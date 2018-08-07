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07.08.2018 23:37  Релиз Chrome OS 68

Компания Google представила релиз операционной системы Chrome OS 68, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 68. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 68 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 68:

  • В панели запуска программ (Launcher) добавлена возможность поиска настроек и ярлыков;
  • Для планшетов обеспечена поддержка вывода списка приложений в полноэкранном режиме;
  • В приложении для работы с камерой появилась возможность записи видео и изображений с высоким динамическим диапазоном яркости (HDR);
  • В конфигуратор добавлены настройки размера дисплея;
  • В контекстное меню добавлен пункт для вызова интерфейса ввода Emoji.
  • Добавлена поддержка механизма быстрого роуминга между беспроводными точками доступа (802.11r Fast BSS Transition);
  • Возможность использования режима голосового чтения выделенных областей (Select to Speak) только с тачпадом/стилусом. Новая комбинация клавиш "Search + s" для активации чтения выделенного текста;
  • Поддержка создания правил, разрешающих или запрещающих подключенных к системе клиента принтеров;
  • Возможность применения боковых клавиш изменения громкости (на планшетах) для включения/выключения экранного ридера ChromeVox;
  • Добавлены диалоги в стиле Material Design 2.0 и вторичный интерфейс пользователя;
  • Визуально обновлён обзорный режим;
  • Возможность входа в систему только при знании дополнительного PIN-кода (PIN sign-in);
  • Добавлены два новых ярлыка для включения/выключения режима увеличения области на экране;
  • Поддержка создания специальных учётных записей для детей (помечаются при первом входе).


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 68
  3. OpenNews: Два новых варианта уязвимости Spectre. Усиление защиты Chrome
  4. OpenNews: В Chrome будет прекращена поддержка установки дополнений по запросу сторонних сайтов
  5. OpenNews: Выпуск Chrome OS 67
  6. OpenNews: Выпуск Chrome OS 66 с поддержкой виртуальной машины для приложений Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chromeos, chrome
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  • 1, Аноним (1), 23:39, 07/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Данные интересно собирает и шлёт так же,как и на других системах?
     
     
  • 5, Аноним (-), 00:15, 08/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Список возможностей https://spyware.neocities.org/articles/chrome.html
    Актуально для любой системы с Google Chrome/Chromium.
     
  • 2, имя (?), 23:49, 07/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    "вторичный интерфейс пользователя" это как?
     
  • 3, Onanon (?), 00:00, 08/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > системном менеджере upstart

    Когда я впервые "погрузился" в пучины upstart, я понял, что systemd, в общем-то, не такой уж и плохой.
    Нет, серьёзно. Сложно придумать вещь, на фоне которой upstart не выглядел бы убогим г-нищем.
    Скажите пожалуйста, если кто знает, что заставило разработчиков chromeos выбрать upstart в качестве init?

     
  • 4, Штунц (?), 00:08, 08/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Специальные учетные записи для детей - это полезно
     

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