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25.06.2018 06:15  Выпуск system-autoupdate 1.5, системы автоматизации обновления Linux-дистрибутивов

Вышла версия 1.5 system-autoupdate — набора скриптов, сервисов и таймеров systemd для автоматизации обновления Linux с трехуровневой блокировкой выключения ПК во время обновления. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Для установки подготовлены Makefile с инструкциями install и uninstall, а также deb-пакет, который при помощи штатных средств deb-хелперов автоматически активирует все необходимые юниты systemd при установке. Для Ubuntu поддерживается PPA-репозиторий.

Решаемые проектом задачи:

  • Автоматическое обновление серверных и десктопных установок различных дистрибутивов Linux без участия пользователя и без наличия центрального командно-управляющего сервера (например, Ansible, Puppet, Zabbix), в том числе когда Linux установлен на не личную технику, а, например, на ноутбук знакомого или удаленного сотрудника, но хочется, чтобы операционная система и набор прикладного ПО автоматически поддерживались в актуальном состоянии. Система также применима в малых офисах и небольшом парке серверов, когда нецелесообразно развёртывать централизированную систему управления и отдельный репозиторий;
  • Предотвращение случайного выключения ПК, когда процесс обновления еще не завершен.

В настоящий момент поддерживаются следующие дистрибутивы:

  • Ubuntu, Mint, Debian, Astra
  • ROSA Fresh
  • ALT Linux
  • Arch, Manjaro, Antergos (только pacman, не AUR)
  • CentOS, RHEL
  • Fedora
  • openSUSE, SUSE

Для надежной блокировки выключения компьютера во время обновления используется трехуровневая блокировка:

  • Через systemd-inhibit блокируются выполняемые от пользователя (не root) операции systemctl reboot/shutdown/halt; эта же блокировка в большинстве систем приводит к запросу пароля root при выключении/перезагрузке, а отказ от ввода пароля останавливает графическую сессию и возвращает на экран менеджера входа;
  • Блокируется выполнение целей systemd shutdown.target, reboot.target, halt.target, hibernate.target, poweroff.target, sleep.target, suspend.target, suspend-then-hibernate.target, предотвращая разные типы выключения даже от root;
  • Блокируются графические кнопки выключения, перезагрузки, ухода в сон, гибернации в графической оболочке, а при попытке ими воспользоваться выводятся графические уведомления, сообщающие пользователю, что систему невозможно выключить, что показано на скриншоте ниже.

    Блокировка графических кнопок выключения и вывод уведомлений реализованы с помощью правила policykit-1, для работы которого требуется Polkit >= 0.106, однако в современных версиях Debian и Ubuntu, в том числе Debian Sid, до сих пор используется Polkit 0.105, когда как его свежие версии поддерживаются в Debian Experimental, поэтому пакеты policykit-1 из Debian Experimental были пересобраны для Ubuntu 18.04 и 18.10 и доступны в одном с system-autoupdate репозитории PPA.

    Показ графических уведомлений о начале и завершении процесса автообновления по умолчанию отключен, но доступен для включения в файле конфигурации. Также предусмотрена возможность использования только функциональности блокировки выключения системы без автообновлений.

    В версии system-autoupdate 1.5 штатными средствами systemd предотвращен запуск system-autoupdate одновременно с выполняемыми по расписанию операциями пакетных менеджеров apt и dnf (apt-daily.service, apt-daily-upgrade.service, dnf-makecache.service). В сборку Debian-пакета от автора system-autoupdate включен конфликт с пакетом unattended-upgrades по причине бессмысмленности работы unattended-upgrades, когда включен system-auotupdate, а также потому что их одновременная работа теоретически может привести к конфликтам и взаимным блокировкам пакетной системы.

    Разработчик проекта рекомендует сочетать system-autoupdate с функциональностью apt-btrfs-snapshot, которая автоматически делает снапшот (снимок состояния) корня файловой системы ОС при любой операции с пакетами, то есть при каждом автообновлении, а стандартное меню восстановления Ubuntu (пакет friendly-recovery) позволяет откатиться на один из снапшотов в псевдографическом интерфейсе (что не отменяет возможности сделать это вручную из системы вживую или из chroot).

    Автор system-autoupdate создал форк apt-btrfs-snapshot, заменив еженедельное задание очистки старых снапшотов cron на ежедневный таймер systemd с защитой от запуска при питании от батареи и изменив максимальный возраст снапшотов с 90 до 15 дней, как временное решение от переполнения диска. Изменения предложены апстриму. Готовый к использованию пакет собран в PPA. Также установлена зависимость от подготовленного командой SUSE пакета btrfsmaintenance со скриптами для автоматического обслуживания разделов Btrfs. За основу пакета взят одноименный пакет из Debian, в которые перенесены имеющиеся исправления.

  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/mikhailnov/...)
  2. OpenNews: Первый стабильный выпуск системы OTA-обновлений Mender
  3. OpenNews: Компания Dell подключилась к инициативе доставки обновлений прошивок для Linux
  4. OpenNews: CentOS ввёл в практику выпуск rolling-обновлений установочных образов
  5. OpenNews: Началось тестирование пакетного менеджера YUM 4
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив NixOS 18.03, использующий пакетный менеджер Nix
Автор новости: mikhailnov
Тип: Программы
Ключевые слова: systemd, autoupdate, linux, update
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  • 1.2, Аноним, 08:44, 25/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +10 +/
    настройка обновлений системдос
        30%
    не выключайте компьютер
     
     
  • 2.4, Аноним, 08:49, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Ага, и еще "Нам не удалось установить обновления бла-бла-бла"
     
     
  • 3.7, jtad, 09:04, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    до этого не дойдет, насколько я вижу, в случае неудачи будет сделан откат.
     
     
  • 4.9, Аноним, 09:09, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Мелкософт говорит то же самое.
     
     
  • 5.26, kk, 10:00, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    И времени откат занимает гораздо больше

    2 часа ставим апдейт, потом 2 часа откатываем, потом незагружаемся и делаем восстановление системы еще минут на 40

     
     
  • 6.27, mikhailnov, 10:01, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Откат BTRFS - 1 сек.
     
     
  • 7.31, Аноним, 10:38, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    та самая бтрфс, которую самые успешные бизнесмены назвали deprecated Наверное ч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.36, Аноним, 10:52, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ну да ну да, если места хватит :)
     
  • 1.5, Аноним, 08:51, 25/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Какие профиты то, исключая невозможность прерывания, в сравнении с просто обновл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.44, RotarenegeD, 12:33, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    можно автоматизировать обновы на предприятии и для этого не надо писать свой башскрипт для обновления зоопарка.. это просто удобнее.
     
  • 1.10, Аноним, 09:14, 25/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я прошу прощения, поскольку являюсь админом локалхоста, но что мешает в cron пос... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Аноним, 09:40, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Мешает чтение документации и последующая установка и настройка unattended-upgrad... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, Аноняшка, 09:22, 25/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    чем это лучше запихнутого в cron "sudo apt-get -f install; sudo apt-get update; sudo apt-get dist-upgrade -y"?
    не понятно
    зато - сиськемд, йоу!
    вангую, скоро системд будет выбирать репозитории, а при установке будет два варианта: "1. классичексая установка Убунту 2. запустить systemd-installd (рекомендуеться)"
     
     
  • 2.28, нах, 10:09, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > вангую, скоро системд будет выбирать репозитории

    рандомом, ага.
    Ну или "согласно нашей телеметрии, все вокруг вас используют убунту последней версии - нате!"

    > а при установке будет два варианта

    юзер модного-современного-systemd-enabled линукса "уже почти окончательно совсем готового для десктопа" не должен беспокоиться о каких-то вариантах.
    Будет единственная кнопка "ok!" - автоматически самонажимающаяся через минуту неактивности пользователя. Первое время над ней еще будет показываться выбранный дистрибутив, но потом его заменят веселеньким логотипчиком.

     
  • 2.30, Anonimus, 10:33, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    тем что в таком случае ты не контролируешь установку обновлений и потенциально будучи в соре с здравым смыслом - можешь выключить компьютер. А это штука попросит тебя подождать пока они установятся. Но я сам я являюсь противником данной штуки, также как и обновлений в кроне. На десктопе автоматически только проверяется наличие обновлений и все ставится контролируемо вручную. На серверах unattended updates только для критических обновлений безопасности.  
     
     
  • 3.38, нах, 11:21, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    компьютер может выключаться вполне осмысленно - например, кончается электричество.
    А "эта штука", раз запустившись, будет работать, пока не кончится. После чего попробует еще и откатиться - на fs с последствиями неудачного выключения в момент наиболее активной пилежки диска.

    ну ничего, ничего, еще лет пять - встроят проверку состояния батареи через system-batteryd, потом вспомнят про существование usp'ов, а потом, наконец, дойдет и до десктопов не подключенных к гарантированному питанию, если они еще будут такие на свете, и может даже милостиво позволят пользователю все же выключить питание, когда ему понадобилось, а установить обновления как-нибудь в другой раз. "как в винде".

     
  • 2.46, RotarenegeD, 12:37, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > чем это лучше запихнутого в cron "sudo apt-get -f install; sudo apt-get
    > update; sudo apt-get dist-upgrade -y"?
    > не понятно

    как видишь оно ещё и снапшоты фигачит и защита от выключения есть.. в общем то это просто дописанный до ума скрипт автообновления который каждый админ хотя раз костылил в систему с заранее решёнными детскими проблемами таких скриптов.

     
  • 1.14, Аноним, 09:30, 25/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Так быть не должно В винде комп разрешит нажать на кнопки, примет их к сведению... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, DerRoteBaron, 09:48, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да что уж там. обновляли бы снапшотами, как во всяких модных атомарных системах любят. И как в ведроиде недавно гугл сделали.
    Тогда хоть перезагружай, хоть провод ножницами режь все равно обновится рано или поздно.
     
     
  • 3.25, mikhailnov, 09:53, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да что уж там. обновляли бы снапшотами, как во всяких модных атомарных
    > системах любят. И как в ведроиде недавно гугл сделали.
    > Тогда хоть перезагружай, хоть провод ножницами режь все равно обновится рано или
    > поздно.

    Пулл-реквест с реализациям обновления в чруте снапшота принимается. При этом нужно не потерять все, что будет записано в подраздел до перезагрузки.

    Разбивка системы на кучу подтомов, как в сусе, вынося /var отдельно и делая прочие упражнения, чтобы такое обновление работало, не очень нравится, а без этого не получится.

     
  • 2.24, mikhailnov, 09:50, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/

    > Так быть не должно. В винде комп разрешит нажать на кнопки, примет
    > их к сведению, сделает дело и выключится.

    sudo system-autoupdate-runner unblock_shutdown для ручной разблокировки.
    Т.к. по умолчанию обновления раз в 6 часов, пользователь вообще не должен сталкиваться с блокировкой.

     
  • 1.18, Аноним, 09:44, 25/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Зачем понадобились эти многочисленные костыли-блокировки, чтобы юзер обозлился и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, mikhailnov, 09:47, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    100% гарантиии оставления в консистентном состоянии нет. Что касается рубания с кнопки, то если юзер совсем идиот, то значит совсем идиот.
     
  • 1.20, Аноним, 09:47, 25/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Виндовенько.. :)
     
  • 1.32, An, 10:39, 25/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    что же неймется этим горе-разработчикам всё пытаются высосать из пальца какую-то надуманную задачу (для себя) и припаять в ядро/ОС очередной костыль, чтобы усложнить людям жизнь.
     
     
  • 2.34, Аноним, 10:51, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Неймётся настолько сильно, что вон уже во всему треду агитатор этого поделия бег... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.45, Аноним, 12:35, 25/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Наверное решил сменить работу и нарабатывает портфолио.
     
  • 1.35, Человек, 10:52, 25/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    системд портит мозг даже переводчику интерфейса?
    не получится выключить комп? а если держать кнопку выключения? Лучше бы рэп переводил вместо интерфейса ПО.
    Надо писать:
    Пожалуйста не выключайте компьютер
     
  • 1.37, exSun, 10:55, 25/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    systemd-autoupdated
     
  • 1.41, Аноняшка, 11:36, 25/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Че все (комментаторы) так системд любят? Два цента за комментарий от рептилоидов, не?
     
  • 1.42, Аноним, 12:12, 25/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ждем выпуск system-autorepair-after-autoupdate
     
  • 1.43, Аноним, 12:32, 25/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Цитата автора Да, можно вести занятия через Skype и наслаждаться отвратительным... весь текст скрыт [показать]
     

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