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28.06.2018 12:07  Компания Collabora представила debos, генератор системных образов на базе Debian

Компания Collabora представила проект debos, в рамках которого подготовлен инструментарий для создания произвольных системных образов для Debian и производных от него дистрибутивов. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

В отличие от штатного debootstrap, debos позволяет не только загрузить и установить компоненты образа, но и провести кастомизацию, установить дополнительные файлы, запустить скрипты, внести изменения в настройки. Кроме того, в процессе работы debos не требует привилегий root для выполнения привилегированных операций в сформированном системном окружении. В debos применяется библиотека fakemachine, которая при помощи QEMU настраивает виртуальную машину, позволяющую выполнять привилегированные операции внутри образов и создавать образы для любых архитектур, поддерживаемых в QEMU.

Debos не привязывается к каким-то конкретным областям применения, таким как создание образов контейнеров, виртуальных машин или загрузочных сборок, а предоставляет универсальный, понятный и гибкий механизм для кастомизации. Начинка образов определяется в файлах конфигурации, оформленных в формате YAML. В файле конфигурации определяется набор не зависящих друг от друга действий. Среди предлагаемых действий:

  • apt: установка пакетов и связанных с ними зависимостей при помощи команды apt;
  • debootstrap: подготовка rootfs с использованием debootstrap;
  • download: загрузка файла по сети;
  • filesystem-deploy: развёртывание корневой ФС в уже ранее созданном образе;
  • image-partition: создание файла с образом с разбивкой на разделы и форматированием;
  • ostree-commit: создание коммита OSTree из rootfs;
  • ostree-deploy: развёртывание ветки OSTree в заданный образ;
  • overlay: рекурсивное копирование каталогов или файлов в целевую ФС;
  • pack: создание сжатого архива целевой ФС;
  • raw: прямая запись файла в образ по заданному смещению;
  • run: выполнение команды или скрипта в контексте создаваемой ФС;
  • unpack: распаковка файлов из архиве в создаваемую ФС.

Например, для создания образа для архитектуры ARM64, установки в него определённого набора пакетов, изменения имени хоста в /etc/hostname и упаковки образа в сжатый архив, можно запустить команду "debos example.yaml" со следующими настройками (более подробный пример подготовлен для создания сборки Debian для Raspberry Pi 3): 


   {{- $image := or .image "debian.tgz" -}}

   architecture: arm64

   actions:
     - action: debootstrap
       suite: "buster"
       components:
         - main
         - non-free
       mirror: https://deb.debian.org/debian
       variant: minbase

     - action: apt
       packages: [ sudo, openssh-server, adduser, systemd-sysv, firmware-linux ]

     - action: run
       chroot: true
       command: echo debian > /etc/hostname

     - action: pack
       file: {{ $image }}
       compression: gz


  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Леннарт Поттеринг представил mkosi, инструмент для генерации образов ОС
  3. OpenNews: Представлен febootstrap, аналог debootstrap для Fedora Linux
  4. OpenNews: Леннарт Поттеринг представил свой новый проект Casync
  5. OpenNews: Взлом инфраструктуры Linux Mint привёл к распространению ISO-образов с бэкдором
  6. OpenNews: Google открыл код утилиты для сравнения образов контейнеров
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: debos, ddebian, packet, chroot, debootstrap
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  • 1.3, True Boris, 12:52, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Collabora Online бомбезная вещь! 2 года юзаем.
     
     
  • 2.4, Петросян, 12:57, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    >Collabora Online

    звучит как название мморпг

     
  • 1.5, Аноняшка, 13:10, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Может эта "мморпг" создавать live-iso Devuan, минималистично, с LXDE, и с упаковкой в squashfs, и с автомонтированием пользовательского файла как /home/user (короче, как Пуппилинукс)?
     
     
  • 2.7, kvaps, 13:49, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    LTSP умеет, только оно для pxe
     
  • 1.6, Аноним, 13:28, 28/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Интересно, надо потыкать на досуге.
     
     
  • 2.8, Дегенератор, 14:57, 28/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Жену не забывай
     

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