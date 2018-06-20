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20.06.2018 15:04  Доступна сборка Android 8.1 для платформы x86 от проекта Android-x86

Разработчики проекта Android-x86, в рамках которого силами независимого сообщества осуществляется портирование платформы Android для архитектуры x86, опубликовали выпуск сборки на базе платформы Android 8.1, в которую включены исправления и дополнения, обеспечивающие бесшовную работу на платформах с архитектурой x86. Для загрузки подготовлены универсальные Live-сборки Android-x86 8.1 для архитектур x86 32-bit (642 Мб) и x86_64 (798 Мб), пригодные для использования на типовых ноутбуках и планшетных ПК. Кроме того теперь доступны сборки в виде rpm-пакетов для установки Android-окружения в дистрибутивах Linux.

Из новшеств, специфичных для сборки Android-x86, отмечается:

  • В качестве альтернативного интерфейса для запуска программ предложена панель задач (Taskbar) с классическим меню приложений, возможностью закрепления ярлыков на часто используемые программы и отображением списка недавно запущенных приложений;
  • Поддержка многооконного режима FreeForm для обеспечения одновременной работы с несколькими приложениями. Возможность произвольного позиционирования и масштабирования окон на экране;

  • Поддержка как 64-разрядных, так и 32-разрядных сборок ядра и компонентов пространства пользователя;
  • Применение Mesa 18.1.2 для поддержки OpenGL ES 3.x с аппаратным ускорением графики для GPU Intel/AMD/NVIDIA, а также для виртуальных машин VMware и QEMU (virgl);
  • Использование SwiftShader для программного рендеринга с обеспечением OpenGL ES 2.0 для неподдерживаемых видеоподсистем;
  • Поддержка кодеков с аппаратным ускорением для графических чипов Intel HD и G45;
  • Возможность загрузки в режиме UEFI Secure Boot и возможность установки на диск при использовании UEFI;
  • Наличие интерактивного инсталлятора, работаюшего в текстовом режиме;
  • Поддержка тем оформления загрузчика в GRUB-EFI;
  • Поддержка мультитач, звуковых плат, Wifi, Bluetooth, датчиков, камеры и Ethernet (настройка по DHCP);
  • Автоматическое монтирование внешних USB-накопителей и SD-карт;
  • Добавлена опция ForceDefaultOrientation для ручного задания ориентации экрана на устройствах без соответствующего датчика. Программы рассчитанные на портретный режим работы могут корректно отображаться на устройствах с ландшафтным экраном без поворота устройства;
  • Возможность запуска в x86-окружении приложений, созданных для платформы ARM, через применение специальной прослойки.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.android-x86.org/rel...)
  2. OpenNews: Доступна сборка Android 7.1 для платформы x86 от проекта Android-x86
  3. OpenNews: Проект Anbox развивает окружение для запуска Android-приложений в дистрибутивах Linux
  4. OpenNews: Проект Android-x86 может остаться без основного разработчика
  5. OpenNews: В UBports (Ubuntu Touch) анонсирована возможность запуска Android-приложений
  6. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 8.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: android-x86, android
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  • 1.1, Аноним, 15:46, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Тоже линукс.
     
     
  • 2.4, Makeba, 16:15, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Потому что открыт.
     
     
  • 3.5, Аноняшка, 16:17, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Линукс низзя не открыть, иначе Столлман вам скажет "буууу!"
     
     
  • 4.12, Аноним, 16:57, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –2 +/
    Да мало ли, что он там скажет Линукс открыт независимо от мнения того поедающег... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, ryoken, 16:05, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    > URL: http://www.android-x86.org/releases/releasenote-8-1-rc1

    У вас прям в УРЛе написано - RC-1. А по новости - как будто уже релиз. Вы определитесь в показаниях-то. Или "доступен выпуск", или "кандидат".

     
  • 1.3, Аноняшка, 16:13, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дайош запуск "Ловли покемонов" и "Энгри бердс" прямо в гноме3!
    хомячки ждут аж плачут!
     
     
  • 2.21, Аноним, 17:32, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже давно запускаем в Anbox, а ты только проснулся.
     
  • 1.6, Аноним, 16:26, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Стабильный линукс, красивая оболочка, куча приложений в магазине, ещё крутых иго... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, AlexYeCu_not_logged, 17:03, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Стабильный линукс, красивая оболочка, куча приложений в магазине, ещё крутых игор на
    > вулкане завезти и будет топ 1 в мире операционок.

    Бггг. Достаточно посмотреть, как там дела под капотом обстоят, чтобы осознать: эта поделка для десктопа не годится совершенно. В ней нет ничего из того,  ради чего используют свободные никсы.

     
     
  • 3.15, аноном_ка, 17:08, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >ней нет ничего из того,  ради чего используют свободные никсы.

    По сравнению с количеством юзеров андроида, количество тех кто использует "свободные никсы" можно считать статистической погрешностью.

     
     
  • 4.16, AlexYeCu_not_logged, 17:14, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    >По сравнению с количеством юзеров андроида, количество тех кто использует "свободные никсы" можно считать статистической погрешностью.

    Будто это отменяет то обстоятельство, что Андроид малофунционален, уродлив и ущербен.

     
  • 2.18, Аноним, 17:28, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Только вот с гуглозондами в комплекте Гугл не одобрит добавление без разрешения... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.7, Аноним, 16:29, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы впилили нормальный установщик. На текущем харды не определяет.
     
  • 1.8, MPEG LA, 16:37, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Оно обычные линуксовые Х11 приложухи умеет запускать?
     
     
  • 2.10, Аноне, 16:46, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    нет конечно.
     
  • 2.11, Аноняшка, 16:53, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    там не libc/glibc, там bionic, но теоретически ведь как - то наверное можно и поставить (g)libc + "перенаправить" твои X11  - бинари на них.....
     
  • 2.13, AlexYeCu_not_logged, 17:00, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >Оно обычные линуксовые Х11 приложухи умеет запускать?

    Через chroot с выводом через SDL X-сервер.
    Без ускорения, крайне медленно с 24 битным цветом (с 16-и более-менее), наличие звука зависит от железки, чаще нет/с проблемами.
    В общем, полезный выхлоп минимален, тем не менее можно использовать для запуска десктопного браузера (бывают сценарии, где мобильные не подходят), gimp-а в качестве конвертера граф. файлов, wireshark-а (с кастомным ядром, где не выкинута поддержка usb-сетевух).

     
     
  • 3.19, Аноним, 17:30, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Поправьте, если ошибаюсь, кажется мобильный Firefox представляет или одно время... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.33, AlexYeCu_not_logged, 19:26, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Поправьте, если ошибаюсь, кажется мобильный Firefox представляет (или одно время представлял) собой десктопное приложение, адаптированное под андроид.

    Даже если такое и было, то я этого не застал. На данный момент обычное android-приложение. Пользоваться можно, но время от времени попадаются сайты, с которыми можно работать только с десктопных браузеров. Если под рукой только планшет, то приходится использовать вот то, что я выше описал. Не слишком удобно, но хоть так.

     
  • 4.34, marks, 19:28, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не совсем верно было раньше, но и правда тормозило адово и всякое такое. Но уже давно нормально всё  и гораздо шустрее какого-нибудь Хрома мобильного.
     
  • 1.20, Аноним, 17:31, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем это если есть Anbox?
     
     
  • 2.22, anonymous, 17:52, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Anbox не работает.
     
     
  • 3.23, Аноним, 17:54, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто тебя просил ставить рач линукс?
     
  • 3.25, Аноним, 18:00, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сабж тоже не работает с 99 приложениями потому что под x86 нечасто компилируют ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.27, Anonymousanbox, 18:16, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Pishu iz pod ARCH Linux,anbox, nougat 7 , duckduckgo browser -  rabotaet no neudoben tormozit. wifi analyzer i pogoda ne rabotayut
     
     
  • 3.30, Аноним, 19:07, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На x86 работают только x86 приложения.
     
     
  • 4.31, Anomym, 19:11, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, в курсе. Но сами-то программы из фдроида запускаются.
    Тут проблема скорее в том что нет доступа по крайней мере по дефолту к определению местоположения ну и  как в фай-фай карточке как в старых виртуальных машинах...
     
     
  • 5.32, Аноним, 19:17, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Anbox огорожен в снапе для секурности.
     
  • 2.35, marks, 19:33, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну ты сравнил. Анбокс запускает приложения, и то если повезет. А Андроид хе 32 - полноценная ось, которую чисто теоретически можно поставить на планшеты и, например, ноутбуки-трансформеры и не страдать от тыч-интерфейсов каких-нибудь полудестопных. И при необходимости загрузиться в человеческую ось. И уйти назад, если снова хочется полежать на диване потыкать.
     
  • 1.28, Аноним, 18:49, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А зачем?
     
     
  • 2.29, Аноне, 19:00, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    не знаю, я как-то хотел потестить адаптивную вёрстку при разработке, но не осилил доступ к сети в виртуалке.
     
  • 1.36, marks, 21:18, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А он просто должен запускаться после выбора лайв-сессии с гуем? А то у меня заходит в консоль.
     
  • 1.37, Аноним, 21:31, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    GRUB в GPT осилили наконец?
     
  • 1.38, Аноним, 21:49, 20/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я вот не понимаю, что мешает портировать android runtime на обычный линукс и зап... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.39, AlexYeCu_not_logged, 22:25, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >что мешает

    А что способствует?

     

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