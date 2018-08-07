07.08.2018 23:37  Релиз Chrome OS 68

Компания Google представила релиз операционной системы Chrome OS 68, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 68. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 68 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Основные изменения в Chrome OS 68: В панели запуска программ (Launcher) добавлена возможность поиска настроек и ярлыков;

Для планшетов обеспечена поддержка вывода списка приложений в полноэкранном режиме;

В приложении для работы с камерой появилась возможность записи видео и изображений с высоким динамическим диапазоном яркости (HDR);

В конфигуратор добавлены настройки размера дисплея;

В контекстное меню добавлен пункт для вызова интерфейса ввода Emoji.

Добавлена поддержка механизма быстрого роуминга между беспроводными точками доступа (802.11r Fast BSS Transition);

Возможность использования режима голосового чтения выделенных областей (Select to Speak) только с тачпадом/стилусом. Новая комбинация клавиш "Search + s" для активации чтения выделенного текста;

Поддержка создания правил, разрешающих или запрещающих подключенных к системе клиента принтеров;

Возможность применения боковых клавиш изменения громкости (на планшетах) для включения/выключения экранного ридера ChromeVox;

Добавлены диалоги в стиле Material Design 2.0 и вторичный интерфейс пользователя;

Визуально обновлён обзорный режим;

Возможность входа в систему только при знании дополнительного PIN-кода (PIN sign-in);

Добавлены два новых ярлыка для включения/выключения режима увеличения области на экране;

Поддержка создания специальных учётных записей для детей (помечаются при первом входе).



