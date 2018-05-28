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28.05.2018 18:38  Доступен релиз текстового редактора GNU Emacs 26.1

Проект GNU опубликовал релиз текстового редактора GNU Emacs 26.1. Вплоть до выпуска GNU Emacs 24.5 проект развивался под личным руководством Ричарда Столлмана, который передал пост лидера проекта другому участнику только осенью 2015 года.

Среди добавленных улучшений:

  • Ограниченная поддержка многопоточности, реализованная через применение Lisp threads;
  • Возможность отображения числа строк, находящихся в буфере;
  • Использование двойной буферизации для борьбы с мерцанием при работе в графических окружениях на базе X11;
  • Полностью переработана система проверки синтаксиса Flymake;
  • В TRAMP добавлена возможность соединения с Google Drive;
  • Представлен новый режим однострочной горизонтальной прокрутки;
  • Подготовлен unit-файл для systemd;
  • Обеспечена поддержка 24-разрядной глубины цвета на терминалах, поддерживающих такой режим.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 8.1
  3. OpenNews: Запуск Emacs и Vim без прослоек поверх ядра Linux
  4. OpenNews: Опыт по использованию Emacs вместо оконного менеджера
  5. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU Emacs 25.2
  6. OpenNews: В Emacs 25.3 устранена уязвимость
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: emacs
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  • 1.1, Аноним, 18:40, 28/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Как ни странно, но я рад.
     
  • 1.2, Аноним, 18:43, 28/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Подготовлен unit-файл для systemd;

    Это ещё зачем это?

     
     
  • 2.3, Аноним, 18:51, 28/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Очевидно, чтобы самому не писать.
     
  • 2.4, A.Stahl, 18:52, 28/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ну, очевидно, чтобы при старте системы сразу запускать Емакс.
    Сомневаюсь, что это частый вариант использования, но почему нет?
     
     
  • 3.6, Аноним, 19:06, 28/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Так без этого способа Емакс превращается в Атом или Эклипс по скорости открытия ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.9, Andrey Mitrofanov, 19:11, 28/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Сомневаюсь, что это частый вариант использования

    Прочь сомненья!
    https://duckduckgo.com/?q=emacsclient&ia=web
    https://duckduckgo.com/?q=emacs+server&ia=web


    > Так без этого способа Емакс превращается в Атом или Эклипс по скорости
    > открытия файлов.

    Нет.(Ц)

    :-P http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/108341.html#30

     
  • 2.7, Andrey Mitrofanov, 19:06, 28/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Подготовлен unit-файл для systemd;
    > Это ещё зачем это?

    https://www.gnu.org/software/emacs/manual/html_node/emacs/Emacs-Server.html

    Сейчас там 25.2.  Про 'systemd unit file' и пр. 'socket activation, systemd, Emacs' не доехало ещё.

    Пока ждёшь, можешь полюбопытствовать, например, полной историей того юнит-фейла аж из 3ёх коммитов: http://git.savannah.gnu.org/cgit/emacs.git/log/?qt=grep&q=etc/emacs.service

     
  • 1.5, Дмитрий, 18:58, 28/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Воистину православная программа зарелизилась :=)
     
     
  • 2.8, Аноним, 19:11, 28/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    По воле Аллаха! Машаллах!
     
     
  • 3.10, A.Stahl, 19:13, 28/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Какая ещё Маша? Я всегда думал Аллах -- мужик.
     
  • 3.11, Andrey Mitrofanov, 19:15, 28/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Святой Игнуциус с нами!
     
  • 1.12, Нуб, 20:01, 28/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    а его можно настроить под управление мышью? Ищу замену gedit
     
     
  • 2.13, Анон546, 20:21, 28/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    по сабжу хз, а вообще как замена gedit существуют geany и Kate например
     

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