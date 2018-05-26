26.05.2018 21:39  Разработчики openSUSE представили Uyuni, форк платформы Spacewalk

На конференции openSUSE Conference 2018 объявлено о создании форка платформы для управления инфраструктурой Linux-серверов Spacewalk, который будет развиваться независимым сообществом в рамках новообразованного проекта Uyuni. Проект Uyuni решено использовать в качестве основы для формирования дальнейших выпусков продукта SUSE Manager, который раньше базировался на Spacewalk. В состав Uyuni уже включены все исправления и улучшения, разработанные в SUSE Manager.

Напомним, что проект Spacewalk был основан компанией Red Hat и использовался для построения продукта Red Hat Network Satellite. Код Spacewalk написан преимущественно на языке Python (web-интерфейс на Java) и распространяется под лицензией GPLv2. Spacewalk позволяет решать такие задачи, как организация инвентаризации оборудования и программного обеспечения, автоматизация установки и обновления ПО, распространение собственных пакетов и приложений по группам машин, автоматизация установки типовых конфигураций системы в режиме автоматической установки, централизованное управление конфигурационными файлами.

Из отличий Uyuni от Spacewalk отмечается переход на использование системы централизованного управления конфигурацией Salt, возможность сборки образов контейнеров на основе каналов в состоянии заморозки, поддержка аудита образов контейнеров для кластеров Kubernetes, проведение начальной конфигурации и настройки на основе YaST, обновление кодовой базы web-интерфейса с использованием Java 8, Hibernate 5, React.js и Spark, переход на использование Open Build Service для сборки релизов. Среди планов на будущее: модернизация web-интерфейса на базе React, улучшение переводов, контейнеров, клиентов и интеграции с Kubernetes.

В качестве причины создания форка называется желание возродить активное развитие проекта после стагнации в разработке, которая наблюдается последние годы. Проект организован при участии команды разработчиков SUSE Manager, которые недовольны текущим состоянием разработки и политики в области приёма изменений (SUSE Manager старается возвращать все свои изменения в upstream, что не всегда удаётся).

В частности, недовольство вызывает снижение вклада участников и смещение приоритета Red Hat при разработке Spacewalk в сторону сопровождения и стабилизации текущей функциональности, в ущерб развития новых возможностей. Форк согласован с компанией Red Hat, которая последнее время искала возможность передать свою лидирующую роль в проекте заинтересованным участникам из сообщества.

В Uyuni планируют насколько это возможно поддерживать совместимость со Spacewalk, но совместимость не станет решающим фактором, если она будет препятствовать внедрению улучшений. Первый релиз Uyuni разработчики намерены представить этим летом. Решения о развитии проекта будут приниматься коллегиально активными представителями сообщества.



