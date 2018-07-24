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24.07.2018 22:07  Выпуск nginx 1.15.2

Подготовлен выпуск основной ветки nginx 1.15.2, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.14 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

Основные изменения:

  • В модуле ngx_stream_ssl_preread реализована переменная $ssl_preread_protocol, которая определяет наибольшую версию протокола SSL/TLS, которую поддерживает клиент;
  • При использовании директивы reset_timedout_connection при истечении таймаута соединения теперь закрываются с применением кода 444;
  • SSL-ошибки "http request", "https proxy request", "unsupported protocol" и "version too low" теперь отображаются в логе с уровнем "info" вместо "crit";
  • Устранена ошибка, из-за которой не выполнялась повторная отправка DNS-запросов, если первая отправка запроса завершилась неудачей;
  • Исправлена ошибка, приводившая к игнорированию параметра reuseport при указании числа рабочих процессов после директивы listen;
  • Устранена ошибка, из-за которой при использовании OpenSSL 1.1.0 невозможно было отключить параметр "ssl_prefer_server_ciphers" в контексте виртуального сервера, если он использовался в настройках сервера по умолчанию;
  • Устранена ошибка, не позволявшая повторно использовать SSL-сеанс с upstream сервером при использовании протокола TLS 1.3.


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.3
  3. OpenNews: Выпуск nginx 1.15.1
  4. OpenNews: Выпуск nginx 1.15.0
  5. OpenNews: Релиз nginx 1.14.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
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  • 1, Аноним (1), 22:34, 24/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Каждый раз когда я читаю список фиксов к новой версии nginx мне кажется, что эти же багфиксы уже присутствовали в предыдущих релизах.
     
     
  • 2, A.Stahl (ok), 22:43, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Кто-то считает своим долгом сообщать нам о каждом минорном релизе этого проекта. А минортые релизы они все такие. В любом проекте. Мелкие, однотипные, повторяющиеся.
     
     
  • 3, Аноним (3), 22:57, 24/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Особенно если это ветка для разработки, а не стабильный релиз
     

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