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19.05.2018 09:38  Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.13

Доступна для тестирования бета-версия пользовательской оболочки Plasma 5.13, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Протестировать новый выпуск можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Релиз ожидается 12 июня.

В процессе подготовки новой версии большое внимание уделено снижению времени запуска, повышению отзывчивости интерфейса, снижению потребления памяти и оптимизации производительности для комфортной работы на маломощных системах. Выпуск 5.13 также примечателен прекращением развития в KWin новых возможностей, специфичных для X11. При разработке KWin 5.13 реализуются только новшества, связанные с Wayland, а в работающий с X11 код вносятся только исправления ошибок (речь о специфичных для X11 или Wayland возможностях, но большая часть кода KWin не привязана к оконным системам, поэтому общие новшества доступны как для Wayland, так и для X11).

Ключевые улучшения:

  • Представлен набор интеграции браузеров с рабочим столом Plasma, предлагающий улучшения для использования Firefox, Chrome и браузеров на базе Chromium. Среди предоставляемых набором возможностей: отображение информации о загрузках во всплывающих уведомлениях Plasma (по аналогии с уведомлениями о копировании файлов в Dolphin), возможность переключения на следующий просматриваемый в браузере видеоролик или прослушиваемую музыкальную композицию через плазмойд Media Controls, поддержка отправки ссылки на смартфон с мобильным приложением KDE Connect, возможность открытия вкладок в браузере через интерфейс KRunner (Alt-Space). Набор оформлен в виде плагинов для различных браузеров;
  • Изменено оформления конфигуратора и осуществлён перевод на использование фреймворка Kirigami, позволяющего создавать адаптивные интерфейсы, работающие без изменения на настольных и мобильных системах. Обновлены многие инструменты, такие как выбор тем оформления и наборов пиктограмм. На страницу выбора заставки добавлена поддержка загрузки заставок с каталога KDE Store. На страницу настройки шрифтов добавлен предпросмотр настроек субпиксельного сглаживания;
  • Представлено новое оформления приглашения для входа в систему и экрана блокировки системы, на которых теперь по умолчанию отображаются обои текущего релиза Plasma. Для блокировщика экрана добавлен эффект плавного затухания и размытия при отображении элементов управления, что позволяет использовать его в качестве хранителя экрана;
  • В композитном менеджере KWin существенно улучшены эффекты размытия и переключения между рабочими столами. Продолжено усовершенствование работы с использованием протокола Wayland: задействованы высокоприоритетные контексты EGL, добавлена начальная поддержка скринкастов и совместного доступа к рабочему столу;
  • Улучшен интерфейс центра установки приложений и дополнений (Discover): Осуществлён переход на фреймворк Kirigami. Модернизирован внешний вид списков и категорий, в которых вместо больших картинок-баннеров задействованы панели, добавлена поддержка сортировки списков, задействован виджет Kirigami Cards. В списках и на страницах приложений добавлен вывод рейтинга программы. Пиктограммы приложений теперь выводятся с учётом активного набора пиктограмм, установленного пользователем для рабочего стола. На страницах с информацией о приложении добавлен вывод всех метаданных AppStream, включая все виды ссылок. В окружении Arch Linux после завершения обновления обеспечен вывод лога Pacman;

    Улучшена поддержка самодостаточных форматов пакетов. Для пакетов snap теперь можно менять настройки доступа и устанавливать snap-пакеты в классическом режиме. Добавлена поддержка типа URL 'snap://'. Для пакетов Flatpak предоставлена возможность выбора предпочтительного репозитория для установки. В пакет xdg-desktop-portal-kde, используемый для обеспечения интеграции приложений Flatpak и Snap с рабочим столом, добавлены порталы для предоставления доступа для создания скриншотов и скринкастов;

  • Добавлена предварительная поддержка глобального меню GTK, возможен перенос меню в верхнюю панель или отображение в виде кнопки в заголовке окна;
  • Изменён интерфейс виджета управления воспроизведением мультимедийного контента (Media Player Widget);
  • Добавлен новый диалог настройки параметров экрана, всплывающий при первом подключении внешнего монитора;
  • В плагине с реализацией кланедаря-планировщика обеспечен показ астрономических событий (фаз луны, дней равноденствия и максимального/минимального солнцестояния);
  • В виджет с часами добавлена поддержка копирования текущей даты и времени в буфер обмена;
  • На всплывающие уведомления добавлена кнопка для очистки истории;
  • Для KRunner представлены плагины для упрощения доступа к профилям терминала Konsole и интерфейсу выбора символов;
  • Страница настройки параметров мыши переделена и переведена на использование libinput для X и Wayland;
  • В Plasma Vault (интерфейс для шифрования конфиденциальных данных) добавлен бэкенд CryFS, появилась возможность закрытия шифрованных хранилищ со смартфона через приложение KDE Connect, обеспечена поддержка offline-хранилищ;
  • Добавлена возможность отката на программную отрисовку, в случае невозможности использования драйверов OpenGL или их сбоя.


  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2018/05/18...)
  2. OpenNews: Выпуск KDE Applications 18.04
  3. OpenNews: Релиз браузера Falkon 3.0.0, развиваемого проектом KDE
  4. OpenNews: Проект KDE представил вторую модель ультрабука KDE Slimbook
  5. OpenNews: В openSUSE Leap 15 будет предложен сеанс KDE на базе Wayland
  6. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kde
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  • 1.1, Дим, 10:55, 19/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Народ, в параметрах системы невозможно загрузить новые варианты оформление, тупо не работает сервис. Нельзя тут ничего сделать? Может у кого остался архив в оформлении со старого сайта кде лук?
     
     
  • 2.9, Dz, 11:48, 19/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Тут спасибо РКН
     
  • 1.2, Аноним, 11:03, 19/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    через прокси работает
     
  • 1.3, Аноним, 11:08, 19/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Тестирование рабочего стола KDE Plasma 5.13... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 11:51, 19/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > плазмойд

    Это поклонники Андройда и руберойда.

     
  • 1.4, Аноним, 11:09, 19/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Судя по прочитанному созрел пятый КДЕ.
     
  • 1.5, Аноним, 11:28, 19/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Вот это полезные изменения, приятно читать блог KDE и видеть действительно улучш... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, kiwinix, 11:36, 19/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Раскладку уже можно переключать клавишами на вяленом?
     
     
  • 2.7, Аноним, 11:42, 19/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    zachem, latinitsi hvatit vsem.
     
     
  • 3.8, Аноним, 11:47, 19/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Davno pora perekhodit' na latinicu i anglijskij yazyk vvodit'
     
     
  • 4.11, Илья, 11:57, 19/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    nihuya ne ponyatno
     
  • 1.12, Аноним, 12:00, 19/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    KDE Connect прикольная вещь Не хватает только таких вещей как скопировать буфе... весь текст скрыт [показать]
     

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