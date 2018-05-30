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30.05.2018 17:23  Новая версия ONLYOFFICE c интерфейсом на основе вкладок

Доступен выпуск приложения ONLYOFFICE 5.1, предназначенного для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3. Для загрузки подготовлены deb- и rpm-пакеты, а также самодостаточный пакет в формате Appimage (в ближайшее время также будет подготовлен Snap-пакет).

В выпуске предложен новый интерфейс, ранее доступный только в онлайн-версии. Особенностью интерфейса является группировка инструментов в тематические вкладки, что по мнению разработчиков будет способствовать более интуитивной навигации. Кроме того, изменилась цветовая гамма редакторов, добавились новые функции.

В текстовом процессоре появилась панель навигации для "Оглавления" (теперь доступно во вкладке "Ссылки") и экспорт в RTF. Все инструменты для коллаборации, включая рецензирование и комментарии, теперь находятся в отдельной вкладке "Совместная работа".

Среди новшеств в редакторе таблиц - 11 новых формул и расширенные возможности для форматирования ячеек.

В редакторе презентаций появилась специальная вставка и комментарии не только для отдельных слайдов, но и для всей презентации.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.onlyoffice.com/blog...)
  2. OpenNews: Новая версия онлайн-редакторов документов ONLYOFFICE 5.1
  3. OpenNews: Выпуск ONLYOFFICE 9.6 с плагинами EasyBib и WordPress
  4. OpenNews: Новый выпуск редакторов ONLYOFFICE с поддержкой макросов
  5. OpenNews: Новая версия офисного пакета ONLYOFFICE
  6. OpenNews: Опубликовано приложение для интеграции ONLYOFFICE с ownCloud
Автор новости: hellonadya
Тип: Программы
Ключевые слова: onlyoffice
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  • 1.1, Аноним, 21:10, 30/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –2 +/
    И они в ту же яму со вкладками Неужели жизнь и чужие ошибки СОВСЕМ ничему не уч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, O_o, 21:21, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тут они хотябы осмысленные и реально удобные: тут нет того обилия инструментов и функционала как в мс офисе и его действительно удобнее разместить в тематических таб-панельках.
     
  • 1.2, Аноним, 21:18, 30/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Обращаясь к вот этой статье https www opennet ru opennews art shtml num 48147... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 21:27, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    11 новых формул же!
     
  • 2.9, marks, 22:12, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Хотелось бы узнать как с внедрением у ONLYOFFICE, в чём преимущества?

    Проще на хабре почитать в их блоге,  но если вкратце, то преимущества в том, что они не ставили приоритетным форматом формат либры и заморачивались на совместимость с МС Офисом. Что очень важно, если тебе нужно открывать документы со сложным форматированием. Либра ломает любой документ уровня какого-нибудь диплома инженерного и даже  и проще.

    Плюс Онлиоффис изначально был ориентирован на облака и появился на десктопах скорее по остаточному принципу. Вроде бы можно разворачивать где-то там на своем облаке для предприятия. Но это не точно. А что точно, так это то, что ЛО онлайновый сделан из костылей и единственное, что он может, - это худо-бедно работать

     
     
  • 3.13, hellonadya, 22:52, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Вроде бы можно разворачивать где-то там на своем облаке для предприятия. Но это не точно.

    Это точно) у нас есть решение ONLYOFFICE Community Edition, которое можно развернуть у себя на сервере. Там редакторы + платформа для совместной работы.

    И всё правильно, редакторы можно интегрировать с ownCloud и Nextcloud - https://github.com/ONLYOFFICE/onlyoffice-owncloud

     
  • 2.10, marks, 22:16, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46077 вот, например, интеграция с owncloud.
     
  • 1.5, Аноним, 21:27, 30/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Какие основные дистрибутивы линукса добавили ONLYOFFICE в свои репозитории ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, kiwinix, 22:09, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Странный вопрос...
    По дефолту скорее всего никто не предлагает onlyoffice.
    А не по дефолту.. можно поставить куда угодно.

    Или ты собрался выбирать дистрибутив на основе того где есть onlyoffice в репах?

     
  • 2.14, hellonadya, 22:55, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3.
    > Какие основные дистрибутивы линукса добавили ONLYOFFICE в свои репозитории?

    Пока такого не было, но мы думали об этом, не исключаем в будущем. Впрочем, есть такая ОС для учебных заведений Escuelas Linux, там мы есть - https://escuelaslinux.sourceforge.io/english/index.html, правда, не новая версия

     
  • 1.6, Vladjmir, 22:09, 30/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Они забыли сделать пакет flatpak.
     
     
  • 2.8, kiwinix, 22:11, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты чё? Оно и так жрет как вся операционнка..
     
  • 2.11, hellonadya, 22:44, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мы не забыли. flatpak будет чуть позже. Сейчас есть snap и Appimage

     
  • 2.12, Аноним, 22:44, 30/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Плюсую, было б очень даже к месту.
     

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