03.07.2018 23:52  Доступен Linux-дистрибутив CentOS 6.10

Представлен релиз дистрибутива CentOS 6.10, основанный на пакетной базе Red Hat Enterprise Linux 6.10. Выпуск поставляется для платформ i386 и x86_64 в виде DVD-сборки (2 Гб), минимального установочного образа (420 Мб) и сокращенного образа для установки по сети - netinstall.iso (240 Мб). Пакеты SRPMS и debuginfo доступны через vault.centos.org. Пакеты из различных репозиториев RHEL, например, из серверной и из десктоп редакции, объединены в единый репозиторий пакетов и распространяются одним установочным комплектом. Дистрибутив на 100% бинарно совместим с RHEL, внесенные в пакеты изменения как правило сводятся к ребрендингу и замене художественного оформления. Из изменений, внесенных в CentOS 6.10, можно отметить: Обновлены до новых версий пакеты pacemaker, clufter и gcc-libraries;

В GCC добавлена поддержка техники retpolines для защиты от второго варианта уязвимости Spectre;

В iptables-services добавлена возможность чтения файлов конфигурации из каталога /etc/sysctl.d;

Объявлены устаревшими и не будут обновляться драйверы: 3w-9xxx, 3w-sas, 3w-xxxx, aic7xxx, i2o, ips, megaraid_mbox, mptbase, mptctl, mptfc, mptlan, mptsas, mptscsih, mptspi, qla3xxx и sym53c8xx;

Объявлена устаревшей поддержка некоторых контроллеров из драйверов megaraid_sas и be2iscsi, включая Dell PERC5, SAS1078R, SAS1078DE, SAS1064R, VERDE_ZCR и SAS1078GEN2;

Объявлены устаревшими и могут быть удалены из репозитория пакеты python-qmf, python-qpid, qpid-cpp, qpid-qmf, qpid-tests, qpid-tools, ruby-qpid, saslwrapper;

Следуя за RHEL удалены компоненты openswan, seabios, Btrfs, eCryptfs, mingw, virtio-win, fence-agents, systemtap, matahari и openscap;

Из NSS удалена поддержка сжатия в TLS для блокирования потенциальных атак;

Из iproute удалена поддержка команд ipt и xt из-за наличия с давних пор нерешённых проблем;

Изменено содержимое 36 пакетов, среди которых: anaconda, dhcp, firefox, gnome-applets, gnome-desktop, httpd, initscripts, ipa, kde-settings, kernel, ntp, thunderbird, xorg-x11-server, yum и zsh;

Удалено 32 пакета, присутствующих в RHEL, среди которых: libehca, libservicelog, lsvpd, libvpd, openssl-ibmca, powerpc-utils, ppc64-diag, ppc64-utils, python-rhsm, redhat-*, rhn-*, servicelog, s390utils, yaboot, yum-rhn-plugin.



