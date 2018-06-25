25.06.2018 06:15  Выпуск system-autoupdate 1.5, системы автоматизации обновления Linux-дистрибутивов

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5.26, kk, 10:00, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
И времени откат занимает гораздо больше
2 часа ставим апдейт, потом 2 часа откатываем, потом незагружаемся и делаем восстановление системы еще минут на 40
|
|1.12, Аноняшка, 09:22, 25/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
|
чем это лучше запихнутого в cron "sudo apt-get -f install; sudo apt-get update; sudo apt-get dist-upgrade -y"?
не понятно
зато - сиськемд, йоу!
вангую, скоро системд будет выбирать репозитории, а при установке будет два варианта: "1. классичексая установка Убунту 2. запустить systemd-installd (рекомендуеться)"
|
|
|
|2.28, нах, 10:09, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+2 +/–
|
> вангую, скоро системд будет выбирать репозитории
рандомом, ага.
Ну или "согласно нашей телеметрии, все вокруг вас используют убунту последней версии - нате!"
> а при установке будет два варианта
юзер модного-современного-systemd-enabled линукса "уже почти окончательно совсем готового для десктопа" не должен беспокоиться о каких-то вариантах.
Будет единственная кнопка "ok!" - автоматически самонажимающаяся через минуту неактивности пользователя. Первое время над ней еще будет показываться выбранный дистрибутив, но потом его заменят веселеньким логотипчиком.
|
|2.30, Anonimus, 10:33, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+1 +/–
|
тем что в таком случае ты не контролируешь установку обновлений и потенциально будучи в соре с здравым смыслом - можешь выключить компьютер. А это штука попросит тебя подождать пока они установятся. Но я сам я являюсь противником данной штуки, также как и обновлений в кроне. На десктопе автоматически только проверяется наличие обновлений и все ставится контролируемо вручную. На серверах unattended updates только для критических обновлений безопасности.
|
|
|
|3.38, нах, 11:21, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
компьютер может выключаться вполне осмысленно - например, кончается электричество.
А "эта штука", раз запустившись, будет работать, пока не кончится. После чего попробует еще и откатиться - на fs с последствиями неудачного выключения в момент наиболее активной пилежки диска.
ну ничего, ничего, еще лет пять - встроят проверку состояния батареи через system-batteryd, потом вспомнят про существование usp'ов, а потом, наконец, дойдет и до десктопов не подключенных к гарантированному питанию, если они еще будут такие на свете, и может даже милостиво позволят пользователю все же выключить питание, когда ему понадобилось, а установить обновления как-нибудь в другой раз. "как в винде".
|
|2.46, RotarenegeD, 12:37, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
> чем это лучше запихнутого в cron "sudo apt-get -f install; sudo apt-get
> update; sudo apt-get dist-upgrade -y"?
> не понятно
как видишь оно ещё и снапшоты фигачит и защита от выключения есть.. в общем то это просто дописанный до ума скрипт автообновления который каждый админ хотя раз костылил в систему с заранее решёнными детскими проблемами таких скриптов.
|
|
|
|
|
|3.25, mikhailnov, 09:53, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Да что уж там. обновляли бы снапшотами, как во всяких модных атомарных
> системах любят. И как в ведроиде недавно гугл сделали.
> Тогда хоть перезагружай, хоть провод ножницами режь все равно обновится рано или
> поздно.
Пулл-реквест с реализациям обновления в чруте снапшота принимается. При этом нужно не потерять все, что будет записано в подраздел до перезагрузки.
Разбивка системы на кучу подтомов, как в сусе, вынося /var отдельно и делая прочие упражнения, чтобы такое обновление работало, не очень нравится, а без этого не получится.
|
|2.24, mikhailnov, 09:50, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
> Так быть не должно. В винде комп разрешит нажать на кнопки, примет
> их к сведению, сделает дело и выключится.
sudo system-autoupdate-runner unblock_shutdown для ручной разблокировки.
Т.к. по умолчанию обновления раз в 6 часов, пользователь вообще не должен сталкиваться с блокировкой.
|
|1.32, An, 10:39, 25/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
что же неймется этим горе-разработчикам всё пытаются высосать из пальца какую-то надуманную задачу (для себя) и припаять в ядро/ОС очередной костыль, чтобы усложнить людям жизнь.
|
|1.35, Человек, 10:52, 25/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
системд портит мозг даже переводчику интерфейса?
не получится выключить комп? а если держать кнопку выключения? Лучше бы рэп переводил вместо интерфейса ПО.
Надо писать:
Пожалуйста не выключайте компьютер
|