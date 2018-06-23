23.06.2018 23:09  Обновление Debian 8.11 и создание LTS-ветки Debian 8

Представлено корректирующее обновление Debian 8.11, в которое включены все выпущенные обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 40 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 134 обновлений с устранением уязвимостей. Из изменений в Debian 8.11 можно отметить удаление пакетов dolibarr, electrum, jirc, nvidia-graphics-modules (проблемы с лицензией), openstreetmap-client, redmine* и youtube-dl, оставшиеся без сопровождения или неработоспособные из-за изменения API внешних сервисов.

Debian 8.11 является финальным обновлением, подготовленным основной командой Debian. В дальнейшем формирование обновлений пакетов Debian 8 будет производится в рамках новой LTS-ветки отдельной группой разработчиков LTS Team, сформированной из энтузиастов и представителей компаний, заинтересованных в длительной поставке обновлений для Debian. Выпуск обновлений для LTS-ветки Debian 8 будет осуществляться до конца июня 2020 года. LTS-поддержка Debian 8 будет распространяться только на архитектуры i386, amd64, armel и armhf.

Установочные сборки Debian 8.11 будут сформированы в ближайшее время. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 8.11, через штатную систему установки обновлений. Включенные в новые выпуски Debian исправления проблем безопасности доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

