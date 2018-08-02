The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

02.08.2018 10:40  Компания Collabora представила графический драйвер kms_swrast

Компания Collabora представила новый драйвер для программной отрисовки OpenGL, построенный с использованием предлагаемого в Mesa фреймворка Gallium и использующий механизмы, предоставляемые подсистемой KMS на уровне ядра Linux. Код kms_swrast предложен для включения в состав Mesa в качестве драйвера программного ренедеринга, который может применяться на платформе Android с отрисовкой через интерфейс /dev/dri/renderD*. Кроме того, подготовлены изменения для DRM-подсистемы ядра, необходимые для работы kms_swrast.

Драйвер kms_swrast нацелен на использование как можно большего числа готовых блоков, предоставляемых KMS и Gallium. По сути kms_swrast является обычным DRM-драйвером, использующим возможности драйверов на уровне ядра для управления видеопамятью, но не вовлекающим GPU для рендеринга. В качестве бэкендов с реализацией 3D-примитивов OpenGL и OpenGL ES задействованы существующие Gallium-драйверы, такие как softpipe и llvmpipe.

Использованием DRM-драйверов ядра для программного рендеринга (предлагается использовать /dev/dri/renderD*) позволяет не привязываться к конкретному оборудованию, так как из функций DRM вызываются в основном только функции выделения областей видеопамяти, которые могут применяться для отрисовки пикселей и их отправки на экран. Таким образом в kms_swrast удалось максимально упростить кодовую базу и использовать только готовые блоки, с одной стороны не привязываясь к оборудованию, а с другой стороны используя универсальные функции аппаратных драйверов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Компания Intel представила OpenSWR, систему программной отрисовки OpenGL
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: llvmpipe, softpipe, drm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Антон (??), 11:07, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Название как бы намекает, что работать будет даже на вашем всратом железе без видюхи.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:57, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    ага, 1 кадр в минуту
     
     
  • 3.10, Аноним (-), 13:07, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    1 кадр все же лучше, чем 0 кадров. Ты согласен?
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:12, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А зачем нужна программная отрисовка OpenGL? Для гуев?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:54, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ну хотя бы. Помню как в 2011 Unity DE и GNOME извращались, чтобы это сделать. Гугл там ещё что-то представил...
     
  • 2.5, BERKWIT (?), 11:56, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чтобы сделать апаратную отрисовку интерфейса на уровне OpenGL, чтоб потом отрисовать на процессоре софтварно, чтоб получить тормоза. А то совсем оборзели со своими старыми камнями и прочими виртуалками.
     
     
  • 3.7, Вуыкло (?), 12:53, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну да, по этой же логике мультитаскинг тоже был изобретен заговорщиками-производителями. Ух какие нехорошие ребята! Жаль только вас никто не заставляет использовать тот или иной продукт.
     
     
  • 4.13, anonymous (??), 18:39, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну вот пока мультитаскинг не получил поддержку на уровне железа, не особо им и пользовались.
     
     
  • 5.14, Илья (??), 20:37, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > мультитаскинг

    Я тоже простые вещи английскими терминами описываю когда в вопросе не разбираюсь. Они такие неточные и неоднозначные, но звучат важно.

    Например: сегодня я инвестигировал.

    Или если я вижу что что-то не так работает, я говорю: надо профайлить перфоманс.

     
  • 1.6, Аноним (6), 12:29, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Конкурс удачных названий напрашивается на проведение.
     
  • 1.9, Аноним (9), 13:06, 02/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Collabora Online дико бомбезная вещь!
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor