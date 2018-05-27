27.05.2018 08:53  Техника скрытия данных в тексте через манипуляцию c глифами шрифта

Группа исследователей из Колумбийского университета представила на конференции SIGGRAPH 2018 технику FontCode для встраивания в текст скрытых сообщений, закодированных внутри применяемых для вывода текста глифов шрифта. Данные кодируются через внесение контролируемых искажений в параметры отрисовки символов векторного шрифта (незначительно изменяется наклон линий и радиус кривых).

Внесённые изменения незаметны для человека и не сказываются на качестве отрисовки шрифта, но могут быть распознаны алгоритмами. Подготовленный текст со скрытыми вставками может поставляться на различных носителях, например, быть напечатан в газете или журнале, оформлен в виде векторного или пиксельного изображения, интегрирован в PDF-документ или встроен в файл для текстового процессора.

Скрытое сообщение добавляется на уровне формирования модифицированного шрифта с применением его к уже существующему целевому текстовому документу. Для распознавания скрытого текста достаточно обработать фотографию текста, оформленного c использованием FontCode. Для обеспечения высокого качества распознавания разработана специальная схема кодирования с коррекцией ошибок. Метод действует для популярных векторных шрифтов, включая Times New Roman и Helvetica. Среди ограничений метода - отсутствие поддержки расширенных начертаний (курсив, жирный шрифт), а также проблемы с восстановлением в случае смятия листка с текстом или внесения других искажений.

Из идей по практическому применению метода упоминается добавление в текст водяных знаков и использование в качестве замены QR-кодам. Например, функциональность QR-кода можно встроить прямо в текст, без применения отдельных значков, а водяные знаки можно применять для скрытой пометки документов для отслеживания источника утечки или подтверждения авторских прав. Метод также применим для интеграции цифровой подписи в документ и скрытой передачи зашифрованных сообщений через публичные каналы связи, например, через объявление в газете.