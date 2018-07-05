The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

04.07.2018 22:47  Второй кандидат в релизы NetBSD 8.0

Выпущен второй кандидат в релизы NetBSD 8.0, судя по всему последний перед официальным релизом. Исправлено множество ошибок первого кандидата, продолжено тестирование мер защиты от ряда уязвимостей, например уязвимости LazyFP, проявляющейся на некоторых процессорах Intel.

Новшества:

  • Переработанный стек USB, добавлена поддержка USB3
  • Встроенный в ядро аудио-микшер
  • Повторяемые сборки, позволяющие убедиться, что распространяемые бинарные файлы собраны из предоставляемых исходных текстов и не содержат скрытых изменений
  • Полная отладочная информация для компонентов пространства пользователя (MKDEBUG)
  • Защита памяти PaX MPROTECT (W^X) по умолчанию включена на архитектурах i386, amd64, evbarm, landisk и pmax;
  • Рандомизация адресного пространства (ASLR) при сборке по умолчанию включена на архитектурах i386, amd64, evbarm, landisk, pmax, sparc64
  • MKPIE (position independent executables) по умолчанию задействован в пространстве пользователя на архитектурах i386, amd64, arm, m68k, mips, sh3, sparc64;
  • Добавлен can(4) - уровень сокетов для шин CAN
  • Добавлен ipsecif(4) для маршрутно-ориентированных (route-based) VPN
  • Часть сетевого стека избавлена от глобальной блокировки и помечена как MP-safe. В ядро добавлена опция NET_MPSAFE
  • Улучшена стабильность и работоспособность WAPBL (журналирование мета-данных ФС)
  • Добавлены новые драйверы: nvme (SSD-накопители), iwm (Intel Wireless AC7260, AC7265, AC3160), ixg (X540, X550), ixv (Intel 10G Ethernet), bta2dpd (Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile);
  • Изменения, специфичные для архитектур i386 и amd64:
    • Для борьбы с уязвимостью Meltdown предложена технология SVS (separate virtual address spaces - раздельные виртуальные адресные пространства);
    • В GCC включены патчи для защиты от уязвимости Spectre, которые применяются в том числе при сборке ядра;
    • Для некоторых процессоров Intel отключен Lazy-режим сохранения состояния FPU ("eagerfpu")
    • Поддержка инструкций SMAP (Supervisor Mode Access Prevention);
    • Поддержка загрузчика (U)EFI


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.netbsd.org/tnf/ent...)
  2. OpenNews: Кандидат в релизы NetBSD 8.0
  3. OpenNews: Аудит сетевого стека NetBSD выявил уязвимости в BSD-системах
  4. OpenNews: Обновление NetBSD 7.1.2
  5. OpenNews: Релиз операционной системы NetBSD 7.1
  6. OpenNews: В NetBSD обеспечена поддержка повторяемых сборок
Автор новости: Андрей Мельников
Тип: Программы
Ключевые слова: netbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Баклансбалкан (?), 00:13, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Usb3, ssd, uEFI... Ну теперь-то точно зажывём...
    А если серьёзно - молодцы ребяты, пилят эту тяжкую гирю, которая почему-то на мамонтах отлично работает, а на новье частенько даже не запускается... мамонты тоже были новьём.
     
  • 1.2, Аноним (-), 00:39, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Мне просто интересно узнать, не судите кто и, самое главное, для чего используе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, xm (ok), 01:22, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А в чём, простите, выражается "крутость" OpenBSD?
     
     
  • 3.5, ssh (ok), 01:30, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > А в чём, простите, выражается "крутость" OpenBSD?

    Там Патри...^W Тео! Крутость - эфемерное понятие, кто-то отнесёт к крутости технологические моменты, а кто-то целеустремлённость сообщества и т.п. Вы сейчас о какой из них?

     
  • 2.4, ssh (ok), 01:24, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > самое главное, для чего использует NetBSD в 2к18 году

    Смотря, что вы понимаете под использованием. В качестве основного десктопа наверное никто, а как систему для исследований и экспериментов почему нет?

    > 2к18

    Вы серьёзно? :)

     
  • 2.6, Anonymoustus (ok), 01:35, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    google.com/search?q=who+uses+NetBSD

    yandex.ru/search/?text=who%20uses%20NetBSD


    netbsd.net/docs/misc/#netbsd-uses

    netbsd.org/gallery/products.html

    luke.maurits.id.au/writing/why-i-use-netbsd.html

    bsdmag.org/netbsd_intr/

     
  • 2.7, Anonymoustus (ok), 01:37, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Мне просто интересно узнать, не судите: кто и, самое главное, для чего
    > использует NetBSD в 2к18 году? Почему не Free-, или крутейший OpenBSD
    > ?

    Кстати, зачем вместо 2018 писать 2к18? Это какой-то тайный шифр? Секретный шпионский язык? Признак принадлежности к некой субкультуре?

     
     
  • 3.8, ssh (ok), 01:43, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кстати, зачем вместо 2018 писать 2к18?

    В классическом Фидо требовалось менять кириллические "Н" и "у" на схожие по написанию латинские, однако находились персонажи, заменявшие все кириллические буквы схожими латинскими. Кажется это называлось сисоп-головного мозга. :D

     
     
  • 4.9, Аноним (9), 02:02, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Фидо был еще тот рассадник фриков, до сих пор отголоски...
     
     
  • 5.10, ssh (ok), 02:35, 05/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Фидо был еще тот рассадник фриков, до сих пор отголоски...

    Вы сейчас наговорите. Имхо, Фидонет 90-х был прекрасной средой как для общения так и получения технических знаний.

     
  • 1.11, Вареник (?), 03:53, 05/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Жаль что NetBSD и OpenBSD не могут объединить усилия.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor