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09.06.2018 09:29  Oracle увольняет команду разработчиков JMC после открытия кода проекта

В мае компания Oracle открыла исходные тексты инструментария Java Mission Control (JMC), который ранее поставлялся только для платных подписчиков. Код был открыт под свободной лицензией UPL 1.0 (Universal Permissive License), совместимой с GPL. Спустя несколько недель с момента открытия кода Маркус Лагергрен (Marcus Lagergren) сообщил об увольнении всего персонала, ранее занимавшегося разработкой JMC. Дальнейшая судьба проекта теперь целиком зависит от интереса сообщества. Маркус Хирт (Marcus Hirt) уточнил, что три разработчика инструмента Java Flight Recorder (JFR), включая его самого, пока остаются в Oracle.

Напомним, инструментарий JMC предоставляет средства для мониторинга, диагностики, профилирования и выявления утечек памяти. JMC позволяет получить доступ к детальной низкоуровневой информации о работе JVM, позволяющей эффективно анализировать текущие данные и произошедшие события без негативного влияния на производительность.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.infoq.com/news/201...)
  2. OpenNews: Oracle планирует убрать из Java встроенную поддержку сериализации
  3. OpenNews: Система машинного обучения для синтеза типового кода на языке Java
  4. OpenNews: Компания Oracle опубликовала Java SE 10 и прекратила поддержку Java SE 9
  5. OpenNews: Java EE переименован в Jakarta EE
  6. OpenNews: Facebook открыл RacerD, статический анализатор для многопоточного кода на Java
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: jmc, java
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  • 1.1, Аноним, 09:37, 09/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Вот это я понимаю - эффективный менеджмент.
     
     
  • 2.2, Аноним, 09:43, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Манагерам слава!
     
  • 1.3, Anonymoustus, 09:49, 09/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –4 +/
    Это прекрасно, эталонный троллинг опенсосов ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Michael Shigorin, 09:53, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> Дальнейшая судьба проекта теперь целиком зависит от интереса сообщества.
    > Это прекрасно, эталонный троллинг опенсосов!

    "оно мне надо было или тебе?"

     
  • 2.8, Аноним, 10:14, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    мам, мам, пасматри как я тралю этих лалак в шабат словами тралинг и опенсосы ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, kleem_head, 09:54, 09/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Прееелееэсно!!!
     
  • 1.6, Xasd5, 10:03, 09/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Дальнейшая судьба проекта теперь целиком зависит от интереса сообщества.

    но патчи приниматься тоже не будут. (нет человекочасов на их фильтрацию и ревью)

    но зависит от опенсурса.

    если какой косяк -- то виноват опенсурс.

     
  • 1.7, Аноним, 10:07, 09/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В данном случае без лицемерия заявлено, что опенсорс - способ не платить деньги ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним, 10:17, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    а клозетсорс 8212 способ платить откаты на закупках, без лицемерия ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, Michael Shigorin, 10:20, 09/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В данном случае без лицемерия заявлено,
    > что опенсорс - способ не платить деньги.

    Отличная реклама PostgreSQL, так и буду ссылаться на Вас и Oracle.

     
  • 1.11, Алсет, 10:24, 09/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а сколько было уволено разработчиков ?
    и почему за 10 лет разработки и доведения до ума её всё еще нужно чтобы поддерживал взвод разработчиков ?
     

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