25.06.2018 23:32  Компания Tencent стала платиновым участником Linux Foundation

Некоммерческая организация Linux Foundation, курирующая широкий спектр работ, связанных с развитием Linux, объявила о вступлении в свои ряды компании Tencent, которая получила статус платинового участника. Tencent является одной из крупнейших мировых технологических компаний (рыночная капитализация 580 млрд долларов), которой принадлежат наиболее популярные в Китае интернет-сервисы QQ, Qzone и WeChat. В составе рабочих групп Linux Foundation компания Tencent выразила интерес к работе над такими проектами как платформа для SDN-сетей OpenDaylight, блокчейн-платформа Hyperledger, а также над системами машинного обучения, облачными и сетевыми технологиями, развиваемыми в рабочих группах LF Deep Learning, Cloud Native Computing, LF Networking и Open Networking Foundation.

Платиновые участники получают право вхождения представителя компании в совет директоров Linux Foundation, оплачивая при этом ежегодный взнос в размере 500 тыс. долларов (для сравнения, взнос золотого участника - $100 тыс. в год, серебряного - $5-20 тыс. в год). Кроме Verizon в число платиновых партнеров Linux Foundation входят компании Fujitsu, AT&T, Microsoft, VMware, Cisco, Huawei, IBM, Intel, Samsung, NEC, Qualcomm, Hitachi и Oracle.



