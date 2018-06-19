19.06.2018 12:33  Выпуск Brackets 1.13, открытого текстового редактора для web-разработчиков

Представлен релиз текстового редактора Brackets 1.13, созданного в компании Adobe и теперь развивающегося в форме независимого свободного проекта. Brackets ориентирован на web-разработчиков и оптимизирован для редактирования JavaScript, HTML и CSS. Код Brackets написан с использованием Chromium Embedded Framework (CEF) и web-технологий. Код распространяется под лицензией MIT. Редактор оформлен в виде обособленного десктоп-приложения, для установки которого подготовлены пакеты для Linux, macOS и Windows.

Brackets поддерживает режим Live-разработки, при котором редактируемый контент (JavaScript, HTML и CSS) по мере изменения сразу отображается в синхронизированном с редактором окне браузера - разработчик может изменять содержимое и сразу наблюдать к каким последствиям приводят данные изменения. Отладка также может выполняться синхронно с браузером, разработчик может установить точку останова или откатиться на шаг назад при просмотре результатов. Имеется встроенная поддержка препроцессоров LESS и SCSS. В интерфейсе применяется система контекстно-зависимых инструментов, появляющихся по мере необходимости в основном окне разработки. Для расширения возможностей редактора развивается система дополнений.

В новой версии добавлена возможность изменения структуры каталогов в режиме древовидного просмотра содержимого файловой системы (при помощи интерфейса drag&drop можно мышью перемещать файлы и каталоги из одного каталога в другой). Также представлена функция обращения у файлам на внешних хранилищах - нажав Ctrl/Cmd-Shift-O можно ввести URL и открыть для редактирования произвольную web-страницу. Для поддержания кодовой базы в актуальном виде в Brackets встроена система автоматической установки обновлений, позволяющая обновлять редактор не выходя из него (перед установкой обновления запрашивается подтверждение операции от пользователя).



