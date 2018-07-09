09.07.2018 09:08  Релиз Memcached 1.5.9

3.7 , _hide_ (ok), 10:50, 09/07/2018 [^] [ответить] [к модератору] –1 + / – Вы, видимо, не знаете о чем говорите -- когда-нибудь с проблемами инвалидации такого кэша сталкивались для высоконагруженного динамического набора данных? Ну вот -- все становится непредсказуемо, особенно, если кто-то отчет выгружает за годик другой.

Ну а тем, кто считает что раз "данные редко меняются", то их лучше "закешировать"... Можно только посочувствовать (или порадоваться) тем, кто умудрился "прикрутить memcashed", но поленился разобраться, как работает его собственная база данных и как она кеширует запросы.

ЗЫ Всегда думал, кто memcashed -- это инструмент для кеширования запросов к внешним (т.е. не контролируемым) источникам данных (к примеру, WEB-сервисам), но эта новость мне помогла прозреть :-)

4.9 , . (?), 11:14, 09/07/2018 [^] [ответить] [к модератору] +1 + / – > когда-нибудь с проблемами инвалидации такого кэша сталкивались не сталкивались, у нас нет проблемы его сбросить, если мы полезли в базу с update...

И да, этот update - вполне предсказуем. > Можно только посочувствовать (или порадоваться) тем, кто умудрился "прикрутить memcashed", но

> поленился разобраться, как работает его собственная база данных и как она кеширует запросы. плохо она их кэширует - потому что не знает, что мы дальше с результатом делаем.

Потому что у нее дорогое открытие сессии.

Потому что база выбиралась не для key:value, 1:1, и мы не хотим еще одну только для них (да и нет их уже живых, немодно оно нонеча). Можно только порадоваться за незамутненных персонажей, которые думают, что в чем-то там разобрались, и очень этим гордятся, ничего не зная о мире за пределами их localhost. А для "неконтролируемых внешних веб-сервисов", если они вам вообще нужны, как раз полезна база типа монги, с записью вполне себе на диск - потому что сервис может и упасть, и часто тухлые данные лучше пустого места. 5.16 , анонсим (?), 12:59, 09/07/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – для записи на диск монга не нужна

4.10 , Crazy Alex (ok), 11:17, 09/07/2018 [^] [ответить] [к модератору] +1 + / – Классика использования мемкеша - это хранение пользовательской сессии, туда же удобно пихать персонализированный контент. ну и внешние фиды всякие, само собой. В разумных пределах там вообще плевать на некорректную инвалидацию - ну прилетит пользователю что-то слегка устаревшее - если достаточно редко, то и ок. При этом обычно кеш делается на разных уровнях - "сырые" сериализованные данные плюс собранные из них куски HTML разной степени готовности. Ну да, можно и в базу подобное пихать. Но надо будет обеспечивать ручное удаление устаревших данных, отломать все транзакции и подобное чтобы обеспечить хороший througput и так далее. При этом мемкеш по сравнению в базой куда дешевле в администрировании (точнее, не нуждается вообще), stateless (то есть совершенно беспроблемно разворачивается в контейнере, убивается, переносится и т.п.), совершенно тупо шардится и скорее всего даже при всех тюнингах базы будет быстрее. И да, прикручивается к уже готовому сервису без особого ковыряния в кишках, даже там, где изначально предусмотрен не был.

4.15 , анонсим (?), 12:56, 09/07/2018 [^] [ответить] [к модератору] + / – > memcashed -- это инструмент для запоминания количества денег в кошельке

