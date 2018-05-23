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23.05.2018 09:09  Открыт код классического почтового клиента Eudora

Компания Qualcomm передала музею компьютерной истории исходные тексты, торговую марку, домены eudora.com/eudora.org и все права на один из старейших графических почтовых клиентов Eudora (первый релиз был выпущен в 1988 году). Музей также получил право перелицензировать код и опубликовать его под лицензией BSD. Перед публикацией код очищен от использования обсценной лексики в комментариях и сторонних проприетарных компонентов, на которые у Qualcomm нет прав.

Код версии для Windows написан на языке Си и занимает 122 Мб в архиве (458 Мб в распакованном виде, 8651 файлов и 565 каталогв, включающих ветки Eudora71 и Sandbox). Для Macintosh использовалась отдельная кодовая база на языке Си (23 Мб в архиве, 69.9 Мб в раскрытом виде, 1433 файлов, 47 каталогов). Разработка Eudora была прекращена в 2006 году, но версию для Windows после незначительных правок смогли запустить в Windows 10. Для актуализации версии для Mac требуются более серьёзные изменения.

Примечательно, что код тестового выпуска Eudora 8.0 был открыт под свободными лицензиями MPL, LGPL и GPL ещё в 2007 году и передан проекту Mozilla, в котором под именем Penelope несколько лет на базе тестовой ветки Eudora и Thunderbird развивался гибридный продукт на платформе Mozilla. Ветка Eudora 8.0 была полностью переработана, несовместима на уровне хранилища и предлагала существенно иной интерфейс, который не был принят пользователями, привыкшими к отточенному и функциональному старому интерфейсу. Последний классический выпуск 7.1.0.9 оставался проприетарным продуктом и его код стал доступен только сейчас.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.computerhistory.org...)
  2. OpenNews: На базе открытого кода Eudora создан проект Penelope
  3. OpenNews: Почтовый клиент Eudora станет бесплатным и открытым
  4. OpenNews: Компания Adobe передала в музей компьютерной техники исходные тексты Photoshop 1.0
  5. OpenNews: Музей компьютерной истории опубликовал исходные тексты MS-DOS 1.1/2.0 и MS Word 1.1a
  6. OpenNews: Исходные тексты Lisa OS будут открыты и переданы в музей компьютерной истории
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: eudora, mail
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  • 1.1, Аноним, 09:40, 23/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    IT археология.
     
  • 1.2, Аноним, 09:41, 23/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Пользовался Eudora до 1997 года, потом перешёл на The Bat Слишком он архаичным ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, анон, 09:45, 23/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    а как у мыши сейчас дела? жива еще?
     
     
  • 3.6, ryoken, 09:57, 23/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    > а как у мыши сейчас дела? жива еще?

    Есть любители, в вакансиях на hh пролетает в требованиях :D.

     
  • 3.7, kai3341, 10:02, 23/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Знаю людей, которые им пользуются. Говорят, шевелится
    http://ibash.org.ru/quote.php?id=12145
     
  • 1.3, Анонимный Анонимус, 09:41, 23/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Перед публикацией код очищен от использования обсценной лексики"
    попросите их выгрузить на гитхаб код без отчистки, было бы намного интереснее)
     
  • 1.4, анон, 09:44, 23/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Перед публикацией код очищен от использования обсценной лексики в комментариях
    > и сторонних проприетарных компонентов

    ну ладно там пропретарщину вырезали, но каменты зачем трогать??? это ж ценность для истории, уроды блин.

     

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