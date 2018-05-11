11.05.2018 22:39  Выпуск Wine 3.8

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.8. С момента выпуска версии 3.7 было закрыто 32 отчёта об ошибках и внесено 189 изменений. Наиболее важные изменения: Добавлена инфраструктура для написания тестов для драйверов ядра;

В оболочке добавлена поддержка показа свойств файлов;

Добавлен MP3 декодировщик, реализованный как медиаобъект DirectX;

Расширена поддержка планировщика запуска задач по расписанию (Task Scheduler);

В UrlMon добавлена поддержка агрегирования COM;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Acrobat Reader X/XI, Photoshop CS, Microsoft Visual C++, Trip Undead & Undressed, WickrMe 4.19.7, Autodesk Fusion 360, Adobe Premiere Elements 14, Dragon Naturally Speaking 15, UFOHD2, Microsoft Windows PowerShell 6.x, Neoncron 2.



