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25.06.2018 23:32  Компания Tencent стала платиновым участником Linux Foundation

Некоммерческая организация Linux Foundation, курирующая широкий спектр работ, связанных с развитием Linux, объявила о вступлении в свои ряды компании Tencent, которая получила статус платинового участника. Tencent является одной из крупнейших мировых технологических компаний (рыночная капитализация 580 млрд долларов), которой принадлежат наиболее популярные в Китае интернет-сервисы QQ, Qzone и WeChat. В составе рабочих групп Linux Foundation компания Tencent выразила интерес к работе над такими проектами как платформа для SDN-сетей OpenDaylight, блокчейн-платформа Hyperledger, а также над системами машинного обучения, облачными и сетевыми технологиями, развиваемыми в рабочих группах LF Deep Learning, Cloud Native Computing, LF Networking и Open Networking Foundation.

Платиновые участники получают право вхождения представителя компании в совет директоров Linux Foundation, оплачивая при этом ежегодный взнос в размере 500 тыс. долларов (для сравнения, взнос золотого участника - $100 тыс. в год, серебряного - $5-20 тыс. в год). Кроме Verizon в число платиновых партнеров Linux Foundation входят компании Fujitsu, AT&T, Microsoft, VMware, Cisco, Huawei, IBM, Intel, Samsung, NEC, Qualcomm, Hitachi и Oracle.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
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  3. OpenNews: Компания DJI начала публикацию GPL кода, используемого в прошивках
  4. OpenNews: Компания Intel создаёт в Китае центр разработки для платформы MeeGo
  5. OpenNews: Verizon стал платиновым участником Linux Foundation и присоединился к разработке ONAP
  6. OpenNews: Linux Foundation представил проект LinuxBoot для замены UEFI-прошивок
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: tencent, linux
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  • 1, кочегар духовки, 23:41, 25/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Вот и юани потекли
     
  • 2, Gemorroj, 00:01, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Просто эталонные платиновые конторы )
     
  • 3, Аноним, 00:49, 26/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Прощу перечислить кто ещё не стал платиновым партнером я не халявщик, Лёня, я... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4, Аноним, 01:20, 26/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    >"я не халявщик, Лёня,  я партнер" (с)

    Лёня это Леннарт?

     

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