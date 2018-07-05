04.07.2018 22:47  Второй кандидат в релизы NetBSD 8.0

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|1.1, Баклансбалкан (?), 00:13, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Usb3, ssd, uEFI... Ну теперь-то точно зажывём...
А если серьёзно - молодцы ребяты, пилят эту тяжкую гирю, которая почему-то на мамонтах отлично работает, а на новье частенько даже не запускается... мамонты тоже были новьём.
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|3.5, ssh (ok), 01:30, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> А в чём, простите, выражается "крутость" OpenBSD?
Там Патри...^W Тео! Крутость - эфемерное понятие, кто-то отнесёт к крутости технологические моменты, а кто-то целеустремлённость сообщества и т.п. Вы сейчас о какой из них?
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|2.4, ssh (ok), 01:24, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> самое главное, для чего использует NetBSD в 2к18 году
Смотря, что вы понимаете под использованием. В качестве основного десктопа наверное никто, а как систему для исследований и экспериментов почему нет?
> 2к18
Вы серьёзно? :)
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|2.6, Anonymoustus (ok), 01:35, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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google.com/search?q=who+uses+NetBSD
yandex.ru/search/?text=who%20uses%20NetBSD
netbsd.net/docs/misc/#netbsd-uses
netbsd.org/gallery/products.html
luke.maurits.id.au/writing/why-i-use-netbsd.html
bsdmag.org/netbsd_intr/
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|2.7, Anonymoustus (ok), 01:37, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Мне просто интересно узнать, не судите: кто и, самое главное, для чего
> использует NetBSD в 2к18 году? Почему не Free-, или крутейший OpenBSD
> ?
Кстати, зачем вместо 2018 писать 2к18? Это какой-то тайный шифр? Секретный шпионский язык? Признак принадлежности к некой субкультуре?
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|3.8, ssh (ok), 01:43, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Кстати, зачем вместо 2018 писать 2к18?
В классическом Фидо требовалось менять кириллические "Н" и "у" на схожие по написанию латинские, однако находились персонажи, заменявшие все кириллические буквы схожими латинскими. Кажется это называлось сисоп-головного мозга. :D
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|5.10, ssh (ok), 02:35, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Фидо был еще тот рассадник фриков, до сих пор отголоски...
Вы сейчас наговорите. Имхо, Фидонет 90-х был прекрасной средой как для общения так и получения технических знаний.
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