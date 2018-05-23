23.05.2018 09:09  Открыт код классического почтового клиента Eudora

Компания Qualcomm передала музею компьютерной истории исходные тексты, торговую марку, домены eudora.com/eudora.org и все права на один из старейших графических почтовых клиентов Eudora (первый релиз был выпущен в 1988 году). Музей также получил право перелицензировать код и опубликовать его под лицензией BSD. Перед публикацией код очищен от использования обсценной лексики в комментариях и сторонних проприетарных компонентов, на которые у Qualcomm нет прав.

Код версии для Windows написан на языке Си и занимает 122 Мб в архиве (458 Мб в распакованном виде, 8651 файлов и 565 каталогв, включающих ветки Eudora71 и Sandbox). Для Macintosh использовалась отдельная кодовая база на языке Си (23 Мб в архиве, 69.9 Мб в раскрытом виде, 1433 файлов, 47 каталогов). Разработка Eudora была прекращена в 2006 году, но версию для Windows после незначительных правок смогли запустить в Windows 10. Для актуализации версии для Mac требуются более серьёзные изменения.

Примечательно, что код тестового выпуска Eudora 8.0 был открыт под свободными лицензиями MPL, LGPL и GPL ещё в 2007 году и передан проекту Mozilla, в котором под именем Penelope несколько лет на базе тестовой ветки Eudora и Thunderbird развивался гибридный продукт на платформе Mozilla. Ветка Eudora 8.0 была полностью переработана, несовместима на уровне хранилища и предлагала существенно иной интерфейс, который не был принят пользователями, привыкшими к отточенному и функциональному старому интерфейсу. Последний классический выпуск 7.1.0.9 оставался проприетарным продуктом и его код стал доступен только сейчас.



