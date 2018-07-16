16.07.2018 12:23  Выпуск GNU Binutils 2.31

из твоего лога очевидно, что командная строка обрезалась на середине, после -Wl должно было быть ее продолжение.

спрашивается - а каким дятлом надо быть, чтобы самому это мгновенно не понять, даже если сам синтаксис gcc для тебя в новинку и ты не в курсе, что это за параметр, и зачем тогда тебе понадобилось пересобирать мурзилу? Все равно ведь сделаешь криво и работать если будет, то только по недоразумению...

обновляйся, за тебя уже все подумали.