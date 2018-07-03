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03.07.2018 08:57  Релиз дистрибутива Network Security Toolkit 28

Состоялся релиз Live-дистрибутива NST (Network Security Toolkit) 24-7977, предназначенного для проведения анализа безопасности сети и мониторинга её функционирования. Размер загрузочного iso-образа (x86_64) составляет 2.8 Гб. Для пользователей Fedora Linux подготовлен специальный репозиторий, дающий возможность установить все созданные в рамках проекта NST наработки в уже установленную систему. Дистрибутив построен на базе Fedora 28 и допускает установку дополнительных пакетов из внешних репозиториев, совместимых с Fedora Linux.

В состав дистрибутива включена большая подборка приложений, имеющих отношение к сетевой безопасности (например: Wireshark, NTop, Nessus, Snort, NMap, Kismet, TcpTrack, Etherape, nsttracroute, Ettercap и т.д.). Для управления процессом проверки безопасности и автоматизации вызова различных утилит подготовлен специальный web-интерфейс, в который также интегрирован web-фронтэнд для сетевого анализатора Wireshark. Графическое окружения дистрибутива базируется на FluxBox.

В новом выпуске:

  • Обновлены версии программ, задействовано ядро Linux 4.17.
  • В состав интегрирована аналитическая консоль Sguil для мониторинга безопасности сети, отображающая в реальном времени события, зафиксированные системой определения вторжений Snort и сводку информации о трафике.
  • В интерфейс добавлен раздел с инструментами для сканирования Bluetooth-устройств.
  • Добавлена утилита Ncrack для активной проверки систем аутентификации предприятия на предмет использования ненадёжных паролей.
  • В состав включён инструментарий ExifTool с библиотекой и утилитами для чтения и записи метаданных из различных форматов изображений, применяемых в цифровых камерах.
  • Добавлена утилита Bulk Extractor для извлечения скрытой информации из дискового образа, файла или каталога;
  • Добавлена возможность задания ключа для доступа к Google API, который может использоваться для загрузки карт Google Maps.


  1. OpenNews: Релиз дистрибутива Network Security Toolkit 24-7977
  2. OpenNews: Вышел релиз защищенного серверного дистрибутива EnGarde Secure Linux 3.0.21
  3. OpenNews: Tin Hat - параноидально защищенный Linux дистрибутив
  4. OpenNews: AnikOS - попытка формирования концепций защищенного дистрибутива Linux
  5. OpenNews: Новый выпуск Xiaopan, дистрибутива для тестирования защищённости беспроводных сетей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nst
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  • 1.1, ляликс, 09:49, 03/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    чем это лучше kali?
     
     
  • 2.2, Anonim, 10:04, 03/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    чем kali лучше этого?
     
     
  • 3.5, A.Stahl, 10:15, 03/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Kali любят хотя бы дети. Устами младенца и всё такое...
     
  • 1.3, Аноним, 10:04, 03/07/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Мне просто интересно, этим кто-нибудь пользуется Даже не в плане конкретного ди... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Anonim, 10:09, 03/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    данный синдром проявился среди разработчиков "дистрибутивов" задолго до того как Денис Попов стал известен.
     
  • 2.6, нах, 10:16, 03/07/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    этим - как и всяким кал...kali - полно, думаетсо, йа-у-мамы-кульхакзоров "пользуются", героически пытаясь поломать сеть в кабинете информатики.

    > Что за повальный синдром Дениса Попова?

    причем бы тут - денис? Тут люди "работали" - понакачали весь интернет каких-то программ для кульх...простите, "анализа безопастносте", как-то их собрали, и, смотрите, смотрите - даже ключ-для-гугля научились вводить.

    Это вам не обои веселенькие нарисовать. Так что общего с дениской - только полная бессмысленность их труда. (А может и меньшая - если сами они на самом деле ведают что творят, и этот наборчик любовно полируют для себя, любимых - а с окружающими просто так делятся...или не просто ;-)


     
  • 1.7, Aytishnik.com, 10:38, 03/07/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Может ссылку правильную напишите https://sourceforge.net/projects/nst/files/NST/NST%2028-10234/ и размер не 2.8 Гб а 3.6 Гб
     

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