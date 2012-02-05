10.05.2018 23:19  Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.12

Компания Oracle сформировала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.12, в котором отмечено 5 исправлений. В новой версии на стороне хост-окружения добавлена поддержка ядра Linux 4.17, для гостевых систем добавлена поддержка ядра Linux 4.16 и ядра из состава RHEL 7.5. Для гостевых систем под управлением Linux добавлены исправления проблем с 3D-графикой, наблюдаемые в новых дистрибутивах. Устранено потенциальное повреждение данных в коде эмулируемого последовательного порта (Serial). Решены проблемы с запуском и остановкой записи видео.



