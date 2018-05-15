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15.05.2018 14:33  Итоги полугода работы проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов

Прошли очередные полгода и проект Repology, в рамках которого регулярно собирается и сравнивается информация о версиях пакетов во множестве репозиториев, публикует очередной отчёт.

  • Число поддерживаемых репозиториев превысило 180. Добавлена поддержка Linux дистрибутивов BlackArch, Hyperbola, Maemo, Pardus, PureOS, Raspbian, SteamOS, Tails, Trisquel, репозиториев Deb Multimedia, Rudix (бинарные пакеты для OS X), crates.io (модули Rust), Stackage (модули Haskell), Scoop (пакеты для Windows), Entware-ng (репозиторий для встраиваемых устройств) и сайта Wikidata, улучшена поддержка Hackage.
  • Добавлены новые статусы пакетов. В частности для случаев, когда пакет исключается из сравнения версий в дополнение к общему статусу "ignored" добавлены более конкретные "rolling" (когда код пакета всегда выкачивается из актуального состояния VCS), "noscheme" (отсутствие официальных релизов и схемы версионирования), "incorrect" (явное указание на использование неверной или несуществующей версии) и "untrusted" (для случая проактивной блокировки недоверенного источника, ранее сообщавшего неверные данные).
  • Добавлены новые фильтры пакетов.
  • Начата поддержка хранения исторической информации, в частности реализована история для пакетов, включающая выпуски новых версии проектов и обновления пакетов в репозиториях (пример), а также для мантейнеров, отражающая состояние их пакетов (пример). В том числе доступна Atom синдикация, позволяющая любому из 25 тысяч известных Repology мантейнеров получать уведомления о выпуске новых версий поддерживаемых ими пакетов.

Общая статистика:

  • 181 репозиторий
  • 136'226 проектов
  • 1'701'520 отдельных пакетов
  • 25'247 мантейнеров
  • 36'531 зафиксированных релизов за 38 дней наблюдения. За этот срок хотя бы один релиз выпустили 18'174 или 5.2% известных проектов)

Топ репозиториев по общему количеству пакетов:

  • AUR (43300)
  • Debian и производные (30912) (лидирует Raspbian)
  • FreeBSD (27580)
  • Fedora (21355)
  • Gentoo (19161)

Топ репозиториев по количеству неуникальных пакетов (т.е. пакетов, присутствующих также в других дистрибутивах):

  • Debian и производные (22551) (лидирует Deepin)
  • FreeBSD (21033)
  • Fedora (17909)
  • Rosa (14995) (за полгода обогнала AUR и Gentoo)
  • AUR (14677)

Топ репозиториев по количеству свежих пакетов:

  • FreeBSD (15854)
  • Debian и производные (14526) (лидирует Raspbian)
  • Fedora (12929)
  • AUR (10246)
  • Gentoo (9050)

Топ репозиториев по процентному соотношению свежих пакетов (только для репозиториев с 1000 и более пакетов и не считая upstream коллекций типа CPAN, Hackage, PyPi):

  • Ravenports (99.50%)
  • Homebrew (87.15%)
  • Arch и производные (84.74%)
  • KaOS (80.06%)
  • YACP (79.35%)


  1. Главная ссылка к новости (https://repology.org...)
  2. OpenNews: Полугодовой отчёт проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов
  3. OpenNews: Итоги полугода работы проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов
  4. OpenNews: Введён в строй сервис для анализа версий пакетов в репозиториях
Автор новости: AMDmi3
Тип: Обобщение
Ключевые слова: repology, repository
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  • 1.10, Аноним, 19:35, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Очень крутой проект, спасибо создателю.
     
  • 1.16, Аноним, 20:59, 15/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Топ репозиториев по общему количеству пакетов Что там с прогнозами, товарищи ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, A.Stahl, 21:16, 15/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    >FreeBSD (27580)

    А сколько программ для DOS? Впрочем, в терминах *BSD, DOS вполне жив. :)

     

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