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13.05.2018 22:28  Началось бета-тестирование FreeBSD 11.2

Сформирован первый бета-выпуск FreeBSD 11.2. Выпуск FreeBSD 11.2-BETA1 доступен для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, sparc64, aarch64 и armv6 (BEAGLEBONE, CUBIEBOARD, CUBIEBOARD2, CUBOX-HUMMINGBOARD, RPI-B, RPI2, PANDABOARD, WANDBOARD). Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2. Релиз FreeBSD 11.2 запланирован на 27 июня.

Среди основных изменений:

  • В утилиту crontab добавлена опция "-f" для принудительного удаления файла crontab при использовании опции "-r" в неинтерактивном режиме (предотвращает случайное удаление при ошибочном указании "-r" в командной строке);
  • В утилиту diskinfo добавлены флаги "-s" для отображения идентификатора диска (серийного номера) и "-p" для вывода физического пути (physpath) к диску в системе хранения;
  • В umount добавлен флаг "-N" для принудительного отмонтирования NFS-раздела;
  • В утилите ps обеспечено отображение приоритетов realtime и idle среди флагов состояния. Также добавлен признак "C", позволяющий определить , что процесс выполняется с использованием ограничений capsicum;
  • В утилите pw реализована корректная обработка периодов истечения срока работы учётной записи и добавлена возможность использования символов "@" и "!" в поле GECOS;
  • В утилите mdmfs появилась поддержка tmpfs;
  • В утилиту service добавлен флаг "-j" для выполнения команды в контексте указанного jail-окружения;
  • В утилиту sysctl добавлена поддержка присвоения параметрам массивов числовых значений;
  • В ifconfig добавлена поддержка опции "random" для случайной генерации MAC-адреса;
  • Добавлена новая утилита efibootmgr для настройки менеджера загрузки EFI;
  • Инсталлятор bsdinstall по умолчанию настроен на использование на системах arm64 только загрузки в режиме UEFI;
  • Добавлен драйвер mlx5io для сетевых адаптеров Connect-X 4 и Connect-X 5;
  • Добавлена поддержка многопротокольных адаптеров TAIO USB (TUMPA);
  • Для гипервизора bhyve реализован драйвер виртуальной консоли virtio_console;
  • Обновлены версии поставляемых в базовой системе сторонних проектов: libarchive 3.3.2, libxo 0.8.4, Subversion 1.9.7, OpenSSH 7.5p1, tcpdump 4.9.2, NTP 4.2.8p11, bmake 20180222, OpenSSL 1.0.2o, LLVM (clang, lld, lldb, compiler-rt) 6.0.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за третий квартал 2017 года
  3. OpenNews: Релиз FreeBSD 10.4
  4. OpenNews: Релиз FreeBSD 11.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: freebsd
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  • 1, Аноним, 00:16, 14/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –5 +/
    как обновиться? зашел пуск -> выполнить -> putty.exe. Дальше что?
     
     
  • 2, justBob, 00:51, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    $ sudo apt update
    $ sudo apt upgrade
     
  • 3, Аноним, 00:56, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Дальше идёшь на фриланс ру, ищешь человека, который это бы сделал, договариваешь... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4, vantoo, 01:04, 14/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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