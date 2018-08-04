04.08.2018 13:51  Релиз web-фреймворка Django 2.1

Представлен релиз web-фреймворка Django 2.1, написанного на языке Python и предназначенного для разработки веб-приложений. Ветка Django 2.1 отнесена к категории выпусков с обычным сроком поддержки и будет получать обновления до декабря 2019 года. LTS-ветка 1.11 будет поддерживаться до апреля 2020 года. Поддержка ветки 2.0 продлится до апреля 2019 года. Следующим LTS-выпуском станет релиз 2.2. Ключевые улучшения: В Meta.default_permissions для моделей представлено новое полномочие "view", автоматически создаваемое при запуске миграции (django-admin migrate). Полномочие "view" позволяет предоставить пользователям только доступ на чтение к моделям в интерфейсе администратора. Для проверки наличия нового полномочия предложена функция ModelAdmin.has_view_permission().

Внесена большая порция небольших улучшений в интерфейс администратора (модуль django.contrib.admin). Предоставлена возможность переопределения сайта администратора и замены базовых шаблонов. Библиотека jQuery обновлена до версии 3.3.1. Добавлены методы ModelAdmin.get_deleted_objects() и ModelAdmin.delete_queryset() для настройки процесса удаления. Добавлен атрибут и ModelAdmin.sortable_by и метод ModelAdmin.get_sortable_by() для управления сорктировкой содержимого отдельных столбцов. Для действий в интерфейсе администратора теперь могут задаваться полномочия, ограничивающие доступность функций для определённых пользователей;

Бэкенд для кэширования в памяти переведён на применение стратегии LRU (least-recently-used) для вытеснения в порядке давности обращения к записям. В API доступа к кэшу добавлен метод touch() для обновления времени обращения к записи;

Добавлена функция get_supported_language_variant() для получения информации о поддерживаемых языках при локализации;

Для шаблонов представлен новый фильтр json_script для безопасного вывода объектов Python в формате JSON, готовом для использования в коде на JavaScript;

Добавлена настройка CSRF_COOKIE_SAMESITE для установки флага SameSite в CSRF cookies;

В команду inspectdb добавлена опция "--include-views", позволяющая создать модели для представлений БД;

В средства миграции добавлена поддержка сериализации объектов functools.partialmethod и загрузки миграций из файлов .pyc;

Прекращена поддержка Python 3.4, MySQL 5.5 и PostgreSQL 9.3. В Django 2.1 поддерживаются только Python 3.5, 3.6 и 3.7, MySQL 5.6+, PostgreSQL 9.4+.



