20.07.2018 22:16  Выпуск Wine 3.13

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.13. С момента выпуска версии 3.12 было закрыто 28 отчётов об ошибках и внесено 222 изменения. Наиболее важные изменения: В реестр добавлена начальная поддержка данных о производительности;

Обновлён движок Mono;

На платформе Linux реализована возможность извлечения информации из BIOS;

На платформе macOS задействован GnuTLS и обеспечена поддержка графического API Vulkan (при помощи MoltenVK);

Улучшена реализация штатного диалога TaskDialog;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: EVE Online, Driller, 1848, Ad Astra,Caladrius Blaze, Raiden IV, Adobe Lightroom 6, Planetside 2, Native Instruments Traktor Pro 2, toolbag 3.x, vSphere 5.5, Reinstalling ArcGIS Desktop 10.6, Visual Basic, 1C:Enterprise 8.



