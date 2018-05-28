28.05.2018 18:38  Доступен релиз текстового редактора GNU Emacs 26.1

>> Подготовлен unit-файл для systemd;

> Это ещё зачем это?

https://www.gnu.org/software/emacs/manual/html_node/emacs/Emacs-Server.html

Сейчас там 25.2. Про 'systemd unit file' и пр. 'socket activation, systemd, Emacs' не доехало ещё.

Пока ждёшь, можешь полюбопытствовать, например, полной историей того юнит-фейла аж из 3ёх коммитов: http://git.savannah.gnu.org/cgit/emacs.git/log/?qt=grep&q=etc/emacs.service

