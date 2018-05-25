25.05.2018 10:35  Выпуск DNS-сервера BIND 9.13.0 с изменением схемы нумерации версий

Консорциум ISC опубликовал новую ветку DNS-сервера BIND 9.13. Прошлая ветка 9.12 была выпущена в январе и на её подготовку было потрачено два года. Столь существенное сокращение сроков между значительными номерами версий обусловлено переходом проекта на новую схему подготовки выпусков. Нечётные номера релизов отныне будут присваиваться экспериментальным веткам, в которых будет развиваться функциональность для будущих стабильных веток, имеющих чётный номер выпуска.

Формирование отдельных альфа- и бета-веток прекращено. Таким образом, BIND 9.13 является экспериментальной веткой, на базе которой после готовности будет сформирован стабильный релиз BIND 9.14 (выпуски 9.13.0, 9.13.1, 9.13.2... можно рассматривать как 9.14.0a1, 9.14.0a2, 9.14.0b1...).



