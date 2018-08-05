05.08.2018 08:30  Тенденция "Bullshit Web"

Канадский web-разработчик Ник Хеер (Nick Heer) написал эссе, в котором поднял проблему необдуманного усложнения и нагромождения при создании современных сайтов, что приводит к тому, что несмотря на кардинальный рост пропускной способности клиентских каналов связи многие известные сайты в настоящее время грузятся значительно дольше, чем 20 лет назад во времена модемных соединений. Ник охарактеризовал данное явление как 'Bullshit Web'.

Вопреки здравому смыслу стало нормой, когда разработчики сайтов не задумываются об оптимизации и привлекают всё новые и новые уровни абстракции, полагая что широкополосные каналы связи и современные мощные компьютеры решают все проблемы. При этом разрастание сайтов не приводит к увеличению функциональности, скорости и удобства доступа к контенту, возникают лишь лишние слои, а потребление лишних ресурсов компенсируется увеличением мощности оборудования, новыми техниками оптимизации в браузерах и улучшением каналов связи.

В качестве примера приведён сайт CNN, на загрузку статьи с которого потребовалось 30 секунд при подключении пользователя к кабельной сети на скорости 50 Mbps. При загрузке одной страницы CNN было получено: