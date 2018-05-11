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11.05.2018 22:39  Выпуск Wine 3.8

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 3.8. С момента выпуска версии 3.7 было закрыто 32 отчёта об ошибках и внесено 189 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Добавлена инфраструктура для написания тестов для драйверов ядра;
  • В оболочке добавлена поддержка показа свойств файлов;
  • Добавлен MP3 декодировщик, реализованный как медиаобъект DirectX;
  • Расширена поддержка планировщика запуска задач по расписанию (Task Scheduler);
  • В UrlMon добавлена поддержка агрегирования COM;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Acrobat Reader X/XI, Photoshop CS, Microsoft Visual C++, Trip Undead & Undressed, WickrMe 4.19.7, Autodesk Fusion 360, Adobe Premiere Elements 14, Dragon Naturally Speaking 15, UFOHD2, Microsoft Windows PowerShell 6.x, Neoncron 2.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 3.7
  3. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 3.3
  4. OpenNews: Энтузиасты взяли на себя продолжение разработки Wine staging
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1.1, Bicycle, 22:48, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Microsoft Windows PowerShell 6.x

    О, да, наконец-то я смогу избавиться от этого долбанного Bash.

     
     
  • 2.2, Аноним, 22:53, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    И получить долбанный Вайн.
     
  • 2.4, Аноним, 23:15, 11/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > Microsoft Windows PowerShell 6.x
    > Bash
    > Wine 3.8

    Накроман?

     
  • 1.3, Аноним, 22:54, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    До... ах да.
     
  • 1.5, kai3341, 23:30, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > 44895 League Of Legends: Unable to log in if behind OpenWRT based router

    Не надо играть на роутере

     
     
  • 2.6, commiethebeastie, 00:08, 12/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    upnp похоже.
     

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