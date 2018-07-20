The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

20.07.2018 22:16  Выпуск Wine 3.13

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.13. С момента выпуска версии 3.12 было закрыто 28 отчётов об ошибках и внесено 222 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • В реестр добавлена начальная поддержка данных о производительности;
  • Обновлён движок Mono;
  • На платформе Linux реализована возможность извлечения информации из BIOS;
  • На платформе macOS задействован GnuTLS и обеспечена поддержка графического API Vulkan (при помощи MoltenVK);
  • Улучшена реализация штатного диалога TaskDialog;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: EVE Online, Driller, 1848, Ad Astra,Caladrius Blaze, Raiden IV, Adobe Lightroom 6, Planetside 2, Native Instruments Traktor Pro 2, toolbag 3.x, vSphere 5.5, Reinstalling ArcGIS Desktop 10.6, Visual Basic, 1C:Enterprise 8.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 3.12
  3. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.0 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 3.3
  5. OpenNews: Энтузиасты взяли на себя продолжение разработки Wine staging
  6. OpenNews: Стабильный релиз Wine 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, th3m3 (ok), 22:36, 20/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >1C:Enterprise 8

    Разве нет нативного этого УГ?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:44, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    УГ? Напиши нечто получше. 1С - прекрасная платформа для отчетности, заточенная под реалии Российской Федерации.
     
     
  • 3.4, НяшМяш (ok), 22:56, 20/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Тут два варианта - либо аноним никогда не программировал это, либо программировал и просто троллит. Конечно возможен и 3 вариант, но я верю в людях в лучшее.
     
     
  • 4.5, Аноним (2), 23:19, 20/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    1С не та среда, где можно душевно попивая смузи попрограммировать У продукции... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:50, 20/07/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >На платформе Linux реализована возможность извлечения информации из BIOS;

    Для совместимости с телеметрией.

     
  • 1.6, Аноним (-), 00:21, 21/07/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >извлечения информации из BIOS

    а можно подробнее?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 01:38, 21/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Скорее всего извлечение общей инфо о твоей биос: производитель, версия прошивки и т.д.
     
  • 1.8, tbhtdch (?), 01:50, 21/07/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    множество ошибок?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 02:59, 21/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Доколе?!
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor