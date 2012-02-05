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10.05.2018 23:19  Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.12

Компания Oracle сформировала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.12, в котором отмечено 5 исправлений. В новой версии на стороне хост-окружения добавлена поддержка ядра Linux 4.17, для гостевых систем добавлена поддержка ядра Linux 4.16 и ядра из состава RHEL 7.5. Для гостевых систем под управлением Linux добавлены исправления проблем с 3D-графикой, наблюдаемые в новых дистрибутивах. Устранено потенциальное повреждение данных в коде эмулируемого последовательного порта (Serial). Решены проблемы с запуском и остановкой записи видео.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.10
  3. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.8
  4. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2018 появились номинации за взлом nginx, OpenSSL и Virtualbox
  5. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox
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  • 1, Аноним, 00:00, 11/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    как в qemu добиться такой же производительности графики как в virtualbox ?
     

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