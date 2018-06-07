07.06.2018 10:59  Новые сведения о вредоносном ПО VPNFilter, поражающем домашние маршрутизаторы

Стали известны дополнительные подробности о вредоносном ПО VPNFilter, поразившем более 500 тысяч домашних маршрутизаторов. Кроме атак на устройства производства Linksys, MikroTik, Netgear, TP-Link и QNAP факты компрометации также выявлены для различных моделей маршрутизаторов и беспроводных точек ASUS, D-Link, Huawei, Ubiquiti, UPVEL и ZTE (общий список вовлечённых в атаку моделей увеличился с 16 до 72). По новым данным образованный вредоносным ПО VPNFilter ботнет может включать на 200 тысяч устройств больше, чем предполагалось изначально. Помимо модулей для анализа трафика и обращения к управляющему серверу через Tor выявлено два новых модуля-плагина, подгружаемых вредоносным ПО для проведения определённых видов атак: ssler - модуль для проведения MITM-атак по перехвату и модификации незащищённого web-трафика, проходящего через 80 сетевой порт. Модуль может прикреплять к web-страницам JavaScript-код для эксплуатации уязвимостей в браузерах и сохранять фигурирующие в запросах пароли и идентификаторы сеансов, а также отслеживать обращение к сайтам, подобным accounts.google.com. Модуль непосредственно не поддерживает анализ HTTPS, но заменяет в проходящих через него незашифрованных web-страницах, запросах и HTTP-заголовке Location все ссылки "https://" на " http://", вырезает заголовки CSP, а также вычищает в заголовке Accept-Encoding данные о поддержке gzip-сжатия. Подмена приводит к тому, что клиент начинает обращаться к https-ресурсам по http:// без шифрования. Для сайтов google.com, twitter.com, facebook.com и youtube.com, которые поддерживают только HTTPS, незашифрованные HTTP-запросы клиента транcлируются в исходящие запросы HTTPS;

dstr (device destruction) - модуль для перезаписи файлов прошивок, который повреждает прошивку для приведения устройств к невозможности загрузки (для восстановления требуется перепрошивка с использованием специального оборудования). Модуль вначале пытается удалить файлы и процессы, связанные с VPNFilter, после чего инициирует операцию очистки Flash через заполнение файлов-устройств /dev/mtdX значением 0xFF, а затем выполнение команду "rm -rf /*" для удаления данных в оставшихся ФС. Обновлённый список оборудования, которое поражает VPNFilter: Asus RT-AC66U, RT-N10, RT-N10E, RT-N10U, RT-N56U, RT-N66U;

D-Link DES-1210-08P, DIR-300, DIR-300A, DSR-250N, DSR-500N, DSR-1000, DSR-1000N;

Huawei HG8245;

Linksys E1200, E2500, E3000, E3200, E4200, RV082, WRVS4400N;

Mikrotik CCR1009, CCR1016, CCR1036, CCR1072, CRS109, CRS112, CRS125, RB411, RB450, RB750, RB911, RB921, RB941, RB951, RB952, RB960, RB962, RB1100, RB1200, RB2011, RB3011, RB Groove, RB Omnitik, STX5;

Netgear DG834, DGN1000, DGN2200, DGN3500, FVS318N, MBRN3000, R6400, R7000, R8000, WNR1000, WNR2000, WNR2200, WNR4000, WNDR3700, WNDR4000, WNDR4300, WNDR4300-TN, UTM50;

QNAP TS251, TS439 Pro и другие модели на базе ПО QTS;

TP-Link R600VPN, TL-WR741ND, TL-WR841N;

Ubiquiti NSM2 и PBE M5;

Upvel (конкретные модели не сообщаются)

ZTE ZXHN H108N. Пользователям отмеченных устройств рекомендуется как минимум перезагрузить устройство, но данное действие приведёт лишь к временной деактивации основного компонента вредоносного ПО, так как код загрузчика VPNFilter интегрируется в прошивку и не удаляется после перезагрузки. Правоохранительные органы проделали работу по блокировке серверов для автоматической загрузке основной части VPNFilter, но в загрузчике вредоносного ПО остаётся возможность пассивного отслеживания в трафике специальных пакетов с данными о новом хосте для подключения. В некоторых моделях устройств можно избавиться от загрузчика вредоносного ПО через сброс к заводским настройкам (следует удерживать кнопку на задней панели от 5 до 10 секунд). Желательной мерой является обновление прошивки, а также установка надёжного пароля, отключение дополнительных протоколов удалённого управления и ограничение внешнего доступа к устройству и его web-интерфейсу. Пока до конца не выяснено, используются для распространения VPNFilter только уже известные уязвимости, типовые пароли и оплошности в настройке или производится эксплуатация неизвестных 0-day уязвимостей (в этом случае обновление прошивки не защищает от повторной атаки). Проверка наличия вредоносного ПО в устройстве проблематична, так как VPNFilter может находиться в пассивном режиме и никак не проявлять себя. В качестве действенной меры определения VPNFilter упоминается сохранение дампа текущей прошивки и сравнение контрольной суммы с эталонным вариантом от производителя, но данный метод слишком сложен для рядовых пользователей. Также возможен разбор начинки прошивки: о наличии вредоносного ПО в системе может указывать наличие файлов/каталогов /var/run/vpnfilter, /var/tmp/client.key, /tmp/client.key, /etc/init/security, /etc/loader/init.x3, /etc/devel-login или /etc/loader/.



