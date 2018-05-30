30.05.2018 17:23  Новая версия ONLYOFFICE c интерфейсом на основе вкладок

Доступен выпуск приложения ONLYOFFICE 5.1, предназначенного для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3. Для загрузки подготовлены deb- и rpm-пакеты, а также самодостаточный пакет в формате Appimage (в ближайшее время также будет подготовлен Snap-пакет).

В выпуске предложен новый интерфейс, ранее доступный только в онлайн-версии. Особенностью интерфейса является группировка инструментов в тематические вкладки, что по мнению разработчиков будет способствовать более интуитивной навигации. Кроме того, изменилась цветовая гамма редакторов, добавились новые функции.

В текстовом процессоре появилась панель навигации для "Оглавления" (теперь доступно во вкладке "Ссылки") и экспорт в RTF. Все инструменты для коллаборации, включая рецензирование и комментарии, теперь находятся в отдельной вкладке "Совместная работа".

Среди новшеств в редакторе таблиц - 11 новых формул и расширенные возможности для форматирования ячеек.

В редакторе презентаций появилась специальная вставка и комментарии не только для отдельных слайдов, но и для всей презентации.