13.05.2018 22:28  Началось бета-тестирование FreeBSD 11.2

Сформирован первый бета-выпуск FreeBSD 11.2. Выпуск FreeBSD 11.2-BETA1 доступен для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, sparc64, aarch64 и armv6 (BEAGLEBONE, CUBIEBOARD, CUBIEBOARD2, CUBOX-HUMMINGBOARD, RPI-B, RPI2, PANDABOARD, WANDBOARD). Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2. Релиз FreeBSD 11.2 запланирован на 27 июня. Среди основных изменений: В утилиту crontab добавлена опция "-f" для принудительного удаления файла crontab при использовании опции "-r" в неинтерактивном режиме (предотвращает случайное удаление при ошибочном указании "-r" в командной строке);

В утилиту diskinfo добавлены флаги "-s" для отображения идентификатора диска (серийного номера) и "-p" для вывода физического пути (physpath) к диску в системе хранения;

В umount добавлен флаг "-N" для принудительного отмонтирования NFS-раздела;

В утилите ps обеспечено отображение приоритетов realtime и idle среди флагов состояния. Также добавлен признак "C", позволяющий определить , что процесс выполняется с использованием ограничений capsicum;

В утилите pw реализована корректная обработка периодов истечения срока работы учётной записи и добавлена возможность использования символов "@" и "!" в поле GECOS;

В утилите mdmfs появилась поддержка tmpfs;

В утилиту service добавлен флаг "-j" для выполнения команды в контексте указанного jail-окружения;

В утилиту sysctl добавлена поддержка присвоения параметрам массивов числовых значений;

В ifconfig добавлена поддержка опции "random" для случайной генерации MAC-адреса;

Добавлена новая утилита efibootmgr для настройки менеджера загрузки EFI;

Инсталлятор bsdinstall по умолчанию настроен на использование на системах arm64 только загрузки в режиме UEFI;

Добавлен драйвер mlx5io для сетевых адаптеров Connect-X 4 и Connect-X 5;

Добавлена поддержка многопротокольных адаптеров TAIO USB (TUMPA);

Для гипервизора bhyve реализован драйвер виртуальной консоли virtio_console;

Обновлены версии поставляемых в базовой системе сторонних проектов: libarchive 3.3.2, libxo 0.8.4, Subversion 1.9.7, OpenSSH 7.5p1, tcpdump 4.9.2, NTP 4.2.8p11, bmake 20180222, OpenSSL 1.0.2o, LLVM (clang, lld, lldb, compiler-rt) 6.0.0.



