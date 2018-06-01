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01.06.2018 10:13  Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.2.0

Компания Jolla, основанная бывшими сотрудниками Nokia с целью разработки новых смартфонов, построенных на базе Linux-платформы MeeGo, опубликовала релиз операционной системы Sailfish 2.2.0. Сборки подготовлены для устройств Jolla 1, Jolla C и Sony Xperia X, но поставляются пока только для зарегистрированных участников программы раннего доступа к прошивкам (для всех остальных доступ будет открыт через неделю).

Sailfish использует графический стек на базе Wayland и библиотеки Qt5, системное окружение построено на основе Mer (форк MeeGo) и пакетов Mer-дистрибутива Nemo. Пользовательская оболочка, базовые мобильные приложения, QML-компоненты построения графического интерфейса Silica, прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных являются проприетарными, но их код планировалось открыть ещё в прошлом году.

В новой версии:

  • В галерее и приложении для работы с камерой появился новый одиночный режим просмотра фотографий вместо разделения экрана на две части. Переработан просмотрщик MMS. Добавлена поддержка изображений в формате TIFF;
  • Добавлена возможность разблокировки с использованием аутентификации по отпечаткам пальцев;
  • В виртуальной клавиатуре появилась новая раскладка для ввода emoji;
  • Стабилизирована поддержка VPN, которая вышла из стадии бета-тестирования. Улучшена автоматическая установка соединения с VPN. Добавлена поддержка дополнительных типов VPN;
  • В диалоге настройки беспроводного соединения добавлена возможность ручной настройки параметров сети;
  • Расширены средства удалённого управления мобильным устройством (MDM, Device Management), добавлен API для отключения передачи данных и SMS для определённых SIM-карт, а также API для выполнения удалённой чистки содержимого SD-карты;
  • Для устройств Xperia X и Jolla C обновлена прослойка Aliendalvik, предоставляющая средства для запуска приложений, написанных для платформы Android;
  • Внесены улучшения в почтовый клиент: добавлен индикатор прогресса выполнения операции, реализована возможность прерывания загрузки вложений, добавлена опция для восстановления случайно отменённого письма;
  • Улучшено качество наведения фокуса для Xperia X. Прекращена поддержка режима непрерывной фокусировки для камеры Xperia X, который не обеспечивал желаемого качества. По умолчанию наведение фокуса теперь производится после касания на объекте или в момент совершения снимка;
  • Добавлена поддержка моделей Xperia X F5122 с двумя SIM-картами. Обновлена инструкция по установке Sailfish X на Sony Xperia X. Для каждой поддерживаемой модели Xperia X (F5121 и F5122) теперь поставляется отдельная сборка;
  • Улучшена работа звуковых уведомлений. PulseAudio обновлён до версии 11.1. Для Xperia X добавлена поддержка USB audio;
  • В уведомлениях обеспечена поддержка отображения индикатора прогресса выполнения операции. Добавлена опция для вывода вибросигнала при поступлении нового уведомления;
  • Представлен Sailfish Secrets, открытый фреймворк для организации хранения данных в зашифрованном виде и предоставления доступа к Crytpo API. Код фреймворка открыт под лицензией BSD;
  • В калькуляторе появилось контекстное меню для сохранения результата в буфере обмена.


  1. Главная ссылка к новости (https://together.jolla.com/que...)
  2. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.1.4
  3. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.1.3
  4. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.1.2
  5. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.1.1
  6. OpenNews: Компании Jolla и Sony представили версию Sailfish для смартфонов Sony Xperia
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sailfish
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  • 1.1, iPony, 10:22, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Ну наконец-то 10004 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 11:21, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Слабоумные просто в восторге ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, iPony, 10:25, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И напоминаю, что в Этой Стране можно купить Inoi R7 с засаженной Sailfish на борту
    https://buyon.ru/1311520/inoi-r7/
     
     
  • 2.10, vadiml, 11:05, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    У него памяти всего 16 гиг -- залить карты, и вообще места не останется
     
     
  • 3.11, iPony, 11:11, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так поддержка карт памяти есть.
    А так вот беру на своём айфоне, и смотрю - 2ГИС данные занимают 174,5 МБ. Это один большой город.
    А смысл, весь OSM выкачивать что ли?
     
     
  • 4.14, vadiml, 11:23, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Ну так поддержка карт памяти есть.
    > А так вот беру на своём айфоне, и смотрю - 2ГИС данные
    > занимают 174,5 МБ. Это один большой город.
    > А смысл, весь OSM выкачивать что ли?

    Мне приходится ездить, поэтому я себе в here поставил сразу карты всей россии -- это 5,5 гиг.

    Поставил  яндекс-навигатор, только карты москвы и области заняли полгига, если поставить все города, где я бываю, это съест, наверное, под 10 гиг

     
  • 2.12, vadiml, 11:19, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А ещё Aliendalvik нет -- не всё что есть родного - удобное, например, books жуткий обрезок, я себе нормальный fbreader поставил вместо него
     
  • 2.18, anonymous, 12:09, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Snapdragon 212

    Остальные характеристики терпимые, но вот чипсет совсем плох.

     
  • 1.3, Michael Shigorin, 10:27, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Вместо эмо-джи предпочёл бы переключение раскладок листанием, ну да ладно.  Из существенного скорее контроль качества -- штатно обновляемая система 2.1.4.14 на железе 1.0.0.8 работает заметно менее стабильно, чем заводская прошивка.
     
  • 1.4, Аноним, 10:27, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Telegram там есть?
     
  • 1.5, Аноним, 10:44, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    После того, как их купил Ростелеком, можно забыть про открытие ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, iPony, 10:48, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Распространённый миф.
    У Ростелекома владения по сути только на OMP, что не одно и то же, что Jolla.
     
  • 1.7, Аноним, 10:52, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Обновилси вчерась, ага.
     
  • 1.8, evkogan, 11:02, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А TTS там есть? Русский голос? Может кто-т имеет опыт запуска андроидных TTS и голосов? Ну и как с читалками которые умеют TTS?
     
  • 1.9, vadiml, 11:02, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Долго они до F5122 шли - я уже F5121 купил :)
     
  • 1.15, Аноним, 11:27, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Похоже, при поддержке и специально для наших чиновников, спешно закупающихся VPN... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, Аноним, 11:30, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    что эта новость делает на опеннете? Сабж до сих пор не открыт полностью
     
     
  • 2.27, Аноним, 13:28, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Подскажите где полуоткрытые продукты публиковать?
     
  • 1.17, Аноним, 11:31, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А правда что под Sailfish нет разграничений доступа, как в андроид, т е все при... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Аноним, 12:38, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не правда, а ложь SailfishOS это самый обычный некастрированный Линукс и там ес... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, evkogan, 12:45, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А он по умолчанию включен? Политики для всего софта есть? Интерфейс для настройки есть? Или возможность есть, а возможности использовать нет?
     
     
  • 4.21, Аноним, 12:46, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Какой интерфейс? Есть консоль, есть vi. Не умеешь? Ну юзай андроид.
     
     
  • 5.22, evkogan, 12:55, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Какой интерфейс? Есть консоль, есть vi. Не умеешь? Ну юзай андроид.

    1. vi на телефоне? ну-ну
    2. это говорит. что сам ты политики SELinux не смотрел даже на большом экране. Это слишком не удобно.
    3. Это телефон для обычных людей или исключительно для гиков? Я вот могу поковырять политику, но мне телефон нужен не для того, чтобы продолжать работать, а чтобы пользоваться.

     
  • 2.23, iPony, 12:56, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > А правда что под Sailfish нет разграничений доступа, как в андроид, т.е. все приложения имеют доступ к записи звука, камере, сети без возможности этим управлять?

    Типа того.

     
  • 1.24, Аноним, 13:00, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ОС для Отщепенца
     
     
  • 2.25, Аноним, 13:16, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Для маргинала же Иметь своё отдельное мнение, отличное от мнения толпы, теперь ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.26, Аноним, 13:18, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    С удовольствием купил бы что-нибудь, на чем можно эту ось посмотреть, особенно с... весь текст скрыт [показать]
     

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