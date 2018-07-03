03.07.2018 08:57  Релиз дистрибутива Network Security Toolkit 28

Состоялся релиз Live-дистрибутива NST (Network Security Toolkit) 24-7977, предназначенного для проведения анализа безопасности сети и мониторинга её функционирования. Размер загрузочного iso-образа (x86_64) составляет 2.8 Гб. Для пользователей Fedora Linux подготовлен специальный репозиторий, дающий возможность установить все созданные в рамках проекта NST наработки в уже установленную систему. Дистрибутив построен на базе Fedora 28 и допускает установку дополнительных пакетов из внешних репозиториев, совместимых с Fedora Linux. В состав дистрибутива включена большая подборка приложений, имеющих отношение к сетевой безопасности (например: Wireshark, NTop, Nessus, Snort, NMap, Kismet, TcpTrack, Etherape, nsttracroute, Ettercap и т.д.). Для управления процессом проверки безопасности и автоматизации вызова различных утилит подготовлен специальный web-интерфейс, в который также интегрирован web-фронтэнд для сетевого анализатора Wireshark. Графическое окружения дистрибутива базируется на FluxBox. В новом выпуске: Обновлены версии программ, задействовано ядро Linux 4.17.

В состав интегрирована аналитическая консоль Sguil для мониторинга безопасности сети, отображающая в реальном времени события, зафиксированные системой определения вторжений Snort и сводку информации о трафике.

В интерфейс добавлен раздел с инструментами для сканирования Bluetooth-устройств.

Добавлена утилита Ncrack для активной проверки систем аутентификации предприятия на предмет использования ненадёжных паролей.

В состав включён инструментарий ExifTool с библиотекой и утилитами для чтения и записи метаданных из различных форматов изображений, применяемых в цифровых камерах.

Добавлена утилита Bulk Extractor для извлечения скрытой информации из дискового образа, файла или каталога;

Добавлена возможность задания ключа для доступа к Google API, который может использоваться для загрузки карт Google Maps.



