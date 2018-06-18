18.06.2018 10:11  Релиз OpenSCADA 0.9 LTS

Состоялся релиз системы диспетчерского управления и сбора данных OpenSCADA 0.9 LTS, предназначенной для сбора, архивирования, визуализации информации, выдачи управляющих воздействий, а также выполнения других операций, характерных для полнофункциональной SCADA-системы. Система может использоваться на промышленных объектах, во встраиваемых системах, в качестве среды исполнения (в том числе и PLC), для построения различных моделей (технологических, химических, физических, электрических процессов), на персональных компьютерах, серверах и кластерах для сбора, обработки, представления и архивации информации о системе и её окружении. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Новый выпуск отнесён к категории стабильных релизов с длительным сроком поддержки, пригодных для промышленного применения. Обновление для прошлой LTS-ветки OpenSCADA 0.8, время поддержки которой составило 6 лет, больше выпускаться не будут, всем пользователям рекомендовано провести обновление до ветки 0.9. Разработка новых возможностей перемещена в рабочую ветку 1.0.

В версии 0.9 добавлена поддержка платформы Android, расширена документация, переработан и актуализирован web-интерфейс, модернизирован GUI на Qt, добавлена серия новых модулей, расширен спектр поддерживаемых датчиков, обеспечена возможность работы с низкоуровневыми шинами (1Wire, I2C), подготовлена система автоматической сборки пакетов, код с реализаций протоколов вынесен в отдельную библиотеку под лицензией LGPL v3.