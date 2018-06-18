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18.06.2018 10:11  Релиз OpenSCADA 0.9 LTS

Состоялся релиз системы диспетчерского управления и сбора данных OpenSCADA 0.9 LTS, предназначенной для сбора, архивирования, визуализации информации, выдачи управляющих воздействий, а также выполнения других операций, характерных для полнофункциональной SCADA-системы. Система может использоваться на промышленных объектах, во встраиваемых системах, в качестве среды исполнения (в том числе и PLC), для построения различных моделей (технологических, химических, физических, электрических процессов), на персональных компьютерах, серверах и кластерах для сбора, обработки, представления и архивации информации о системе и её окружении. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Новый выпуск отнесён к категории стабильных релизов с длительным сроком поддержки, пригодных для промышленного применения. Обновление для прошлой LTS-ветки OpenSCADA 0.8, время поддержки которой составило 6 лет, больше выпускаться не будут, всем пользователям рекомендовано провести обновление до ветки 0.9. Разработка новых возможностей перемещена в рабочую ветку 1.0.

В версии 0.9 добавлена поддержка платформы Android, расширена документация, переработан и актуализирован web-интерфейс, модернизирован GUI на Qt, добавлена серия новых модулей, расширен спектр поддерживаемых датчиков, обеспечена возможность работы с низкоуровневыми шинами (1Wire, I2C), подготовлена система автоматической сборки пакетов, код с реализаций протоколов вынесен в отдельную библиотеку под лицензией LGPL v3.



  1. Главная ссылка к новости (http://oscada.org/ru/glavnaja/...)
  2. OpenNews: Пятнадцатое обновление OpenSCADA 0.8 LTS
  3. OpenNews: Открыт код реализации протокола DNP3, который будет развиваться сообществом Total Grid
  4. OpenNews: Выпуск САПР KiCad 4.0.0
  5. OpenNews: Выпуск LeoCAD 17.07, среды проектирования моделей в стиле Lego
  6. OpenNews: Выпуск свободной САПР FreeCAD 0.17
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: scada, openscada
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  • 1, oldbay, 11:59, 18/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Таки жив ещё Роман Савчинко и продуктивен :). Не может не радовать, удачи автору и проекту.
     
  • 2, Аноним, 12:12, 18/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Что-то автор стыдливо умолчивает, на чем оно написано Ну раз Кутэ, то наверно ... весь текст скрыт [показать]
     

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