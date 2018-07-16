16.07.2018 12:23  Выпуск GNU Binutils 2.31

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|4.6, Andrey Mitrofanov (?), 13:22, 16/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Да просто современный десктопный линукс - это сладкий хлебушек, а старый Debian
> работает молниеносно. В CentOS 5 я уже успешно собрал этот самый
> Firefox, но это легкотня: патч для даунгрейда минимально необходимой версии GTK
> с 2.18 до 2.10 уже есть в SRPM-ке от Firefox 45,
> и на 52 накладывается без ошибок. А в Etch GTK 2.8,
> и я собирался править код и получать удовольствие. А GCC меня
> так обломал, что даже начать компиляцию не получилось
В wheezy-lts, когда переходили с 45-ESR на 52-ESR, добавили
https://packages.debian.org/src:gcc-mozilla
аж "целый компилятор" (из убунты принесли). Может полезно будет, если вдруг будет рецидив того "я как-то захотел".
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|2.8, Аноним (8), 13:25, 16/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Я как-то захотел собрать Firefox 52 под Debian 4 Etch.
Надо хотеть не файрфоксы собирать, а девочек танцевать.
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|3.10, Аноним (10), 13:47, 16/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А что делать если и хочешь девочек танцевать, но жена против, да и дети твои косо смотрят и говорят «Папа, мы уже ВУЗ заканчиваем, а ты вдруг на девочек нас младше засматриваешься»?
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|2.14, нах (?), 14:34, 16/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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вероятнее всего - пихон, но возможно и еще что-то. Или повредил дебиановские билдтулы косорукой установкой в /usr, вместо аккуратной ручной установки параллельно с системным, и правильной настройки билд-конфигурации мазилы, благо она вполне там возможна.
из твоего лога очевидно, что командная строка обрезалась на середине, после -Wl должно было быть ее продолжение.
спрашивается - а каким дятлом надо быть, чтобы самому это мгновенно не понять, даже если сам синтаксис gcc для тебя в новинку и ты не в курсе, что это за параметр, и зачем тогда тебе понадобилось пересобирать мурзилу? Все равно ведь сделаешь криво и работать если будет, то только по недоразумению...
обновляйся, за тебя уже все подумали.
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