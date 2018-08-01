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01.08.2018 08:08  Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 18.7

Сформирован выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 18.7, который является ответвлением от проекта pfSense, созданным с целью сформировать полностью открытый дистрибутив, который мог бы обладать функциональностью на уровне коммерческих решений для развёртывания межсетевых экранов и сетевых шлюзов. В отличие от pfSense, проект позиционируется как неподконтрольный одной компании, развиваемый при непосредственном участии сообщества и обладающий полностью прозрачным процессом разработки, а также предоставляющий возможность использования любых своих наработок в сторонних продуктах, в том числе коммерческих. Исходные тексты компонентов дистрибутива, а также используемые для сборки инструменты, распространяются под лицензией BSD. Сборки подготовлены в форме LiveCD и системного образа для записи на Flash-накопители (250 Мб).

Среди возможностей OPNsense можно выделить полностью открытый сборочный инструментарий, возможность установки в форме пакетов поверх обычного FreeBSD, средства балансировки нагрузки, web-интерфейс для организации подключения пользователей к сети (Captive portal), наличие механизмов отслеживанием состояний соединений (stateful firewall на основе pf), задание ограничений пропускной способности, фильтрация трафика, создание VPN на базе IPsec, OpenVPN и PPTP, интеграция с LDAP и RADIUS, поддержка DDNS (Dynamic DNS), система наглядных отчётов и графиков. Кроме того, в дистрибутиве предоставляются средства создания отказоустойчивых конфигураций, основанных на использовании протокола CARP и позволяющих запустить помимо основного межсетевого экрана запасной узел, который будет автоматически синхронизирован на уровне конфигурации и примет на себя нагрузку в случае сбоя первичного узла. Для администратора предлагается современный и простой интерфейс для настройки межсетевого экрана, построенный с использованием web-фреймворка Bootstrap.

В новой версии:

  • Системные компоненты по-прежнему базируются на FreeBSD 11.1 с патчами от проекта HardenedBSD для повышения защищённости (переход на FreeBSD 11.2 пока не начат);
  • Улучшена поддержка WAN DHCPv6 и SLAAC;
  • Обеспечена полноценная поддержка 6RD (IPv6 Rapid Deployment);
  • Улучшено переключение шлюзов и обработка маршрута по умолчанию;
  • Улучшены предлагаемые по умолчанию настройки OpenVPN и RADIUS;
  • Интегрированы инструментарии мониторинга Monit и Dpinger;
  • Добавлены политики назначения паролей для локальных пользователей и TOTP;
  • Добавлен расширяемый фреймворк для создания резервных копий с возможностью сохранения архивов в Nextcloud;
  • Прекращена поддержка интерфейса QinQ;
  • Добавлена поддержка загрузки с коревого раздела с ZFS;
  • Появилась возможность импорта конфигурации ZFS и MSDOS;
  • Обновлены версии ISC DHCP (4.4) и RRDtool (1.7);
  • Из FreeBSD 11.2 портированы новые драйверы для сетевых адаптеров Intel;
  • Проведена существенная чистка интерфейса пользования и структуры меню;
  • Добавлены новые или полностью переписанные плагины: os-cache, os-lcdproc-sdeclcd, os-net-snmp, os-nut, os-openconnect, os-relayd 2.0, os-shadowsocks, os-theme-cicada, os-theme-rebellion, os-theme-tukan, os-wol 2.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.opnsense.org/ind...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 18.1
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив для создания межсетевых экранов OPNsense 17.7
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 17.1
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 16.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: opnsense
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  • 1.1, Михаил Вланск (?), 10:08, 01/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > В отличие от pfSense, проект позиционируется как неподконтрольный одной компании, развиваемый при непосредственном участии сообщества и обладающий полностью прозрачным процессом разработки, а также предоставляющий возможность использования любых своих наработок в сторонних продуктах, в том числе коммерческих.

    Зато в теме про IPFire рабы PFsense'а восхвалили сие поделие и минусовали всех кто говорит что OPNsense лучше. Я так понимаю для таких и винда лучше? Ведь она подконтрольна одной компании, нифига не прозрачна, да и наработки ты использовать не можешь.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:54, 01/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Почему-то не замечают один нюанс If you have a 32-bit capable CPU, use the i386... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, Catwoolfii (ok), 11:04, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И отчего же этот недопроект перестал использовать libressl? Ведь по их логике openssl не кошерный...
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:35, 01/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Потому что авторы opnsense запилили свое решение не просто ради принципа Начало... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, dkg (?), 10:52, 01/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Pfsense то получше будет!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:54, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    RouterOS!
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:36, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Любители зондов в опе.
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:25, 01/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ну какжеш без zfs то на фаерволе то:)
     
     
  • 2.9, xm (ok), 12:33, 01/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А как оно мешает то?
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:27, 01/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Астрологи объявили неделю дистрибутивов для создания межсетевых экранов.
    Количество дистрибутивов для создания межсетевых экранов увеличилось на +999.
     
  • 1.12, ryoken (ok), 13:00, 01/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Количество дистрибутивов для создания межсетевых экранов увеличилось на >+999.

    "Огласите весь список, пжалста..!"

     

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