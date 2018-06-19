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19.06.2018 21:13  Третий альфа-выпуск инсталлятора Debian 10 "Buster"

Доступен третий альфа-выпуск инсталлятора следующего значительного релиза Debian 10 "Buster". По сравнению со вторым альфа-выпуском представлены следующие изменения:

  • После установки с однодискового CD-образа упоминание данного образа в sources.list в качестве источника теперь закомментировано по аналогии с тем, как это сделано в образе netinst;
  • Cryptsetup обновлён до версии 2.0.0;
  • Ядро Linux обновлено до версии 4.16;
  • Реализация команды rehash заменена с c_rehash на вариант из пакета OpenSSL;
  • Обеспечено более жёсткое разделение настроек APT в установщике и настроек хоста через задание переменной APT_CONFIG в процессе сборки;
  • Из сборочных зависимостей исключена библиотека libnewt0.52, которая теперь предоставляется в udeb;
  • При наличии /etc/fonts или /usr/share/fonts обеспечен запуск fc-cache;
  • В debootstrap добавлена поддержка пакетов bookworm и Acquire-By-Hash;
  • В iso-scan обеспечено определение логических разделов LVM и добавлена поддержка загрузки iso-образа в память перед монтированием в случае установки опции copy_iso_to_ram;
  • В mdadm задействован одинаковый набор правил udev в установщике и установленной системе;
  • В ppp для настройки сетевого интерфейса задействована утилита /bin/ip вместо /sbin/ifconfig;
  • В состав util-linux-udeb добавлена утилита fallocate;
  • Добавлена поддержка ARM-плат NanoPiNeo, SolidRun Clearfog, SolidRun CuBox и Cubietruck Plus;
  • В mini.iso для ARM включен grub-efi;
  • Добавлена возможность установки 32-разрядных ядер на Raspberry Pi 3;
  • Пакет lzo-modules переименован в compress-modules. В состав compress-modules добавлен модуль zstd_decompress;
  • Добавлена поддержка устройств NVMe. В пакет scsi-modules добавлены модули nvme и vmd, необходимые для рааботы NVMe. Включены режимы NVME_MULTIPATH, NVME_FC и NVME_TARGET_FC;
  • Улучшено определения систем от компании Apple.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Прекращена LTS-поддержка Debian 7.0 "Wheezy"
  3. OpenNews: Заморозка пакетной базы Debian 10 "Buster" намечена на март следующего года
  4. OpenNews: Второй альфа-выпуск инсталлятора Debian 10 "Buster"
  5. OpenNews: Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 10 "Buster"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, Аноним, 21:29, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    ///Улучшено определения систем от компании Apple.///
    Интересно =)
     
     
  • 2.2, 123, 22:18, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Думаешь разработчики дебиан не сидят за маками?
    Кому-то по душе яблочные железки
     
     
  • 3.8, Led, 00:50, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Кому-то по душе яблочные железки

    Знамо где душа у маковода...

     
  • 1.5, Аноним, 23:07, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –2 +/
    Я не поняла,что такое NanoPiNeo, SolidRun Clearfog, SolidRun CuBox и Cubietruck ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, GhostBuster, 00:07, 20/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не тупи, причём тут ядро? Поддержка добавлена в инсталлятор. Попроси посвежее методичку выдать.
     
  • 1.6, Аноним, 23:59, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Еще полгода назад устанавливал Buster через netinstall без проблем Последний ме... весь текст скрыт [показать]
     

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