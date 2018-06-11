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11.06.2018 09:24  Первый альфа-выпуск PHP 7.3

Опубликован первый альфа-выпуск PHP 7.3. Релиз запланирован на 29 ноября.

Среди нововведений:

  • Реализован гибкий синтаксис многострочной вставки (строки heredoc и nowdoc), не требующий обязательного перевода строк после маркера окончания блока и допускающий выравнивание отступами;
  • Добавлена поддержка назначения ссылок в list(): синтаксис "list($a, &$b) = $array;", эквивалентный присвоению "$a = $array[0]; $b =& $array[1];" ;
  • В заголовок страницы phpinfo(), добавлено отображение переменной PHP_VERSION;
  • В расширение Date добавлен метод DateTime::createFromImmutable();
  • В расширение GD в функции imagecreatefromstring() появилась поддержка создания изображений в формате WebP;
  • В расширение OpenSSL добавлена функция openssl_pkey_derive();
  • Расширение PCRE переведено на ветку PCRE2;
  • Расширение SQLite3 обновлено до libsqlite 3.24.0;
  • Представлена новая функция net_get_interfaces() для получения информации о доступных сетевых интерфейсах;
  • Улучшена работа сборщика мусора;
  • Переработан PHP-скрипт ext_skel (генерирует шаблоны кода дополнений), который теперь можно полноценно запускать в Windows без дополнительных зависимостей ('php ext_skel.php');
  • Прекращена поддержка платформы BeOS.


  1. Главная ссылка к новости (http://php.net/archive/2018.ph...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования PHP 7.2
  3. OpenNews: В PHPMailer выявлена ещё одна критическая уязвимость, вызванная недоработкой в PHP
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в PHPMailer, применяемом в WordPress, Drupal и Joomla
  5. OpenNews: Релиз языка программирования PHP 7.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: php
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  • 1, Аноним, 10:00, 11/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    как мы все любим обмазываться свеженьким ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, Нанобот, 10:35, 11/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    говори за себя
     
  • 3, Ilya Indigo, 10:49, 11/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    По сравнению с 7.2 ничего интересного.
    Написанное для 7.3 прекрасно будет выполнятся на 7.2.
     
     
  • 4, t, 11:11, 11/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    улучшения GC радуют: https://github.com/php/php-src/pull/3165 (nikic там приводит результаты бенчмарков)
     

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