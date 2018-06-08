08.06.2018 10:38  Релиз СУБД SQLite 3.24

Представлен релиз SQLite 3.24.0, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg. Основные изменения: Добавлена поддержка операции UPSERT (добавить-или-модифицировать), реализованной через выражение "INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING/UPDATE". Операция позволяет игнорировать ошибку или выполнить обновление вместо вставки, в случае невозможности добавления данных через "INSERT", например, из-за нарушения условий уникальности или недопустимости значения одного из полей (т.е. если запись уже существует, вместо INSERT можно выполнить UPDATE). Реализованный синтаксис аналогичен операции UPSERT в PostgreSQL;

В CLI-интерфейсе с использованием ASCII-графики реализован наглядный отчёт с анализом плана выполнения запроса, выводимый при выполнении команды "EXPLAIN QUERY PLAN" (CLI автоматически преобразует raw-вывод команды в наглядную форму). Также расширена информация, выдаваемая в raw-выводе "EXPLAIN QUERY PLAN", например, добавлены сведения о связях между элементами плана выполнения запроса.

В CLI-интерфейс добавлена новая команда ".dbconfig". В команду ".backup" добавлена опция "--append" для дополнения вместо перезаписи. Обеспечена интерпретация строк, начинающихся с символа '#', как комментариев;

В таблицах r-tree обеспечена возможность определения вспомогательных столбцов для хранения произвольных данных;

В API для языка Си добавлены функции для определения поддержки заданных ключевых слов (sqlite3_keyword_count(), sqlite3_keyword_name(), sqlite3_keyword_check()), а также использования динамических строк на основе объекта sqlite3_str;

В выражении "ALTER TABLE" обеспечена возможность использования аргументов "true" и "false" в секции DEFAULT;

Добавлена включаемая на этапе сборки оптимизация сортировки ссылок (включается при указании SQLITE_ENABLE_SORTER_REFERENCES).



