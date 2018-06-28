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28.06.2018 15:25  Выпуск свободного сервера навыков 0Mind 1.1.0

Выпущена новая версия свободного сервера навыков 0Mind 1.1.0, который предоставляет унифицированный REST JSON API для доступа к моделям машинного обучения, подготовленным в различных фреймворках (поддерживаются Keras, Caffe2, Scikit-learn и TensorRT). Код сервера написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3.

Главные новшества:

  • Добавлена поддержка высокоэффективного инструмента формирования выводов (inference) TensorRT (только на видеокартах NVIDIA) с движками фреймворков Tensorflow, Caffe, UFF, PLAN.
  • Добавлена нативная поддержка популярного академического фреймворка Scikit Learn.
  • Добавлен новый механизм параметризованной загрузки моделей (подробности в документации).
  • Существенно переработана и улучшена система информирования об ошибках.

На сайте проекта также представлен новый проект открытого реестра публичных пулов моделей с интерфейсом 0Mind REST API - OpenMind, а также анонсирован новый инструмент 0MindBrain для масштабирования, балансировки нагрузки и группового формирования выводов в сети из множества пулов серверов 0Mind.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/MisteryX/0M...)
  2. OpenNews: Первый выпуск свободного сервера навыков 0Mind
  3. OpenNews: Amazon открыл код компилятора NNVM для систем машинного обучения
  4. OpenNews: Intel представил nGraph, компилятор для систем машинного обучения
  5. OpenNews: Система машинного обучения для синтеза типового кода на языке Java
  6. OpenNews: Intel открыл систему машинного обучения для обработки информации на естественном языке
Автор новости: Максим
Тип: Программы
Ключевые слова: 0mind, ai
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  • 1.1, Аноним, 20:21, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    выкинуть поддержку разных форматов и юзать onnx ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Anonymoustus, 20:22, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем на всю эту чушь («ИИ») тратится столько времени и денег? В чём прикол?
     
     
  • 2.3, Ordu, 20:53, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Затем, что ИИ позволяет зарабатывать денег.
    Например, решая задачи такого типа: https://jacquesmattheij.com/sorting-two-metric-tons-of-lego/
    Этот конкретный пример, не принёс много денег разработчику, если вообще принёс: если посчитать сколько он времени затратил, то думаю он останется в минусе. IIRC, в каком-то из своих постингов он считал деньги, и вроде как он остался всё же в минусе, но я сейчас не могу найти ссылку. Но тут ведь дело в масштабе применения результата.
    ИИ позволяет автоматизировать задачи в реальности, в отличие от "классической" алгоритмики, которая только операции над цифровыми данными может автоматизировать. И то не все.
     
     
  • 3.6, Аноним, 21:24, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    но ведь оно работает на бинарной логике, т е по сути и делает теже самыем oпера... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.7, Аноним, 21:34, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Да Я и сам говорю языки программирования не нужны, поскольку все равно в итоге... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, Аноним, 20:53, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Прокол в том, что т.н. ИИ уже решает определенные задачи.
     

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