28.05.2018 18:38  Доступен релиз текстового редактора GNU Emacs 26.1

Проект GNU опубликовал релиз текстового редактора GNU Emacs 26.1. Вплоть до выпуска GNU Emacs 24.5 проект развивался под личным руководством Ричарда Столлмана, который передал пост лидера проекта другому участнику только осенью 2015 года.
Среди добавленных улучшений:
Это ещё зачем это?
Прочь сомненья!
https://duckduckgo.com/?q=emacsclient&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=emacs+server&ia=web
> Так без этого способа Емакс превращается в Атом или Эклипс по скорости
> открытия файлов.
Нет.(Ц)
:-P http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/108341.html#30
https://www.gnu.org/software/emacs/manual/html_node/emacs/Emacs-Server.html
Сейчас там 25.2. Про 'systemd unit file' и пр. 'socket activation, systemd, Emacs' не доехало ещё.
Пока ждёшь, можешь полюбопытствовать, например, полной историей того юнит-фейла аж из 3ёх коммитов: http://git.savannah.gnu.org/cgit/emacs.git/log/?qt=grep&q=etc/emacs.service