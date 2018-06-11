11.06.2018 09:24  Первый альфа-выпуск PHP 7.3

Опубликован первый альфа-выпуск PHP 7.3. Релиз запланирован на 29 ноября. Среди нововведений: Реализован гибкий синтаксис многострочной вставки (строки heredoc и nowdoc), не требующий обязательного перевода строк после маркера окончания блока и допускающий выравнивание отступами;

Добавлена поддержка назначения ссылок в list(): синтаксис "list($a, &$b) = $array;", эквивалентный присвоению "$a = $array[0]; $b =& $array[1];" ;

В заголовок страницы phpinfo(), добавлено отображение переменной PHP_VERSION;

В расширение Date добавлен метод DateTime::createFromImmutable();

В расширение GD в функции imagecreatefromstring() появилась поддержка создания изображений в формате WebP;

В расширение OpenSSL добавлена функция openssl_pkey_derive();

Расширение PCRE переведено на ветку PCRE2;

Расширение SQLite3 обновлено до libsqlite 3.24.0;

Представлена новая функция net_get_interfaces() для получения информации о доступных сетевых интерфейсах;

Улучшена работа сборщика мусора;

Переработан PHP-скрипт ext_skel (генерирует шаблоны кода дополнений), который теперь можно полноценно запускать в Windows без дополнительных зависимостей ('php ext_skel.php');

Прекращена поддержка платформы BeOS.



