30.07.2018 11:00  Инфраструктура Freedesktop переведена на GitLab

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|5.21, Попугай Кеша (?), 16:00, 30/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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К счастью, гитхаб уже поглотили.
МС как Мидас, до чего не дотрагивается - превращает в неживое. А гумано или золото - дело другое. Это становится мертво.
Гитлаб нужен нам живым. Пусть его не трогают только
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|3.5, Аноним84701 (ok), 11:43, 30/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Местный нескучный парсер не обрабатывает лишние пробелы в конце строк?
Местный нескучный парсер много чего не обрабатывает (срабатывает при предварительном просмотре ответа):
</textarea>
<button type="button" onclick="alert('Hello World')">кнопка у отвечающего на сообщение (в режиме форума) </button>
<script type='text/javascript'>alert('xss');o_vote('2_3_114949_5',1);</script>
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|4.11, Andrey Mitrofanov (?), 12:25, 30/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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#>>не справились с переводом своих поделок на гитлаб?)
> Узнавайте подробней, перед тем как о чём то писать.
Сам-то прочитал? По-дробно?!
#> перехода на GitHub также упоминается улучшенная
>>на гитлаб
> на GitHub
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|2.34, Илья (??), 21:37, 30/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Надо на fossil
Гит справляется с нашим проектом, в котором около шестидесяти разработчиков, сотни активных веток, пятилетняя история, куча хуков, интеграция со сборочным конвейером, очень сложные слияния веток, починенные вливания нестабильных веток в релиз и прочие рабочие трудности.
И это одна из тысяч историй успеха. Про фоссил, увы, подобных не слышал.
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