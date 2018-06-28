28.06.2018 12:07  Компания Collabora представила debos, генератор системных образов на базе Debian

Компания Collabora представила проект debos, в рамках которого подготовлен инструментарий для создания произвольных системных образов для Debian и производных от него дистрибутивов. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0. В отличие от штатного debootstrap, debos позволяет не только загрузить и установить компоненты образа, но и провести кастомизацию, установить дополнительные файлы, запустить скрипты, внести изменения в настройки. Кроме того, в процессе работы debos не требует привилегий root для выполнения привилегированных операций в сформированном системном окружении. В debos применяется библиотека fakemachine, которая при помощи QEMU настраивает виртуальную машину, позволяющую выполнять привилегированные операции внутри образов и создавать образы для любых архитектур, поддерживаемых в QEMU. Debos не привязывается к каким-то конкретным областям применения, таким как создание образов контейнеров, виртуальных машин или загрузочных сборок, а предоставляет универсальный, понятный и гибкий механизм для кастомизации. Начинка образов определяется в файлах конфигурации, оформленных в формате YAML. В файле конфигурации определяется набор не зависящих друг от друга действий. Среди предлагаемых действий: apt: установка пакетов и связанных с ними зависимостей при помощи команды apt;

debootstrap: подготовка rootfs с использованием debootstrap;

download: загрузка файла по сети;

filesystem-deploy: развёртывание корневой ФС в уже ранее созданном образе;

image-partition: создание файла с образом с разбивкой на разделы и форматированием;

ostree-commit: создание коммита OSTree из rootfs;

ostree-deploy: развёртывание ветки OSTree в заданный образ;

overlay: рекурсивное копирование каталогов или файлов в целевую ФС;

pack: создание сжатого архива целевой ФС;

raw: прямая запись файла в образ по заданному смещению;

run: выполнение команды или скрипта в контексте создаваемой ФС;

unpack: распаковка файлов из архиве в создаваемую ФС. Например, для создания образа для архитектуры ARM64, установки в него определённого набора пакетов, изменения имени хоста в /etc/hostname и упаковки образа в сжатый архив, можно запустить команду "debos example.yaml" со следующими настройками (более подробный пример подготовлен для создания сборки Debian для Raspberry Pi 3): {{- $image := or .image "debian.tgz" -}} architecture: arm64 actions: - action: debootstrap suite: "buster" components: - main - non-free mirror: https://deb.debian.org/debian variant: minbase - action: apt packages: [ sudo, openssh-server, adduser, systemd-sysv, firmware-linux ] - action: run chroot: true command: echo debian > /etc/hostname - action: pack file: {{ $image }} compression: gz



