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23.06.2018 23:09  Обновление Debian 8.11 и создание LTS-ветки Debian 8

Представлено корректирующее обновление Debian 8.11, в которое включены все выпущенные обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 40 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 134 обновлений с устранением уязвимостей. Из изменений в Debian 8.11 можно отметить удаление пакетов dolibarr, electrum, jirc, nvidia-graphics-modules (проблемы с лицензией), openstreetmap-client, redmine* и youtube-dl, оставшиеся без сопровождения или неработоспособные из-за изменения API внешних сервисов.

Debian 8.11 является финальным обновлением, подготовленным основной командой Debian. В дальнейшем формирование обновлений пакетов Debian 8 будет производится в рамках новой LTS-ветки отдельной группой разработчиков LTS Team, сформированной из энтузиастов и представителей компаний, заинтересованных в длительной поставке обновлений для Debian. Выпуск обновлений для LTS-ветки Debian 8 будет осуществляться до конца июня 2020 года. LTS-поддержка Debian 8 будет распространяться только на архитектуры i386, amd64, armel и armhf.

Установочные сборки Debian 8.11 будут сформированы в ближайшее время. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 8.11, через штатную систему установки обновлений. Включенные в новые выпуски Debian исправления проблем безопасности доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Новые версии Debian 8.10 и 9.3
  3. OpenNews: Выпуск Debian 8.8
  4. OpenNews: Релиз Debian 8.0 "Jessie"
  5. OpenNews: Выпуск Debian 9.4
  6. OpenNews: Прекращена LTS-поддержка Debian 7.0 "Wheezy"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, Аноним, 23:19, 23/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    youtube-dl-nj за что. неужели и правда некому сопровождать.
     
     
  • 2.7, Аноним, 00:14, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    jessie-backports misc 2017 05 18 1-1 bpo8 2 youtube-dl несколько раз в меся... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, anonymous, 00:23, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В дебиане весьма странная политика. Очень плохо идёт работа с апстримом. Будут тащить свои патчи, но не в коем случае не обновят, даже если апстрим имеет специальную LTS-ветку для таких случаев.
     
  • 2.17, vantoo, 04:08, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да ладно, там в пакете из нужного один скриптец. Который можно закачать из официальной репы на github.io и запустить вручную.
     
  • 1.2, Аноним, 23:29, 23/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот лучше бы на Debian переводили гос и муниципальные структуры https ru wi... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 23:40, 23/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Российским структурам и лучший софт не поможет, а до остальные мало интересны.
     
     
  • 3.8, Аноним, 00:18, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не взлетит, здесь нужна российская компания которая будет представлять их амери... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.11, anonymous, 00:32, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это смотря какие задачи. Не везде нужен этот ФСТЭК. В прошлом году спокойно запустил пару десятков рабочих мест на дебиане как раз для госструктуры. И не думаю, что я один такой. Только вот пафосных новостей про это нет, сэкономленные средства нигде не афишируются, поэтому и кажется, что кругом попилы и откаты.

     
  • 4.13, Annoynymous, 00:43, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Российским структурам
    > Не взлетит, здесь нужна российская компания которая будет представлять их (американский)

    Он не американский.

    > дистриубтив Debian в ФСТЭК, так же как и ООО «Майкрософт Рус».

    ООО "РусБИТех"

    > У нас без папила бабла и проплаты вышесидящим жирным задницам ничего
    > не работает.

    Чушь-то какая. Или ты много попилил? Поделись историей узбека.

     
  • 4.15, NuclearWar, 01:49, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У нас? А не в европах ли не так давно пафосно всовывали линух в госструктуры, да ещё и свой дистр, а потом поплакались и начали осваивать средства уже за возвращение венды? Вот ТАМ попил так попил, откаты так откаты.
     
     
  • 5.16, anonymous, 02:13, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так может надо порядок здесь навести, чтобы хоть в чём то лучше твоих "европ" быть? А то уже надоел этот заезженный аргумент.
     
  • 2.12, Annoynymous, 00:42, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Открой для себя Astra Linux.
     
     
  • 3.14, anonymous, 00:53, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С единственным закрытым DE из коробки. Может в каких-то случаев это и требуется, но с чистым дебианом они явно не перескаются. Да и из дебиана там и половины пакетов нет.
     
  • 1.3, Аноним, 23:37, 23/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Где же настоящий LTS без системдэ Вон шляпа до 2020го года рхел6 без лёниного п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним_админ, 23:55, 23/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Где же настоящий LTS без системдэ?

    Devuan же

     
  • 1.6, Аноним, 00:00, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Кто в теме, поясните за backports Надо менять jessie-backports на jessie-backpo... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним, 00:21, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://wiki.debian.org/Backports
     

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