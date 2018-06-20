20.06.2018 15:04  Доступна сборка Android 8.1 для платформы x86 от проекта Android-x86

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|2.14, AlexYeCu_not_logged, 17:03, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Стабильный линукс, красивая оболочка, куча приложений в магазине, ещё крутых игор на
> вулкане завезти и будет топ 1 в мире операционок.
Бггг. Достаточно посмотреть, как там дела под капотом обстоят, чтобы осознать: эта поделка для десктопа не годится совершенно. В ней нет ничего из того, ради чего используют свободные никсы.
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|3.15, аноном_ка, 17:08, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>ней нет ничего из того, ради чего используют свободные никсы.
По сравнению с количеством юзеров андроида, количество тех кто использует "свободные никсы" можно считать статистической погрешностью.
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|4.16, AlexYeCu_not_logged, 17:14, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>По сравнению с количеством юзеров андроида, количество тех кто использует "свободные никсы" можно считать статистической погрешностью.
Будто это отменяет то обстоятельство, что Андроид малофунционален, уродлив и ущербен.
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|2.13, AlexYeCu_not_logged, 17:00, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>Оно обычные линуксовые Х11 приложухи умеет запускать?
Через chroot с выводом через SDL X-сервер.
Без ускорения, крайне медленно с 24 битным цветом (с 16-и более-менее), наличие звука зависит от железки, чаще нет/с проблемами.
В общем, полезный выхлоп минимален, тем не менее можно использовать для запуска десктопного браузера (бывают сценарии, где мобильные не подходят), gimp-а в качестве конвертера граф. файлов, wireshark-а (с кастомным ядром, где не выкинута поддержка usb-сетевух).
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|4.33, AlexYeCu_not_logged, 19:26, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Поправьте, если ошибаюсь, кажется мобильный Firefox представляет (или одно время представлял) собой десктопное приложение, адаптированное под андроид.
Даже если такое и было, то я этого не застал. На данный момент обычное android-приложение. Пользоваться можно, но время от времени попадаются сайты, с которыми можно работать только с десктопных браузеров. Если под рукой только планшет, то приходится использовать вот то, что я выше описал. Не слишком удобно, но хоть так.
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|4.34, marks, 19:28, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Не совсем верно было раньше, но и правда тормозило адово и всякое такое. Но уже давно нормально всё и гораздо шустрее какого-нибудь Хрома мобильного.
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|4.31, Anomym, 19:11, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Да, в курсе. Но сами-то программы из фдроида запускаются.
Тут проблема скорее в том что нет доступа по крайней мере по дефолту к определению местоположения ну и как в фай-фай карточке как в старых виртуальных машинах...
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|2.35, marks, 19:33, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Ну ты сравнил. Анбокс запускает приложения, и то если повезет. А Андроид хе 32 - полноценная ось, которую чисто теоретически можно поставить на планшеты и, например, ноутбуки-трансформеры и не страдать от тыч-интерфейсов каких-нибудь полудестопных. И при необходимости загрузиться в человеческую ось. И уйти назад, если снова хочется полежать на диване потыкать.
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