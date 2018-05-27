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27.05.2018 08:53  Техника скрытия данных в тексте через манипуляцию c глифами шрифта

Группа исследователей из Колумбийского университета представила на конференции SIGGRAPH 2018 технику FontCode для встраивания в текст скрытых сообщений, закодированных внутри применяемых для вывода текста глифов шрифта. Данные кодируются через внесение контролируемых искажений в параметры отрисовки символов векторного шрифта (незначительно изменяется наклон линий и радиус кривых).

Внесённые изменения незаметны для человека и не сказываются на качестве отрисовки шрифта, но могут быть распознаны алгоритмами. Подготовленный текст со скрытыми вставками может поставляться на различных носителях, например, быть напечатан в газете или журнале, оформлен в виде векторного или пиксельного изображения, интегрирован в PDF-документ или встроен в файл для текстового процессора.

Скрытое сообщение добавляется на уровне формирования модифицированного шрифта с применением его к уже существующему целевому текстовому документу. Для распознавания скрытого текста достаточно обработать фотографию текста, оформленного c использованием FontCode. Для обеспечения высокого качества распознавания разработана специальная схема кодирования с коррекцией ошибок. Метод действует для популярных векторных шрифтов, включая Times New Roman и Helvetica. Среди ограничений метода - отсутствие поддержки расширенных начертаний (курсив, жирный шрифт), а также проблемы с восстановлением в случае смятия листка с текстом или внесения других искажений.

Из идей по практическому применению метода упоминается добавление в текст водяных знаков и использование в качестве замены QR-кодам. Например, функциональность QR-кода можно встроить прямо в текст, без применения отдельных значков, а водяные знаки можно применять для скрытой пометки документов для отслеживания источника утечки или подтверждения авторских прав. Метод также применим для интеграции цифровой подписи в документ и скрытой передачи зашифрованных сообщений через публичные каналы связи, например, через объявление в газете.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.cs.columbia.edu/cg/...)
  2. OpenNews: Опубликован метод создания скрытых каналов связи в WiFi
  3. OpenNews: В рекламных сетях выявлено вредоносное ПО, скрытое в графических баннерах
  4. OpenNews: Стеганографический веб-сервис DarkJPEG
  5. OpenNews: Потенциальная уязвимость в технологии CSS Shaders
  6. OpenNews: Релиз CAINE 9.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: font, text
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  • 1.1, Аноним, 09:53, 27/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    энигма отдыхает?
     
  • 1.2, Виталик, 09:53, 27/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ыыыыы теперь можно в курсачах и дипломах шифровать матюки в сторону преподов и угорать как они читать будут)))
     
     
  • 2.5, jOKer, 10:19, 27/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Был уже один такой, по прозвищу "Дуб". Тоже решил что профессора можно на "раз-два-три" обуть с помощью портативной рации. Результат был для Дуба весьма печальный, и совсем не тот, на который Дуб рассчитывал)))
     
  • 1.3, anonblmous, 10:07, 27/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    "водяные знаки можно применять для скрытой пометки документов для отслеживания источника утечки или подтверждения авторских прав"

    Ха-ха три раза. Какому стгашному перату сильно надо будет - он документ отOCRит, а на свой пераццкий сайт выложит результат.
    Заодно всякие фокусы с подменой символов одного языка похожими символами из другого тоже отфильтруются.

     
     
  • 2.6, Аноним, 10:20, 27/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Да и вообще, txt - наше всё.
     
  • 1.8, Аноним, 10:59, 27/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    незаметны для человека и не сказываются на качестве отрисовки шрифта , очень кс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 11:02, 27/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Теперь производители принтеров будут добавлять скрытую информацию о том, на како... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним, 11:22, 27/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    ага, на мега процах все это анализировать, - подождите ваш документ распечается ... весь текст скрыт [показать]
     

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