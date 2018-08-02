02.08.2018 20:35  Выпуск Ubuntu 16.04.5 LTS

Опубликовано финальное обновление дистрибутива Ubuntu 16.04.5 LTS, в которое включены изменения, связанные с улучшением поддержки оборудования, обновлением ядра Linux и графического стека, исправлением ошибок в инсталляторе и загрузчике. В состав также включены актуальные обновления для нескольких сотен пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Одновременно представлены аналогичные обновления Kubuntu 16.04.4 LTS, Xubuntu 16.04.5 LTS, Mythbuntu 16.04.5 LTS, Ubuntu GNOME 16.04.5 LTS, Lubuntu 16.04.5 LTS, Ubuntu Kylin 16.04.5 LTS, Ubuntu MATE 16.04.5 LTS и Ubuntu Studio 16.04.5 LTS.

В новом выпуске предлагается обновление пакетов с ядром 4.15 (в Ubuntu 16.04.4 использовалось ядро 4.13, а в основном 16.04 - 4.4). Обновлены компоненты графического стека, включая портированные из Ubuntu 18.04 новые выпуски Mesa, X.Org Server и видеодрайверы для чипов Intel, AMD и NVIDIA. Обновлены версии пакетов kexec-tools cloud-init, snapd, intel-microcode, gcc-5, llvm-toolchain-6.0.

Выпуск позиционируется как переходный и включает компоненты для обновления до версии Ubuntu 18.04.1. Использовать представленную сборку имеет смысл только для новых установок, но для новых систем более актуальным является выпуск Ubuntu 18.04.1 LTS, который уже прошёл первый этап стабилизации после релиза новой LTS-ветки. Системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 16.04.5 изменения через штатную систему установки обновлений. Поддержка выпуска обновлений и исправлений проблем безопасности для серверной и десктоп редакций Ubuntu 16.04 LTS продлится до апреля 2021 года.