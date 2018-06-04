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03.06.2018 23:52  Релиз видеоредактора Shotcut 18.06

Доступен релиз видеоредактора Shotcut 18.06, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3.

В новом выпуске:

  • В меню управления свойствами клипа добавлена опция для реверса (Reverse);
  • В контекстное меню на шкале времени добавлена операция отсоединения звуковой дорожки (Detach Audio);
  • Расширено число фильтров, применяемых в панели Keyframes для определения ключевых кадров (добавлена поддержка фильтров Размытие, Маска и Насыщенность). Добавлены кнопки смены позиции и возможность добавления или удаления расширенных ключевых кадров через двойной клик мышью, а также возможность манипуляции мышью для настройки значения (при перемещении с нажатым Ctrl) и положения (при перемещении с нажатым Alt);
  • Добавлено несколько анимированных преднастроек для фильтров "Размер" и "Позиция";
  • Добавлен видеофильтр для изменения оттенка, яркости и насыщенности;
  • В фильтры копирования и обмена звуковых каналов добавлена поддержка объёмного звука 5.1;
  • Формат файлов с преднастройками переведён на использование YAML;
  • Сокращено потребление памяти в 32-разрядных сборках;
  • Библиотеки FFmpeg обновлены до версии 4.0, а MLT до ветки master в Git.


  1. Главная ссылка к новости (https://shotcut.org/blog/new-r...)
  2. OpenNews: Релиз видеоредактора Shotcut 18.05
  3. OpenNews: Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.7.0
  4. OpenNews: Релиз видеоредактора Lightworks 14 для Linux
  5. OpenNews: Релиз профессионального видеоредактора DaVinci Resolve 14
  6. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.4.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: shotcut, video
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  • 1, Дуплик, 01:12, 04/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >Для построения интерфейса применяется Qt5

    За день падает больше, чем Kdenlive или меньше?

     

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