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09.07.2018 09:08  Релиз Memcached 1.5.9

Опубликован релиз системы кеширования данных в оперативной памяти Memcached 1.5.9, оперирующей данными в формате ключ/значение и отличающейся простотой использования. Memcached обычно применяется как легковесное решение для ускорения работы высоконагруженных сайтов путём кэширование доступа к СУБД и промежуточным данным. Код поставляется под лицензией BSD.

В новом выпуске добавлена опция "-L", включающая использование на платформе Linux больших страниц памяти (transparent hugepages), позволяющих снизить число используемых TLB-блоков (Translation Lookaside Buffer). В разряд экспериментальных переведена изоляция системных вызовов при помощи механизма seccomp (--enable-seccomp), а также отключен по умолчанию режим сброса привилегий из-за поступления жалоб о возникновении проблем (для включения следует явно указывать опцию "-o drop_privileges"). Также исправлена ошибка, которая могла привести к краху процесса при манипуляции большими элементами в условиях нехватки памяти в системе в случае использования протокола ASCII.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/memcached/m...)
  2. OpenNews: Зафиксировано использование Memcached в качестве усилителя трафика для DDoS-атак
  3. OpenNews: Релиз Memcached 1.5.4 с поддержкой кэша на SSD-накопителях
  4. OpenNews: Критические уязвимости в Memcached
  5. OpenNews: Выпуск СУБД Couchbase Server 4.0, сочетающей возможности CouchDB, memcached и Membase
  6. OpenNews: Проекту memcached исполнилось 10 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: memcached
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 09:33, 09/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    >в случае использования протокола ASCII

    Это ещё что за протокол такой?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:39, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Это который с зеленым ядерным консолем видать.
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:26, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Memcached supports two main protocols; the classic ASCII, and the newer binary.
     
     
  • 3.8, A.Stahl (ok), 10:51, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Так это называется "текстовый протокол, с командами в ASCII кодировке".
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:37, 09/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –8 +/
    Эх, костылик... База должна такими вещами заниматься.
     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 09:40, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Мне кажется база всё-таки для постоянного хранения важных данных. А временное барахло можно хранить и иными способами.
     
     
  • 3.7, _hide_ (ok), 10:50, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вы, видимо, не знаете о чем говорите -- когда-нибудь с проблемами инвалидации такого кэша сталкивались для высоконагруженного динамического набора данных? Ну вот -- все становится непредсказуемо, особенно, если кто-то отчет выгружает за годик другой.
    Ну а тем, кто считает что раз "данные редко меняются", то их лучше "закешировать"... Можно только посочувствовать (или порадоваться) тем, кто умудрился "прикрутить memcashed", но поленился разобраться, как работает его собственная база данных и как она кеширует запросы.
    ЗЫ Всегда думал, кто memcashed -- это инструмент для кеширования запросов к внешним (т.е. не контролируемым) источникам данных (к примеру, WEB-сервисам), но эта новость мне помогла прозреть :-)
     
     
  • 4.9, . (?), 11:14, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > когда-нибудь с проблемами инвалидации такого кэша сталкивались

    не сталкивались, у нас нет проблемы его сбросить, если мы полезли в базу с update...
    И да, этот update - вполне предсказуем.

    > Можно только посочувствовать (или порадоваться) тем, кто умудрился "прикрутить memcashed", но
    > поленился разобраться, как работает его собственная база данных и как она кеширует запросы.

    плохо она их кэширует - потому что не знает, что мы дальше с результатом делаем.
    Потому что у нее дорогое открытие сессии.
    Потому что база выбиралась не для key:value, 1:1, и мы не хотим еще одну только для них (да и нет их уже живых, немодно оно нонеча).

    Можно только порадоваться за незамутненных персонажей, которые думают, что в чем-то там разобрались, и очень этим гордятся, ничего не зная о мире за пределами их localhost.

    А для "неконтролируемых внешних веб-сервисов", если они вам вообще нужны, как раз полезна база типа монги, с записью вполне себе на диск - потому что сервис может и упасть, и часто тухлые данные лучше пустого места.

     
     
  • 5.16, анонсим (?), 12:59, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    для записи на диск монга не нужна
     
  • 4.10, Crazy Alex (ok), 11:17, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Классика использования мемкеша - это хранение пользовательской сессии, туда же удобно пихать персонализированный контент. ну и внешние фиды всякие, само собой. В разумных пределах там вообще плевать на некорректную инвалидацию - ну прилетит пользователю что-то слегка устаревшее - если достаточно редко, то и ок.  При этом обычно кеш делается на разных уровнях - "сырые" сериализованные данные плюс собранные из них куски HTML разной степени готовности.

    Ну да, можно и в базу подобное пихать. Но надо будет обеспечивать ручное удаление устаревших данных, отломать все транзакции и подобное чтобы обеспечить хороший througput и так далее. При этом мемкеш по сравнению в базой куда дешевле в администрировании (точнее, не нуждается вообще), stateless (то есть совершенно беспроблемно разворачивается в контейнере, убивается, переносится и т.п.), совершенно тупо шардится и скорее всего даже при всех тюнингах базы будет быстрее. И да, прикручивается к уже готовому сервису без особого ковыряния в кишках, даже там, где  изначально предусмотрен не был.

     
  • 4.15, анонсим (?), 12:56, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > memcashed -- это инструмент

    для запоминания количества денег в кошельке

     
  • 2.12, лютый охохоня... (?), 11:23, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >Эх, костылик... База должна такими вещами заниматься.

    Могучие и в 99% случаев ненужные "MVCC + нормализация" мешают. Страдайте, фанатики РСУБД.

    А в носклях это в порядке вещей, повторный запрос практически мгновенный.

     
  • 2.13, Аноним (13), 12:24, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет.
     
  • 1.5, бедный буратино (ok), 10:20, 09/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    vz rediz comparez pliz
     
     
  • 2.11, Crazy Alex (ok), 11:19, 09/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А что тут сравнивать? Нужны более-менее сложные операции - коллекции те же, или нужна персистентность - берёшь редис и удаляешь неактуальное руками, не надо - мемкеш быстрее и проще.
     
  • 1.14, анонсим (?), 12:54, 09/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > сайтов путём кэширование доступа к СУБД

    кешированиЯ, Шамана на вас нет

     
  • 1.17, Аноним (17), 13:44, 09/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    подскажите плиз распределенный кеш в виде кучи копий ключа на куче шардов ну ти... весь текст скрыт [показать]
     

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