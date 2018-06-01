01.06.2018 10:13  Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.2.0

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|3.11, iPony, 11:11, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну так поддержка карт памяти есть.
А так вот беру на своём айфоне, и смотрю - 2ГИС данные занимают 174,5 МБ. Это один большой город.
А смысл, весь OSM выкачивать что ли?
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|4.14, vadiml, 11:23, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> Ну так поддержка карт памяти есть.
> А так вот беру на своём айфоне, и смотрю - 2ГИС данные
> занимают 174,5 МБ. Это один большой город.
> А смысл, весь OSM выкачивать что ли?
Мне приходится ездить, поэтому я себе в here поставил сразу карты всей россии -- это 5,5 гиг.
Поставил яндекс-навигатор, только карты москвы и области заняли полгига, если поставить все города, где я бываю, это съест, наверное, под 10 гиг
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|1.3, Michael Shigorin, 10:27, 01/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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Вместо эмо-джи предпочёл бы переключение раскладок листанием, ну да ладно. Из существенного скорее контроль качества -- штатно обновляемая система 2.1.4.14 на железе 1.0.0.8 работает заметно менее стабильно, чем заводская прошивка.
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|5.22, evkogan, 12:55, 01/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Какой интерфейс? Есть консоль, есть vi. Не умеешь? Ну юзай андроид.
1. vi на телефоне? ну-ну
2. это говорит. что сам ты политики SELinux не смотрел даже на большом экране. Это слишком не удобно.
3. Это телефон для обычных людей или исключительно для гиков? Я вот могу поковырять политику, но мне телефон нужен не для того, чтобы продолжать работать, а чтобы пользоваться.
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