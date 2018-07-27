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27.07.2018 18:24  Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.49.4

Подготовлено четвёртое обновление ветки SeaMonkey 2.49, построенной на основе Firefox 52 ESR. SeaMonkey объединяет в рамках одного продукта набор приложений для работы в сети, разрабатываемых под эгидой проекта Mozilla: web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer (Chatzilla, DOM Inspector и Lightning в базовый состав теперь не входят). Пакет доступен в сборках для платформ Linux, Windows и macOS.

Автоматическое обновление до версии SeaMonkey 2.49.4 не поддерживается, поэтому пользователям следует вручную установить новый выпуск поверх старого. Новый выпуск синхронизирован с кодовыми базами Firefox 52.9.0 и Thunderbird 52.9.1, и включает все доступные в них исправления, а также бэкпортированный из новой ветки код для устранения уязвимости EFAIL.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.seamonkey-project...)
  2. OpenNews: Для Thunderbird и SeaMonkey введён в строй отдельный каталог дополнений
  3. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.49.3
  4. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.49.2
  5. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.49
  6. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.48
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: seamonkey
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  • 1, Аноним (1), 18:31, 27/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Какое глупое название... МореОбезьяна...
     
     
  • 2, A.Stahl (ok), 18:43, 27/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Есть такой вид декоративных аквариумных ракообразных. Креветка в общем.
     

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