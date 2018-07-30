30.07.2018 11:00  Инфраструктура Freedesktop переведена на GitLab

Сообщество freedesktop.org, поддерживающее такие проекты, как X.Org, Wayland, D-Bus, systemd, Mesa и GStreamer, занимающееся разработкой открытых стандартов и обеспечением совместимости различных десктоп-окружений, объявило о создании новой инфраструктуры разработки (gitlab.freedesktop.org) на основе платформы GitLab.

Ранее для хостинга Git-репозиториев применялись cgit, Bugzilla, Patchwork, ikiwiki и ssh-доступ к Git. Отмечается, что новый web-интерфейс на базе GitLab предоставляет не только функции просмотра содержимого репозитория, но и полноценные инструменты совместной разработки через web, систему отслеживания ошибок, инструменты рецензирования кода, возможности подготовки документации и поддержку систем непрерывной интеграции. Сообщество также занялось усовершенствованием управляющих процессов и правил, намереваясь сделать более прозрачными процессы принятия решений, которые до сих пор непублично обсуждались в IRC или при личных встречах.



