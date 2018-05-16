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16.05.2018 22:57  Обновление Chrome 66 с отменой ограничений автовоспроизведения звука

Компания Google опубликовала корректирующее обновление Chrome 66.0.3359.181, в котором отменила представленную в ветке Chrome 66 блокировку автоматического воспроизведения звука через Web Audio API. Для тегов video и audio запрет на автовоспроизведение (свойство autoplay) контента со звуком на текущей вкладке оставлен в силе.

В качестве причины реализованного послабления называется поступление большого числа жалоб на нарушение нормальной работы некоторых популярных игровых, коммуникационных и звуковых сервисов. Например, при использовании Chrome 66 во многих online-играх перестал выводиться звук. В частности, проблеме подвержены HTML5-игры на базе движков Pico-8, GameMaker, Unity и Phaser, в работе которых применялось автоматическое воспроизведение звука при открытии страницы.

При этом блокировка не отменяется полностью, а лишь откладывается до октябрьского выпуска Chrome 70, что призвано дать разработчикам дополнительное время на переработку своего кода. В соответствии с новыми правилами воспроизведение звука должно начинаться только при явном действии пользователя, например, при нажатии на кнопку. Целью блокировки является борьба со злоупотреблениями автоматическим показом видеорекламы со звуком, которая создаёт неудобства и отвлекает пользователя при просмотре страниц.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 66
  3. OpenNews: Google официально представил поддержку Linux-приложений в Chrome OS
  4. OpenNews: Google запретил размещение дополнений к Chrome c кодом для майнинга криптовалют
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chrome
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