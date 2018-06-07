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07.06.2018 10:59  Новые сведения о вредоносном ПО VPNFilter, поражающем домашние маршрутизаторы

Стали известны дополнительные подробности о вредоносном ПО VPNFilter, поразившем более 500 тысяч домашних маршрутизаторов. Кроме атак на устройства производства Linksys, MikroTik, Netgear, TP-Link и QNAP факты компрометации также выявлены для различных моделей маршрутизаторов и беспроводных точек ASUS, D-Link, Huawei, Ubiquiti, UPVEL и ZTE (общий список вовлечённых в атаку моделей увеличился с 16 до 72). По новым данным образованный вредоносным ПО VPNFilter ботнет может включать на 200 тысяч устройств больше, чем предполагалось изначально.

Помимо модулей для анализа трафика и обращения к управляющему серверу через Tor выявлено два новых модуля-плагина, подгружаемых вредоносным ПО для проведения определённых видов атак:

  • ssler - модуль для проведения MITM-атак по перехвату и модификации незащищённого web-трафика, проходящего через 80 сетевой порт. Модуль может прикреплять к web-страницам JavaScript-код для эксплуатации уязвимостей в браузерах и сохранять фигурирующие в запросах пароли и идентификаторы сеансов, а также отслеживать обращение к сайтам, подобным accounts.google.com.

    Модуль непосредственно не поддерживает анализ HTTPS, но заменяет в проходящих через него незашифрованных web-страницах, запросах и HTTP-заголовке Location все ссылки "https://" на " http://", вырезает заголовки CSP, а также вычищает в заголовке Accept-Encoding данные о поддержке gzip-сжатия. Подмена приводит к тому, что клиент начинает обращаться к https-ресурсам по http:// без шифрования. Для сайтов google.com, twitter.com, facebook.com и youtube.com, которые поддерживают только HTTPS, незашифрованные HTTP-запросы клиента транcлируются в исходящие запросы HTTPS;

  • dstr (device destruction) - модуль для перезаписи файлов прошивок, который повреждает прошивку для приведения устройств к невозможности загрузки (для восстановления требуется перепрошивка с использованием специального оборудования). Модуль вначале пытается удалить файлы и процессы, связанные с VPNFilter, после чего инициирует операцию очистки Flash через заполнение файлов-устройств /dev/mtdX значением 0xFF, а затем выполнение команду "rm -rf /*" для удаления данных в оставшихся ФС.

Обновлённый список оборудования, которое поражает VPNFilter:

  • Asus RT-AC66U, RT-N10, RT-N10E, RT-N10U, RT-N56U, RT-N66U;
  • D-Link DES-1210-08P, DIR-300, DIR-300A, DSR-250N, DSR-500N, DSR-1000, DSR-1000N;
  • Huawei HG8245;
  • Linksys E1200, E2500, E3000, E3200, E4200, RV082, WRVS4400N;
  • Mikrotik CCR1009, CCR1016, CCR1036, CCR1072, CRS109, CRS112, CRS125, RB411, RB450, RB750, RB911, RB921, RB941, RB951, RB952, RB960, RB962, RB1100, RB1200, RB2011, RB3011, RB Groove, RB Omnitik, STX5;
  • Netgear DG834, DGN1000, DGN2200, DGN3500, FVS318N, MBRN3000, R6400, R7000, R8000, WNR1000, WNR2000, WNR2200, WNR4000, WNDR3700, WNDR4000, WNDR4300, WNDR4300-TN, UTM50;
  • QNAP TS251, TS439 Pro и другие модели на базе ПО QTS;
  • TP-Link R600VPN, TL-WR741ND, TL-WR841N;
  • Ubiquiti NSM2 и PBE M5;
  • Upvel (конкретные модели не сообщаются)
  • ZTE ZXHN H108N.

Пользователям отмеченных устройств рекомендуется как минимум перезагрузить устройство, но данное действие приведёт лишь к временной деактивации основного компонента вредоносного ПО, так как код загрузчика VPNFilter интегрируется в прошивку и не удаляется после перезагрузки. Правоохранительные органы проделали работу по блокировке серверов для автоматической загрузке основной части VPNFilter, но в загрузчике вредоносного ПО остаётся возможность пассивного отслеживания в трафике специальных пакетов с данными о новом хосте для подключения.

В некоторых моделях устройств можно избавиться от загрузчика вредоносного ПО через сброс к заводским настройкам (следует удерживать кнопку на задней панели от 5 до 10 секунд). Желательной мерой является обновление прошивки, а также установка надёжного пароля, отключение дополнительных протоколов удалённого управления и ограничение внешнего доступа к устройству и его web-интерфейсу. Пока до конца не выяснено, используются для распространения VPNFilter только уже известные уязвимости, типовые пароли и оплошности в настройке или производится эксплуатация неизвестных 0-day уязвимостей (в этом случае обновление прошивки не защищает от повторной атаки).

Проверка наличия вредоносного ПО в устройстве проблематична, так как VPNFilter может находиться в пассивном режиме и никак не проявлять себя. В качестве действенной меры определения VPNFilter упоминается сохранение дампа текущей прошивки и сравнение контрольной суммы с эталонным вариантом от производителя, но данный метод слишком сложен для рядовых пользователей. Также возможен разбор начинки прошивки: о наличии вредоносного ПО в системе может указывать наличие файлов/каталогов /var/run/vpnfilter, /var/tmp/client.key, /tmp/client.key, /etc/init/security, /etc/loader/init.x3, /etc/devel-login или /etc/loader/.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.talosintelligence...)
  2. OpenNews: Вредоносное ПО VPNFilter поразило более 500 тысяч домашних маршрутизаторов
  3. OpenNews: Волна атак на клиентские маршрутизаторы
  4. OpenNews: В маршрутизаторах Netgear выявлена уязвимость, позволяющая узнать пароль входа
  5. OpenNews: Сведения об инструментарии ЦРУ для захвата управления SOHO-маршрутизаторами
  6. OpenNews: Уязвимости в маршрутизаторах GPON, которые уже используются для создания ботнета
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: vpnfilter, router, botnet, malware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, A.Stahl, 12:29, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Ха, у меня D-Link настолько хреновый, что мне не страшны страшные-ужасные вирусы: его и так регулярно где-то раз в месяц приходится перезагружать из-за того, что он начинает тупить даже в домашне-бытовой эксплуатации.
     
  • 1.2, Аноним, 12:32, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Мой RT-N66U вошел в список, придется проверить.
     
  • 1.3, Аноним, 12:36, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Как заражение происходит?
     
     
  • 2.4, Аноним, 12:40, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +/
    Предполагают, что через старые уязвимости на устройствах с необновлёнными прошив... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.17, Аноним, 13:42, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    проникает по дефолтным простым паролям через телнет вебморду потом судя по всем... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.20, Аноне, 14:07, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    admin:admin
     
     
  • 3.23, Аноним, 14:21, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    2/3 на опеннете оптимисты, 1/3 параноики, но все они теоретики =)
     
  • 1.5, Ivan_83, 12:54, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Модуль непосредственно не поддерживает анализ HTTPS, но заменяет в проходящих через него незашифрованных web-страницах, запросах и HTTP-заголовке Location все ссылки "https://" на " http://", вырезает заголовки CSP" - класс!
    Давно думал как дома централизованно можно что то делать типа как делал проксимитрон, но всегда был облом с https.
    Осталось только очередной хитрый конфиг для nginx сделать.
     
  • 1.6, vantoo, 12:55, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И эти криминальные хакерские группировки крышуются российским правительством. Это просто позор.  
     
     
  • 2.7, Аноним, 13:05, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сотрясения мозга были?
     
  • 2.8, Аноним, 13:08, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Какие ваши доказательства?
     
     
  • 3.11, anonymous, 13:17, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Cisco’s report doesn’t explicitly name Russia, but it does say that VPNFilter contains a broken function involving the RC4 encryption cipher that’s identical to one found in malware known as BlackEnergy. BlackEnergy has been used in a variety of attacks tied to the Russian government, including one in December 2016 that caused a power outage in Ukraine.

    https://arstechnica.com/information-technology/2018/05/hackers-infect-500000-c

     
     
  • 4.12, КГБ, 13:26, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так это Путин опять?
     
  • 4.15, Аноним, 13:34, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    А дальше прочитать религия не позволяет ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.13, anonymous, 13:29, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    In particular, the code of this malware overlaps with versions of the BlackEnergy malware — which was responsible for multiple large-scale attacks that targeted devices in Ukraine. While this isn't definitive by any means, we have also observed VPNFilter, a potentially destructive malware, actively infecting Ukrainian hosts at an alarming rate, utilizing a command and control (C2) infrastructure dedicated to that country.

    https://blog.talosintelligence.com/2018/05/VPNFilter.html

     
  • 3.14, anonymous, 13:31, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ФБР удалось по решению суда изъять доменное имя ToKnowAll.com, которое использовалось как запасной метод для доставки второй стадии вредоносного ПО на уже поражённые устройства. На основании выявленной информации в ФБР сделан вывод о причастности к атаке группы Fancy Bear, деятельность которой по мнению некоторых аналитиков находится под покровительством российских спецслужб (достоверных доказательств, судя по всему, нет, только субъективные догадки, такие как использование русского языка и московское время при компиляции).

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48654

     
  • 1.9, Аноним, 13:09, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    самое смешное что эту мерзость делают рашен гру ....
     
  • 1.10, Айран, 13:15, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    на большую часть устройств прошивки уже несколько лет как не обновляются
     
  • 1.16, Аноним, 13:34, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    судя по device destruction, производители роутеров потирают руки хотя конечно, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, corvuscor, 13:49, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Такс, если асусы rt-серии подвержены, не значит ли это, что устройств с прошивками Padavan это тоже коснется?
     
     
  • 2.19, anonymous, 13:58, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это лучше спрашивать на форуме https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:64851-42 или смотреть https://bitbucket.org/padavan/rt-n56u/
     
  • 1.21, ryoken, 14:14, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Netgear
    > WNDR4300

    Мне насторожиться или можно расслабиться? На 2х девайсах живёт LEDE 17.04, со своими паролями. Да и SSH\web внутрь локалки только завёрнут.

     
  • 1.22, Аноним, 14:20, 07/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А как примонтировать маршрутизатор, чтобы посмотреть прошивку ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, ryoken, 14:29, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > А как примонтировать маршрутизатор, чтобы посмотреть прошивку?

    Telnet\SSH в помощь :D.

     
  • 2.25, koblin, 14:30, 07/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    обычно там есть telnet или ssh
     

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