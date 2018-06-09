09.06.2018 09:29  Oracle увольняет команду разработчиков JMC после открытия кода проекта

В мае компания Oracle открыла исходные тексты инструментария Java Mission Control (JMC), который ранее поставлялся только для платных подписчиков. Код был открыт под свободной лицензией UPL 1.0 (Universal Permissive License), совместимой с GPL. Спустя несколько недель с момента открытия кода Маркус Лагергрен (Marcus Lagergren) сообщил об увольнении всего персонала, ранее занимавшегося разработкой JMC. Дальнейшая судьба проекта теперь целиком зависит от интереса сообщества. Маркус Хирт (Marcus Hirt) уточнил, что три разработчика инструмента Java Flight Recorder (JFR), включая его самого, пока остаются в Oracle.

Напомним, инструментарий JMC предоставляет средства для мониторинга, диагностики, профилирования и выявления утечек памяти. JMC позволяет получить доступ к детальной низкоуровневой информации о работе JVM, позволяющей эффективно анализировать текущие данные и произошедшие события без негативного влияния на производительность.



