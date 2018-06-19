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19.06.2018 12:33  Выпуск Brackets 1.13, открытого текстового редактора для web-разработчиков

Представлен релиз текстового редактора Brackets 1.13, созданного в компании Adobe и теперь развивающегося в форме независимого свободного проекта. Brackets ориентирован на web-разработчиков и оптимизирован для редактирования JavaScript, HTML и CSS. Код Brackets написан с использованием Chromium Embedded Framework (CEF) и web-технологий. Код распространяется под лицензией MIT. Редактор оформлен в виде обособленного десктоп-приложения, для установки которого подготовлены пакеты для Linux, macOS и Windows.

Brackets поддерживает режим Live-разработки, при котором редактируемый контент (JavaScript, HTML и CSS) по мере изменения сразу отображается в синхронизированном с редактором окне браузера - разработчик может изменять содержимое и сразу наблюдать к каким последствиям приводят данные изменения. Отладка также может выполняться синхронно с браузером, разработчик может установить точку останова или откатиться на шаг назад при просмотре результатов. Имеется встроенная поддержка препроцессоров LESS и SCSS. В интерфейсе применяется система контекстно-зависимых инструментов, появляющихся по мере необходимости в основном окне разработки. Для расширения возможностей редактора развивается система дополнений.

В новой версии добавлена возможность изменения структуры каталогов в режиме древовидного просмотра содержимого файловой системы (при помощи интерфейса drag&drop можно мышью перемещать файлы и каталоги из одного каталога в другой). Также представлена функция обращения у файлам на внешних хранилищах - нажав Ctrl/Cmd-Shift-O можно ввести URL и открыть для редактирования произвольную web-страницу. Для поддержания кодовой базы в актуальном виде в Brackets встроена система автоматической установки обновлений, позволяющая обновлять редактор не выходя из него (перед установкой обновления запрашивается подтверждение операции от пользователя).

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.brackets.io/2018/0...)
  2. OpenNews: Компания Adobe представила Brackets 1.0, открытый редактор для web-разработчиков
  3. OpenNews: Проект Elementary OS разрабатывает текстовый редактор для разработчиков
  4. OpenNews: Экспериментальный текстовый редактор Xray от создателей Atom
  5. OpenNews: Оценка влияния на безопасность плагинов к текстовым редакторам
  6. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 8.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: brackets, adobe
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  • 1.1, Аноним, 12:45, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Еще один разработчик наплевал на встроенные в ОС механизмы обновлений Про GVFS ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 13:04, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    На чем написан, опять js ?
     
     
  • 2.3, Аноним, 13:20, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это же адоб. Разумеется да.
     
     
  • 3.4, Аноним, 13:25, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну хз, фотожаба-то в основном на сях.
     
  • 3.5, Аноним, 13:27, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А, сорян, плохо читал, теперь увидел Не понимаю только зачем ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.6, 1, 13:28, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Могли и на Flash
     
  • 1.7, Масяня, 13:46, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    VSCode лучше
     
     
  • 2.8, Урри, 14:06, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Даже атом лучше. Не понимаю - зачем это подeлие вообще надо?
     
  • 1.9, Аноняшка, 14:06, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Снова Хромиум? ждем /boot/chromium-100500.x64 на десктопах)) вместо ядра Линуса))
     
  • 1.10, Аноним, 14:40, 19/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да заведите уже тег "вебня" =)
     
     
  • 2.11, Аноняшка, 14:49, 19/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    можно без буквы "в", ня!))
     

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