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30.07.2018 11:00  Инфраструктура Freedesktop переведена на GitLab

Сообщество freedesktop.org, поддерживающее такие проекты, как X.Org, Wayland, D-Bus, systemd, Mesa и GStreamer, занимающееся разработкой открытых стандартов и обеспечением совместимости различных десктоп-окружений, объявило о создании новой инфраструктуры разработки (gitlab.freedesktop.org) на основе платформы GitLab.

Ранее для хостинга Git-репозиториев применялись cgit, Bugzilla, Patchwork, ikiwiki и ssh-доступ к Git. Отмечается, что новый web-интерфейс на базе GitLab предоставляет не только функции просмотра содержимого репозитория, но и полноценные инструменты совместной разработки через web, систему отслеживания ошибок, инструменты рецензирования кода, возможности подготовки документации и поддержку систем непрерывной интеграции. Сообщество также занялось усовершенствованием управляющих процессов и правил, намереваясь сделать более прозрачными процессы принятия решений, которые до сих пор непублично обсуждались в IRC или при личных встречах.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.fooishbar.org/blog...)
  2. OpenNews: Разработка GNOME переведена на GitLab
  3. OpenNews: Wayland и другие проекты Freedesktop переходят на GitLab
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: freedesktop, gitlab
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  • 1.1, Аноним (1), 11:07, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +10 +/
    Так держать! GitLab становится всё круче и как паблик сервис, и как селфхостинг
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 12:52, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +6 +/
    И это хорошо! Но сможет ли он когда-нибудь нагнуть GitHub?
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 13:48, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    К счастью, нет.
     
     
  • 4.16, Ага (?), 13:52, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    К счастью, можно уже не использовать GitHUB
     
     
  • 5.21, Попугай Кеша (?), 16:00, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    К счастью, гитхаб уже поглотили.

    МС как Мидас, до чего не дотрагивается - превращает в неживое. А гумано или золото - дело другое. Это становится мертво.

    Гитлаб нужен нам живым. Пусть его не трогают только

     
  • 4.30, Аноним (1), 19:16, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "К счастью"?
     
  • 3.29, Аноним (1), 19:16, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    По интерфейсу и независимости от копрораций - уже.
     
  • 2.23, . (?), 16:43, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "да я вас, б-дей, на этот корабль ЦЕЛЫЙ ГОД собирал!"

     
  • 1.2, Аноним (2), 11:16, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    У кого есть желание помочь, есть вопрос с поддержкой GitLab:
    https://github.com/elementary/houston/issues/624  
    С вознаграждением $365
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:31, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Местный нескучный парсер не обрабатывает лишние пробелы в конце строк?

    Test: https://example.com/a  
    End of test

     
     
  • 3.5, Аноним84701 (ok), 11:43, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Местный нескучный парсер не обрабатывает лишние пробелы в конце строк?

    Местный нескучный парсер много чего не обрабатывает (срабатывает при предварительном просмотре ответа):

    </textarea>
    <button type="button" onclick="alert('Hello World')">кнопка у отвечающего на сообщение (в режиме форума) </button>
    <script type='text/javascript'>alert('xss');o_vote('2_3_114949_5',1);</script>

     
     
  • 4.6, Аноним (3), 11:54, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И эти люди ругают похапе и смеются над leftpad...
     
     
  • 5.7, Andrey Mitrofanov (?), 12:05, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > И эти люди ругают похапе и смеются над leftpad...

    Это не те люди, которые.  Рептилоид, и все люди на одно лицо??

    ЗЫЖ Написал в спортлотто:
    http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID4/416.html#5

     
     
  • 6.17, чебурнет.рф (ok), 14:07, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У тебя случайно нет брата боксёра и депутата?
     
  • 2.8, 123 (??), 12:05, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Элементарщики не справились с переводом своих поделок на гитлаб?)
     
     
  • 3.10, Аноним (2), 12:21, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Узнавайте подробней, перед тем как о чём то писать.
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46765
     
     
  • 4.11, Andrey Mitrofanov (?), 12:25, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    #>>не справились с переводом своих поделок на гитлаб?)
    > Узнавайте подробней, перед тем как о чём то писать.

    Сам-то прочитал?  По-дробно?!

    #> перехода на GitHub также упоминается улучшенная
    >>на гитлаб
    > на GitHub

     
  • 3.18, Аноним (-), 15:28, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Они пока новые иконки пилят...
     
  • 2.19, Аноним (19), 15:30, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Могу нарисовать им новые иконки, денег дают?
     
     
  • 3.20, Аноним (2), 15:36, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://elementary.io/ru/get-involved#desktop-development
     
  • 1.25, псевдонимус (?), 17:18, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы фридесктоп перенесли в дев нуль
     
     
  • 2.26, . (?), 17:41, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    есть шансы, что гитлаб это такой большой удобный /dev/null и есть

     
  • 1.27, Аноним (27), 18:31, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Надо на fossil переходить давно, а они ископаемый git насилуют.
     
     
  • 2.31, Аноним (1), 19:19, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Fossil - американский модельер и производитель, основанный в 1984 году

    Думаю, намек ясен.

     
  • 2.34, Илья (??), 21:37, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Надо на fossil  

    Гит справляется с нашим проектом, в котором около шестидесяти разработчиков, сотни активных веток, пятилетняя история, куча хуков, интеграция со сборочным конвейером, очень сложные слияния веток, починенные вливания нестабильных веток в релиз и прочие рабочие трудности.

    И это одна из тысяч историй успеха. Про фоссил, увы, подобных не слышал.

     
     
  • 3.35, Аноним (35), 23:17, 30/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Очевидный sqlite от тех же разработчиков, что и fossil.
     
  • 1.33, mimocrocodile (?), 20:44, 30/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ох уж эти любители self-hosting, лучше бы на написание кода силы потратили
     

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