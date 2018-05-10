10.05.2018 10:59  Релиз дистрибутива Tails 3.7 и браузера Tor Browser 7.5.4

Доступен релиз специализированного дистрибутива Tails 3.7 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.2 Гб.

В новом выпуске обновлены версии Tor Browser, OpenSSL, Perl, LibreOffice и libmad, в которых устранены недавно выявленные уязвимости. Прекращена установка пакетов python-qt4 и python-trezor. Упрощён доступ к WhisperBack из обзорного режима GNOME.

Одновременно, выпущена новая версия специализированного браузера Tor Browser 7.5.4, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. В новом выпуске осуществлена синхронизация с выпуском Firefox 52.8.0 ESR, в котором устранено 11 критических уязвимостей (CVE-2018-5183 в библиотеке Skia и 10 под CVE-2018-5150). Также обновлены входящие в состав компоненты HTTPS Everywhere 2018.4.11 и NoScript 5.1.8.5.



