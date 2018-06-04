03.06.2018 23:52  Релиз видеоредактора Shotcut 18.06

Доступен релиз видеоредактора Shotcut 18.06, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. В новом выпуске: В меню управления свойствами клипа добавлена опция для реверса (Reverse);

В контекстное меню на шкале времени добавлена операция отсоединения звуковой дорожки (Detach Audio);

Расширено число фильтров, применяемых в панели Keyframes для определения ключевых кадров (добавлена поддержка фильтров Размытие, Маска и Насыщенность). Добавлены кнопки смены позиции и возможность добавления или удаления расширенных ключевых кадров через двойной клик мышью, а также возможность манипуляции мышью для настройки значения (при перемещении с нажатым Ctrl) и положения (при перемещении с нажатым Alt);

Добавлено несколько анимированных преднастроек для фильтров "Размер" и "Позиция";

Добавлен видеофильтр для изменения оттенка, яркости и насыщенности;

В фильтры копирования и обмена звуковых каналов добавлена поддержка объёмного звука 5.1;

Формат файлов с преднастройками переведён на использование YAML;

Сокращено потребление памяти в 32-разрядных сборках;

Библиотеки FFmpeg обновлены до версии 4.0, а MLT до ветки master в Git.



