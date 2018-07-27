27.07.2018 18:24  Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.49.4

Подготовлено четвёртое обновление ветки SeaMonkey 2.49, построенной на основе Firefox 52 ESR. SeaMonkey объединяет в рамках одного продукта набор приложений для работы в сети, разрабатываемых под эгидой проекта Mozilla: web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer (Chatzilla, DOM Inspector и Lightning в базовый состав теперь не входят). Пакет доступен в сборках для платформ Linux, Windows и macOS.

Автоматическое обновление до версии SeaMonkey 2.49.4 не поддерживается, поэтому пользователям следует вручную установить новый выпуск поверх старого. Новый выпуск синхронизирован с кодовыми базами Firefox 52.9.0 и Thunderbird 52.9.1, и включает все доступные в них исправления, а также бэкпортированный из новой ветки код для устранения уязвимости EFAIL.



