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08.06.2018 10:38  Релиз СУБД SQLite 3.24

Представлен релиз SQLite 3.24.0, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка операции UPSERT (добавить-или-модифицировать), реализованной через выражение "INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING/UPDATE". Операция позволяет игнорировать ошибку или выполнить обновление вместо вставки, в случае невозможности добавления данных через "INSERT", например, из-за нарушения условий уникальности или недопустимости значения одного из полей (т.е. если запись уже существует, вместо INSERT можно выполнить UPDATE). Реализованный синтаксис аналогичен операции UPSERT в PostgreSQL;
  • В CLI-интерфейсе с использованием ASCII-графики реализован наглядный отчёт с анализом плана выполнения запроса, выводимый при выполнении команды "EXPLAIN QUERY PLAN" (CLI автоматически преобразует raw-вывод команды в наглядную форму). Также расширена информация, выдаваемая в raw-выводе "EXPLAIN QUERY PLAN", например, добавлены сведения о связях между элементами плана выполнения запроса.
  • В CLI-интерфейс добавлена новая команда ".dbconfig". В команду ".backup" добавлена опция "--append" для дополнения вместо перезаписи. Обеспечена интерпретация строк, начинающихся с символа '#', как комментариев;
  • В таблицах r-tree обеспечена возможность определения вспомогательных столбцов для хранения произвольных данных;
  • В API для языка Си добавлены функции для определения поддержки заданных ключевых слов (sqlite3_keyword_count(), sqlite3_keyword_name(), sqlite3_keyword_check()), а также использования динамических строк на основе объекта sqlite3_str;
  • В выражении "ALTER TABLE" обеспечена возможность использования аргументов "true" и "false" в секции DEFAULT;
  • Добавлена включаемая на этапе сборки оптимизация сортировки ссылок (включается при указании SQLITE_ENABLE_SORTER_REFERENCES).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/s...)
  2. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.21
  3. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.19.0
  4. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.18.0
  5. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.20.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sqlite
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  • 1.1, Анонимусис, 11:57, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >Добавлена поддержка операции UPSERT

    а в чем отличие от уже существующей INSERT OR REPLACE?

     
     
  • 2.2, pmich, 12:29, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Это для совместимости с PostgreSQL. Там такая команда есть.
     
  • 2.3, nobody, 12:54, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    В наличии ON CONFLICT DO NOTHING ?
     
  • 1.4, Аноним, 13:32, 08/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Не подскажет никто gui/webgui для просмотра базы?
     
     
  • 2.5, Аноним, 13:39, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    https://sqlitebrowser.org/
     
  • 2.6, имя, 13:44, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    sqlitebrowser
     
  • 2.7, Илья, 14:00, 08/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Sqlitestudio
     

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