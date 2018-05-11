11.05.2018 22:39  Выпуск Wine 3.8

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Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.8. С момента выпуска версии 3.7 было закрыто 32 отчёта об ошибках и внесено 189 изменений.
Наиболее важные изменения:
- Добавлена инфраструктура для написания тестов для драйверов ядра;
- В оболочке добавлена поддержка показа свойств файлов;
- Добавлен MP3 декодировщик, реализованный как медиаобъект DirectX;
- Расширена поддержка планировщика запуска задач по расписанию (Task Scheduler);
- В UrlMon добавлена поддержка агрегирования COM;
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений:
Acrobat Reader X/XI, Photoshop CS, Microsoft Visual C++, Trip Undead & Undressed, WickrMe 4.19.7, Autodesk Fusion 360, Adobe Premiere Elements 14, Dragon Naturally Speaking 15, UFOHD2, Microsoft Windows PowerShell 6.x, Neoncron 2.