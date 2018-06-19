19.06.2018 21:13  Третий альфа-выпуск инсталлятора Debian 10 "Buster"

Доступен третий альфа-выпуск инсталлятора следующего значительного релиза Debian 10 "Buster". По сравнению со вторым альфа-выпуском представлены следующие изменения: После установки с однодискового CD-образа упоминание данного образа в sources.list в качестве источника теперь закомментировано по аналогии с тем, как это сделано в образе netinst;

Cryptsetup обновлён до версии 2.0.0;

Ядро Linux обновлено до версии 4.16;

Реализация команды rehash заменена с c_rehash на вариант из пакета OpenSSL;

Обеспечено более жёсткое разделение настроек APT в установщике и настроек хоста через задание переменной APT_CONFIG в процессе сборки;

Из сборочных зависимостей исключена библиотека libnewt0.52, которая теперь предоставляется в udeb;

При наличии /etc/fonts или /usr/share/fonts обеспечен запуск fc-cache;

В debootstrap добавлена поддержка пакетов bookworm и Acquire-By-Hash;

В iso-scan обеспечено определение логических разделов LVM и добавлена поддержка загрузки iso-образа в память перед монтированием в случае установки опции copy_iso_to_ram;

В mdadm задействован одинаковый набор правил udev в установщике и установленной системе;

В ppp для настройки сетевого интерфейса задействована утилита /bin/ip вместо /sbin/ifconfig;

В состав util-linux-udeb добавлена утилита fallocate;

Добавлена поддержка ARM-плат NanoPiNeo, SolidRun Clearfog, SolidRun CuBox и Cubietruck Plus;

В mini.iso для ARM включен grub-efi;

Добавлена возможность установки 32-разрядных ядер на Raspberry Pi 3;

Пакет lzo-modules переименован в compress-modules. В состав compress-modules добавлен модуль zstd_decompress;

Добавлена поддержка устройств NVMe. В пакет scsi-modules добавлены модули nvme и vmd, необходимые для рааботы NVMe. Включены режимы NVME_MULTIPATH, NVME_FC и NVME_TARGET_FC;

Улучшено определения систем от компании Apple.



