были бы не нужны - разорились бы на фиг. А так - нужны настолько, что люди готовы терпеть все эти тормоза
     
     
  • 3.50, Аноним (50), 12:30, 05/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    За последние лет 10 интернет, благодаря соцсетям, наводнили хомячки, которым все... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, Аноним (20), 09:50, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Веб скатился в жирное гавно, подтверждаю.
     
  • 1.24, Аноним (-), 10:01, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    все, что становится мейнстримом, имеет тенденцию скатываться в уг. Автору надо в и2п уходить - там и сейчас сорт оф вебдваноль
     
  • 1.25, Ю.Т. (?), 10:04, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Проблема не в размере даже, а в подмене парадигмы. Была сеть, из которой загружались данные, которые браузер показывал. Сейчас "нормальная" работа с сетью идет в режиме бесконтрольного, фактически, исполнения множества приложений, написанных икс знает кем и с какой целью. То есть работа такая, какую не каждый разрешит на  своем настольном компе. А от "веба" остался лишь рендеринг в так называемый html. Вместо чтения - созерцание и типа "вам выбирать".
    Но это очевидное. А вот что вы с этим собираетесь *делать*? ))
     
  • 1.28, Аноним (28), 10:14, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    О боже, земля круглая, вода мокрая а огонь горячий.
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 10:47, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > земля круглая

    Диск, например круглый, а планета Земля - шарообразная (точнее, эллипсоидная).

     
     
  • 3.39, Ю.Т. (?), 10:57, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >> земля круглая
    > Диск, например круглый, а планета Земля - шарообразная (точнее, эллипсоидная).

    геоидная

     
  • 3.54, Аноним (54), 12:44, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ssd диск, например, квадратный
     
     
  • 4.61, Oleg (??), 13:00, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ssd НЕ диск!
     
  • 4.63, Аноним (35), 13:10, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81
     
  • 1.31, username (??), 10:23, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    http://www.goodoldweb.com
    А так то да, они отжали себе веб и нам пора думать что то в замен.
     
  • 1.32, Timur I. Davletshin (?), 10:24, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Спецом проверил на ноуте 10-летней давности — 10 секунда загруза на 50 Мбитах с отключенным блокировщиком. Хотя, по факту согласен, какой-то лютейший пипец с этими всеми зондами и ненужными свистелками.
     
  • 1.33, Сергей (??), 10:44, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Docker hub, пока не перешёл на оптику - страдал, грузится 4мб файл и даже не кешируется
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 11:17, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Pornhub, пока не перешёл на оптику - страдал, грузится 4мб файл и даже не кешируется
     
     
  • 3.83, fske (?), 16:32, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну так на то интернет такой и разный - кто-то работает, а кто-то дpочит. Каждому своё.
     
  • 1.37, Dzen Python (ok), 10:52, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Секрет Полишинеля, ей-богу
     
  • 1.46, Аноним (46), 11:59, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    nginx.org лучшие практики дизайна, nginx.com - помойное ведро хипстерского смузи.
     
  • 1.47, Аноним (47), 12:04, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    рост цен с инфляцией все сложнее сочетются эффективностью и качеством
     
  • 1.48, Аноним (48), 12:04, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Нужно вводить стандарт сайтов уровня 2005 ну или хотябы 2010годов Заставить все... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.67, Аноним (67), 13:59, 05/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Дурацкая мечта Знаешь такое правило успеха в жизни - Надо не тратить меньше, а... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.77, Аниним (?), 15:43, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >у всех зп в районе 120-200к (разброс по коллегам из веб, смм, блоггеров).

    Жирновато, аноним. Даже для OpenNet.

     
  • 3.81, fske (?), 16:25, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Идиотское правило, придуманное корпорациями для взращивания общества потреблятелей.
     
     
  • 4.85, Аноним (85), 16:46, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот именно.
    Меня не интересует мнение корпораций о том, какой у меня должен быть инет и компьютер.
     
  • 1.49, RotarenegeD (?), 12:15, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    щас бы на сайт CNN ходить..
     
     
  • 2.51, Аноним (51), 12:33, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В чем твоя проблема? Политота покоя не дает?
     
     
  • 3.60, Fyjybv755 (?), 12:54, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нехватка пропаганды в организме.
     
     
  • 4.82, fske (?), 16:27, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тогда бы он с CNN не вылазил
     
  • 1.52, Отражение луны (ok), 12:34, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    То ли дело опеннет, на котором пишешь коммент и тебя редиректит хрен пойми куда.
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 12:43, 05/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А что здесь не так Все логично Отвечаешь на коммент на странице с новостью - п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.79, Аноним (79), 16:11, 05/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Не прикидывайся, все прекрасно понимают, о чем речь Совсем недавно фиксили диз... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.55, Аноним (55), 12:44, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Это общая тенденция Операционные системы превратились в bloatware, 90 которых ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.56, Аноним (56), 12:45, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    На десятый год зоркий глаз заметил, что веб превратился в тормозную клоаку с троянами
     
  • 1.64, user90 (?), 13:34, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто режу весь жабоскрипт. Сайт после этого не работает? В блеклист! Политика нулевой терпимости, ослы!
     
     
  • 2.66, Аноним (67), 13:50, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Идиотище, понятно.

    С банкингами и прочим у тебя как? Только налик? За квартиру платить в сберкассу ходишь, или на почту пердеть с пенсионерами?

     
     
  • 3.68, Crazy Alex (ok), 14:10, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На самом деле при чуть менее радикальном подходе (белый список, на остальных случайно посещённых JS включается по необходимости) - жить очень даже можно. А вот разного рода "политики нулевой терпимости", IMHO, себя не окупают - не уверен, что найдётся принцип, который действительно никогда нельзя нарушать.
     
     
  • 4.84, Аноним (85), 16:41, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если текст не виден без джаваскрипта, то в Firefox часто помогает:
    ВИД>СТИЛЬ СТРАНИЦЫ>БЕЗ СТИЛЯ.
     
  • 3.70, anonymous (??), 14:16, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Иногда проще на почту сходить, чем стать жертвой дырявых скриптов.
     
     
  • 4.80, Аноним (79), 16:12, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    на почте  станешь жертвой дырявой почты
     
  • 3.72, др. Аноним (?), 14:40, 05/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > С банкингами и прочим у тебя как? Только налик?
    > За квартиру платить в сберкассу ходишь, или на почту пердеть с пенсионерами?

    Обожаю опеннет. Очередной знаток о наличии других вариантов даже не подозревает, но зато ценнейшее мнение
    > Идиотище, понятно.

    имеет.

     
  • 1.71, Аноним (71), 14:31, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Все правильно делают, рыночек решает старпёров Луддиты должны страдать Ну кста... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.76, Аноним (76), 15:38, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    странно, что никто не сказал про AMP Тот же CNN в феврале уже внедрил Februar... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.78, Аноним (78), 16:03, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно написан манифест на motherfuckingwebsite.com
     

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