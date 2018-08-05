05.08.2018 08:30  Тенденция "Bullshit Web"

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|3.30, Kirill (??), 10:18, 05/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+14 +/–
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> Все это хорошо на словах, пока не попытаешься сделать динамические реакции страницы
Не то чтобы все эти динамические реакции страницы были нужны. У меня стойкое ощущение, что 49% случаев это бессмысленные анимации, а ещё 50% приходятся на рекламу. Редко когда действительно невозможно отобразить информацию без интерактивных элементов.
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|3.58, Fyjybv755 (?), 12:47, 05/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
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> Впрочем, Angular давно разрешил проблему, сверхбыстрый, предотвращает множество выстрелов себе в ногу, понятный. Только почему-то всегда находятся "умники", которые думаю, что на фреймворках 5-10 летней давности они сделают лучше
Меня больше вымораживают "умники", которые думают, что на Angular они сделают хорошо. Или хотя бы терпимо.
Автора сабжевой статьи, видимо, тоже.
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|2.74, gloom (?), 15:07, 05/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Видимо, статические страницы прокляты.
И автора коммерческого сайта, на котором при загрузке контент составит более 5% от массы загрузки страницы, ждёт настолько страшная кара, что уж лет 10 как никому такое даже в голову нне приходит.
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|1.3, Виталик (??), 08:38, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+6 +/–
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Так тут дело не в усложнении, а в том что на сайте CNN куча зондов. С uMatrix он грузится секунды за 2 и при этом все что теряет пользователь это анальная слежка.
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|2.36, Аноним (34), 10:51, 05/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Чтобы хорошо выражатть хорошуе мысли - TEX. Иногда выражиль хорошую мысль лаконично можно с помощью формулы.
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|2.38, Аноним (34), 10:55, 05/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Чтобы хорошо выражать хорошие мысли - TEX. Иногда, выразить хорошую мысль лаконично можно с помощью формулы.
(исправлено)
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|3.75, Илья (??), 15:15, 05/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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А что может аскидок, чего не может маркдаун? Серьёзно, пользовались аскидоком довольно долго, генерировали документацию. Но зачем учить два формата если они примерно одинаковые?
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|2.8, Аноняшка (?), 08:50, 05/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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за 20 лет интернет в пещере стал только медленнее, но это же не беспокоит крутого альфа - самца?
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|2.57, Илья (??), 12:46, 05/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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маркдаун умеет валидировать формы, запускать скрипты, делать асинхронние запросы, майнить монеро?
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|2.42, Аноним (42), 11:30, 05/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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жесть... я так понимаю 90% времени уходит на обучение всякой модной фигне, остальное на разработку.
эти люди вообще живут?:)
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|1.14, Аноним (14), 09:07, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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Почувствовал себя каким-то олдфагом. Я восемь раз подумаю прежде чем решиться сделать ещё один запрос (к серверу или к базе данных).
Реально Bullshit Web.
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|2.65, Аноним (65), 13:35, 05/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Я восемь раз подумаю прежде чем решиться сделать ещё один запрос
А современный веб-разработчик бы решился один раз подумать, прежде чем сделать ещё восемь запросов.
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|3.69, Аноним (42), 14:10, 05/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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даже у этих, типа правильных чуваков, гуглоАНАЛитика встроена...
сейчас остался хоть 1 сайт в инете без гуглозондов?
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|2.21, Аноним (12), 09:58, 05/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Овер-инжиниринг. Зайди на headhunters, там вакансии DevЁps-ы по 100 тыс. в месяц и больше. А не было бы искуственно усложнено - люди в процессии получали бы столько, сколько заслуживают на самом деле
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|3.59, Fyjybv755 (?), 12:52, 05/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Овер-инжиниринг. Зайди на headhunters, там вакансии DevЁps-ы по 100 тыс. в месяц и больше.
Девопсы немного другим занимаются. И, судя по тому, что вы путаете их с фронтендщиками, объяснять вам суть их работы немного бессмысленно.
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|3.62, Илья (??), 13:04, 05/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> сколько заслуживают на самом деле
Думаю, девопсы (по крайней мере девопсы нашей прошлой конторы) заслуживают сочувствия. Работа с недокументируемыми ошибками окружения и беспрерывное чтение stackoverflow любого доведёт до ручки
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|1.25, Ю.Т. (?), 10:04, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+7 +/–
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Проблема не в размере даже, а в подмене парадигмы. Была сеть, из которой загружались данные, которые браузер показывал. Сейчас "нормальная" работа с сетью идет в режиме бесконтрольного, фактически, исполнения множества приложений, написанных икс знает кем и с какой целью. То есть работа такая, какую не каждый разрешит на своем настольном компе. А от "веба" остался лишь рендеринг в так называемый html. Вместо чтения - созерцание и типа "вам выбирать".
Но это очевидное. А вот что вы с этим собираетесь *делать*? ))
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|2.35, Аноним (35), 10:47, 05/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> земля круглая
Диск, например круглый, а планета Земля - шарообразная (точнее, эллипсоидная).
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|3.39, Ю.Т. (?), 10:57, 05/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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>> земля круглая
> Диск, например круглый, а планета Земля - шарообразная (точнее, эллипсоидная).
геоидная
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|3.77, Аниним (?), 15:43, 05/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>у всех зп в районе 120-200к (разброс по коллегам из веб, смм, блоггеров).
Жирновато, аноним. Даже для OpenNet.
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|4.85, Аноним (85), 16:46, 05/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Вот именно.
Меня не интересует мнение корпораций о том, какой у меня должен быть инет и компьютер.
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|2.66, Аноним (67), 13:50, 05/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Идиотище, понятно.
С банкингами и прочим у тебя как? Только налик? За квартиру платить в сберкассу ходишь, или на почту пердеть с пенсионерами?
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|3.68, Crazy Alex (ok), 14:10, 05/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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На самом деле при чуть менее радикальном подходе (белый список, на остальных случайно посещённых JS включается по необходимости) - жить очень даже можно. А вот разного рода "политики нулевой терпимости", IMHO, себя не окупают - не уверен, что найдётся принцип, который действительно никогда нельзя нарушать.
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|4.84, Аноним (85), 16:41, 05/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Если текст не виден без джаваскрипта, то в Firefox часто помогает:
ВИД>СТИЛЬ СТРАНИЦЫ>БЕЗ СТИЛЯ.
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|3.72, др. Аноним (?), 14:40, 05/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> С банкингами и прочим у тебя как? Только налик?
> За квартиру платить в сберкассу ходишь, или на почту пердеть с пенсионерами?
Обожаю опеннет. Очередной знаток о наличии других вариантов даже не подозревает, но зато ценнейшее мнение
> Идиотище, понятно.
имеет.
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