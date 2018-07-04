03.07.2018 23:52  Доступен Linux-дистрибутив CentOS 6.10

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Представлен релиз дистрибутива CentOS 6.10, основанный на пакетной базе Red Hat Enterprise Linux 6.10. Выпуск поставляется для платформ i386 и x86_64 в виде DVD-сборки (2 Гб), минимального установочного образа (420 Мб) и сокращенного образа для установки по сети - netinstall.iso (240 Мб). Пакеты SRPMS и debuginfo доступны через vault.centos.org. Пакеты из различных репозиториев RHEL, например, из серверной и из десктоп редакции, объединены в единый репозиторий пакетов и распространяются одним установочным комплектом. Дистрибутив на 100% бинарно совместим с RHEL, внесенные в пакеты изменения как правило сводятся к ребрендингу и замене художественного оформления.
Из изменений, внесенных в CentOS 6.10, можно отметить:
- Обновлены до новых версий пакеты pacemaker, clufter и gcc-libraries;
- В GCC добавлена поддержка техники retpolines для защиты от второго варианта уязвимости Spectre;
- В iptables-services добавлена возможность чтения файлов конфигурации из каталога /etc/sysctl.d;
- Объявлены устаревшими и не будут обновляться драйверы:
3w-9xxx, 3w-sas, 3w-xxxx, aic7xxx, i2o, ips,
megaraid_mbox,
mptbase,
mptctl,
mptfc,
mptlan,
mptsas,
mptscsih,
mptspi,
qla3xxx и sym53c8xx;
- Объявлена устаревшей поддержка некоторых контроллеров из драйверов megaraid_sas и be2iscsi, включая Dell PERC5, SAS1078R, SAS1078DE,
SAS1064R,
VERDE_ZCR и
SAS1078GEN2;
- Объявлены устаревшими и могут быть удалены из репозитория пакеты python-qmf,
python-qpid,
qpid-cpp,
qpid-qmf,
qpid-tests,
qpid-tools,
ruby-qpid,
saslwrapper;
- Следуя за RHEL удалены компоненты openswan,
seabios,
Btrfs,
eCryptfs,
mingw,
virtio-win,
fence-agents,
systemtap,
matahari и
openscap;
- Из NSS удалена поддержка сжатия в TLS для блокирования потенциальных атак;
- Из iproute удалена поддержка команд ipt и xt из-за наличия с давних пор нерешённых проблем;
- Изменено содержимое 36 пакетов, среди которых: anaconda, dhcp, firefox, gnome-applets, gnome-desktop, httpd, initscripts, ipa, kde-settings, kernel, ntp, thunderbird, xorg-x11-server, yum и zsh;
- Удалено 32 пакета, присутствующих в RHEL, среди которых: libehca, libservicelog, lsvpd, libvpd, openssl-ibmca, powerpc-utils, ppc64-diag, ppc64-utils, python-rhsm, redhat-*, rhn-*, servicelog, s390utils, yaboot, yum-rhn-plugin.