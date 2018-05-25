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25.05.2018 10:35  Выпуск DNS-сервера BIND 9.13.0 с изменением схемы нумерации версий

Консорциум ISC опубликовал новую ветку DNS-сервера BIND 9.13. Прошлая ветка 9.12 была выпущена в январе и на её подготовку было потрачено два года. Столь существенное сокращение сроков между значительными номерами версий обусловлено переходом проекта на новую схему подготовки выпусков. Нечётные номера релизов отныне будут присваиваться экспериментальным веткам, в которых будет развиваться функциональность для будущих стабильных веток, имеющих чётный номер выпуска.

Формирование отдельных альфа- и бета-веток прекращено. Таким образом, BIND 9.13 является экспериментальной веткой, на базе которой после готовности будет сформирован стабильный релиз BIND 9.14 (выпуски 9.13.0, 9.13.1, 9.13.2... можно рассматривать как 9.14.0a1, 9.14.0a2, 9.14.0b1...).

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.isc.org/pipermai...)
  2. OpenNews: Для атаки на MyEtherWallet использовался захват DNS-сервиса Amazon при помощи BGP
  3. OpenNews: В следующем выпуске Android появится поддержка "DNS over TLS"
  4. OpenNews: Выпуск DNS-сервера KnotDNS 2.6.6
  5. OpenNews: Тестирование DNS over HTTPS в Firefox может привести к утечке данных об открываемых сайтах
  6. OpenNews: Релиз DNS-сервера BIND 9.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dns, bind
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  • 1.1, Michael Shigorin, 10:44, 25/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –6 +/
    Когда там у нас не началось Linux 2.7?..
     
     
  • 2.5, A.Stahl, 11:14, 25/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Дислексию лечить можно и нужно!
     
  • 2.9, Аноним, 13:01, 25/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Чего сказать-то хотел?
     
     
  • 3.10, Andrey Mitrofanov, 13:05, 25/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    > Чего сказать-то хотел?

    Нужно ж больше [U]новых[/U] и оригинальных систем нумерации[I]![/I]  Атож [U]новости[/U] писать не о чем, у Ларабеля луц опять не опрачен.

     
     
  • 4.11, A.Stahl, 13:08, 25/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Слушай, а ты и Шигорин это один человек или всё-таки два разных?
     
     
  • 5.14, Andrey Mitrofanov, 13:48, 25/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Слушай, а ты и Шигорин это один человек или всё-таки два разных?

    Я не могу подвергать твой неокрепший разум риску ответом на этот вопрос.

     
     
  • 6.15, Аноним, 14:11, 25/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    анус свой неокрепший подвергни, пес
     
  • 1.2, Аноним, 10:46, 25/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто пользуется сабжем?
     
     
  • 2.13, Аноним, 13:31, 25/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Весьма значительная часть интернета.
     
  • 1.3, Аноним, 10:53, 25/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    За подобную схему нумерации надо бить по пальцам линейкой.
     
  • 1.4, ryoken, 11:12, 25/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И этих хромосчётчиком треснули...
     
  • 1.6, Аноним, 11:17, 25/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Джентльмены, это же какноническая схема нумерации со времен 199x.
     
     
  • 2.7, rshadow, 11:32, 25/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У джентельменов каникулы начались
     
     
  • 3.12, ssh, 13:28, 25/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > У джентельменов каникулы начались

    Рановато мне кажется, ещё экзамены сдают!

     
  • 2.8, Аноним, 12:46, 25/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кататоническая. Бета есть бета, не надо пыль в глаза пускать.
     

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