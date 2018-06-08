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08.06.2018 12:33  Выпуск Chrome OS 67

Компания Google представила релиз операционной системы Chrome OS 67, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 67. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 67 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 67:

  • Обеспечена возможность запуска приложений, работающих в режиме Progressive Web Apps (PWA), позволяющем организовать работу с web-приложением, как с обособленной программой (размещение в отдельном окне, размещение собственной пиктограммы в панели задач и списке запущенных программ, интеграция с меню, работа при отсутствии сетевого соединения, установка как отдельной программы и т.п.).
  • Добавлена возможность извлечения информации о цветовых пространствах, в которых может работать монитор, и улучшено качество цветопередачи на мониторах с поддержкой цветового пространства Wide-gamut;
  • В панели изменён интерфейс для отправки ответов на уведомления, поступившие от Android-приложений, выполняемых при помощи ARC++ (App Runtime for Chrome, прослойка для запуска Android-приложений). Например, получив уведомление о новом сообщении можно сразу набрать ответ без открытия дополнительных окон;
  • При длительном удержании кнопки отключения питания на Chromebooks с сенсорными экранами по аналогии со смартфонами теперь выводится специальное меню с выбором дальнейших действий (выключение или завершения сеанса);
  • Размер виртуальной клавиатуры теперь может адаптивно выбираться в зависимости от размера экрана - для больших экранов вместо растягивая от края до края теперь используется компактное окно, которое можно переместить в любое место экрана. Включение нового поведения осуществляется выбором режима "Floating mode" в настройках "chrome://flags/#enable-floating-virtual-keyboard";
  • Обеспечено сохранение позиции окон приложений в случае отключения и повторного подключения внешнего монитора, т.е. если было открыто окно на внешнем мониторе, то после отключения монитора это окно переместится на встроенный экрана, а при повторном подключении монитора вернётся на прежнее место;
  • Добавлен новый интерфейс для выбора обоев рабочего стола, оптимизированный для управления с сенсорного экрана. Кроме доступа к типовой коллекции обоев для установки также предложена секция "My Photos", в которой можно выбрать в качестве обоев произвольную фотографию. Для включения можно использовать опцию "chrome://flags/#enable-new-wallpaper-picker";
  • На странице chrome://system обеспечено отображение служебной информации о всех мониторах, полученной через EDID (Extended Display Identification Data);
  • Изменён интерфейс с информацией о доступных горячих клавишах, добавлена встроенная функция для поиска необходимой клавиатурной комбинации;
  • Для устройств с сенсорным экраном реализован новый вариант оформления интерфейса Chrome в стиле Material Design (Touchable material 2.0), отличающийся увеличенными отступами, скруглённым полем адресной строки, новой кнопкой "+" для открытия вкладок, изменением расцветки панелей и полей ввода;
  • Для устройств с сенсорными экранами включен режим разделения экрана - при нажатии пиктограммы "[]||" в нижнем правом углу экрана показываются все активные окна, которые можно прикрепить в нужных местах;
  • В файловом менеджере добавлена поддержка работы с zip-архивами в Google Drive;
  • В режиме разработчика добавлена поддержка отладочного интерфейса ADB (Android Debug Bridge) при подключении через USB;
  • Средства масштабирования страниц теперь применимы и для приложений из Google Play;
  • Обеспечено визуальное сопровождение процесса миграции накопителей с ecryptfs на файловую систему ext4 с включенным шифрованием;
  • На странице входа в систему добавлена возможность отправки отзыва о работе устройства;
  • Переработан список Bluetooth-устройств;
  • В контекстное меню для форм ввода текста добавлена кнопка для отображения интерфейса вставки Emoji (активируется через chrome://flags/#enable-emoji-context-menu);
  • Включена по умолчанию функция чтения вслух текста в выделенном блоке (select-to-speak). Для голосового чтения достаточно нажать и удерживать клавишу Search, после чего выделить блок для чтения;
  • В интерфейса для запуска приложений добавлена возможность создания и изменения каталогов в режиме inline через сенсорный экран;
  • Для устройств со съёмной базовой частью (Detachable Chromebook, например, HP Chromebook X2), у которых экран может отсоединяться для использования в виде планшета, добавлено определение подключения экранного блока к базовому блоку с клавиатурой от другого устройства с выводом соответствующего предупреждения пользователю;
  • Для устройств на базе архитектуры ARM в ядре Linux 4.4 включена защита от атаки Spectre 2.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Google официально представил поддержку Linux-приложений в Chrome OS
  3. OpenNews: Выпуск Chrome OS 66 с поддержкой виртуальной машины для приложений Linux
  4. OpenNews: Выпуск операционной системы Chrome OS 65
  5. OpenNews: Выпуск операционной системы Chrome OS 64
  6. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 67
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chromeos
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  • 1.6, Аноним, 13:13, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    ChromeOs подкрадывается незаметно ;)
     
  • 1.7, iPony, 13:22, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > В контекстное меню для форм ввода текста добавлена кнопка для отображения интерфейса вставки Emoji (активируется через chrome://flags/#enable-emoji-context-menu)

    Вот как-то совсем непонятен 🤷‍♂️ юзерэкспиэренс этой фичи, когда есть Emoji клавиатура ⌨️

     
     
  • 2.9, A.Stahl, 14:02, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Пони, мне кажется что ты неправильно понимаешь предназначение пиктограмм, которые ты так упорно пихаешь в текст. Они призваны заменять простые слова, а не дублировать их. Ты дискредитируешь и так не очень адекватную концепцию пиктограмм в тексте.
     
  • 1.8, Аноним, 13:57, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Только открытые дистрибутивы. https://elementary.io/ru/get-involved
     

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