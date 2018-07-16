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16.07.2018 12:23  Выпуск GNU Binutils 2.31

Представлен релиз набора системных утилит GNU Binutils 2.31, в состав которого входят такие программы, как GNU linker, GNU assembler, nm, objdump, strings, strip.

В новой версии:

  • Ускорено выполнение операций прямого связывания DLL для Cygwin и Mingw;
  • В компоновщике в Linux по умолчанию включён режим "-z separate-code", повышающий защищённость исполняемых файлов ценой небольшого увеличения размера и потребления памяти;
  • В дизассемблер добавлена поддержка файлов с прошивками в формате Netronome Flow Processor (NFP);
  • В дизассемблере для архитектуры AArch64 обеспечен вывод предупреждений о некорректном применении процессорных инструкций;
  • В менеджер архивов AR добавлена поддержка модификатора "O" для отображения смещений секций в архиве;
  • В ассемблере для MIPS добавлена поддержка расширений Global INValidate (GINV) и Cyclic Redudancy Check (CRC);
  • Добавлена поддержка архитектуры Freescale S12Z;
  • В ассемблер добавлена опция "--generate-missing-build-notes=[yes|no]" для создания примечаний GNU Build Attribute;
  • Для систем x86 удалена опция "-mold-gcc";
  • В ассемблере для x86 добавлена поддержка опций "-O[2|s]" для включения альтернативных схем укороченного кодирования инструкций;
  • В компоновщик gold добавлена поддержка инстркций Intel's Indirect Branch Trackin (IBT) и Shadow Stack. Добавлена опция "--debug=plugin" для упрощения отладки плагинов. Обеспечена поддержка опции "-z keep_text_section_prefix" и секции ".note.gnu.property".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.30
  3. OpenNews: Релиз util-linux 2.30
  4. OpenNews: Релиз netutils-linux 2.5, утилит для мониторинга и тюнинга сетевого стека Linux
  5. OpenNews: Выпуск GNU Binutils 2.28
  6. OpenNews: Выпуск GNU Diffutils 3.4 с поддержкой цветного вывода
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: binutils
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  • 1.1, Аноним (1), 12:29, 16/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +/
    У меня такой вопрос Я как-то захотел собрать Firefox 52 под Debian 4 Etch Собр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:57, 16/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я как-то захотел собрать Firefox 52 под Debian 4 Etch

    Месье знает толк.

     
     
  • 3.3, Аноним (1), 13:04, 16/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да просто современный десктопный линукс - это сладкий хлебушек, а старый Debian ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.6, Andrey Mitrofanov (?), 13:22, 16/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да просто современный десктопный линукс - это сладкий хлебушек, а старый Debian
    > работает молниеносно. В CentOS 5 я уже успешно собрал этот самый
    > Firefox, но это легкотня: патч для даунгрейда минимально необходимой версии GTK
    > с 2.18 до 2.10 уже есть в SRPM-ке от Firefox 45,
    > и на 52 накладывается без ошибок. А в Etch GTK 2.8,
    > и я собирался править код и получать удовольствие. А GCC меня
    > так обломал, что даже начать компиляцию не получилось

    В wheezy-lts, когда переходили с 45-ESR на 52-ESR, добавили
        https://packages.debian.org/src:gcc-mozilla
    аж "целый компилятор" (из убунты принесли).  Может полезно будет, если вдруг будет рецидив того "я как-то захотел".

     
     
  • 5.7, Аноним (1), 13:25, 16/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ооо, спасибо! Сейчас буду смотреть!
     
  • 5.12, Аноним (12), 14:00, 16/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это ж сколько лет надо, чтобы такой скилл некромантии накачать?
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:11, 16/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты какой гцц и бинутилс собирал? Пути до них не забыл в конфигуратор фф прописать?
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 13:19, 16/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    binutils 2 29 1, GCC 4 8 5 Устанавливал в --prefix usr, так как всё равно вир... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.9, Ккк (?), 13:40, 16/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Удали из мейкфайлов эту опцию -
    Wl, нажми на кнопку и получишь результат.
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:25, 16/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я как-то захотел собрать Firefox 52 под Debian 4 Etch.

    Надо хотеть не файрфоксы собирать, а девочек танцевать.

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:47, 16/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А что делать если и хочешь девочек танцевать, но жена против, да и дети твои косо смотрят и говорят «Папа, мы уже ВУЗ заканчиваем, а ты вдруг на девочек нас младше засматриваешься»?
     
     
  • 4.11, НИК (??), 13:51, 16/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Мистер, извините, но Вы зануда.
     
  • 4.13, Аноним (1), 14:02, 16/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Прям мою жизнь описал
     
  • 4.15, eligor (?), 14:37, 16/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не стареют душой ветераны... (с)
     
  • 2.14, нах (?), 14:34, 16/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    вероятнее всего - пихон, но возможно и еще что-то. Или повредил дебиановские билдтулы косорукой установкой в /usr, вместо аккуратной ручной установки параллельно с системным, и правильной настройки билд-конфигурации мазилы, благо она вполне там возможна.

    из твоего лога очевидно, что командная строка обрезалась на середине, после -Wl должно было быть ее продолжение.

    спрашивается - а каким дятлом надо быть, чтобы самому это мгновенно не понять, даже если сам синтаксис gcc для тебя в новинку и ты не в курсе, что это за параметр, и зачем тогда тебе понадобилось пересобирать мурзилу? Все равно ведь сделаешь криво и работать если будет, то только по недоразумению...

    обновляйся, за тебя уже все подумали.

     

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