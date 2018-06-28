28.06.2018 15:25  Выпуск свободного сервера навыков 0Mind 1.1.0

Выпущена новая версия свободного сервера навыков 0Mind 1.1.0, который предоставляет унифицированный REST JSON API для доступа к моделям машинного обучения, подготовленным в различных фреймворках (поддерживаются Keras, Caffe2, Scikit-learn и TensorRT). Код сервера написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3.

Главные новшества:

Добавлена поддержка высокоэффективного инструмента формирования выводов (inference) TensorRT (только на видеокартах NVIDIA) с движками фреймворков Tensorflow, Caffe, UFF, PLAN.

Добавлена нативная поддержка популярного академического фреймворка Scikit Learn.

Добавлен новый механизм параметризованной загрузки моделей (подробности в документации).

Существенно переработана и улучшена система информирования об ошибках.

На сайте проекта также представлен новый проект открытого реестра публичных пулов моделей с интерфейсом 0Mind REST API - OpenMind, а также анонсирован новый инструмент 0MindBrain для масштабирования, балансировки нагрузки и группового формирования выводов в сети из множества пулов серверов 0Mind.



