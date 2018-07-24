24.07.2018 22:07  Выпуск nginx 1.15.2

Подготовлен выпуск основной ветки nginx 1.15.2, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.14 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей). Основные изменения: В модуле ngx_stream_ssl_preread реализована переменная $ssl_preread_protocol, которая определяет наибольшую версию протокола SSL/TLS, которую поддерживает клиент;

При использовании директивы reset_timedout_connection при истечении таймаута соединения теперь закрываются с применением кода 444;

SSL-ошибки "http request", "https proxy request", "unsupported protocol" и "version too low" теперь отображаются в логе с уровнем "info" вместо "crit";

Устранена ошибка, из-за которой не выполнялась повторная отправка DNS-запросов, если первая отправка запроса завершилась неудачей;

Исправлена ошибка, приводившая к игнорированию параметра reuseport при указании числа рабочих процессов после директивы listen;

Устранена ошибка, из-за которой при использовании OpenSSL 1.1.0 невозможно было отключить параметр "ssl_prefer_server_ciphers" в контексте виртуального сервера, если он использовался в настройках сервера по умолчанию;

Устранена ошибка, не позволявшая повторно использовать SSL-сеанс с upstream сервером при использовании протокола TLS 1.3.



