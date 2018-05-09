09.05.2018 18:09  Релиз Firefox 60

Состоялся релиз web-браузера Firefox 60, а также мобильной версии Firefox 60 для платформы Android. Выпуск отнесён к категории веток с длительным сроком поддержки (ESR), обновления для которых выпускаются в течение года. В ближайшие часы ожидается обновление прошлой ветки с длительным сроком поддержки 52.8.0. В ближайшее время на стадию бета-тестирования перейдёт ветка Firefox 61 (ESR), релиз которой намечен на 26 июня. Основные новшества: Проведена модернизация стартовой страницы, показываемой при открытии новой вкладки. Благодаря применению адаптивной вёрстки на широких экранах на стартовой странице теперь умещается больше элементов. В секцию Highlights включены сайты, сохранённые через сервис Pocket. Добавлены новые опции для перегруппировки содержимого страницы и секций;

Включено отображение оплаченных спонсорами блоков на стартовой странице. Ссылки на рекламные статьи показываются в разделе рекомендованного сервисом Pocket контента и явно помечены как реклама. На текущем этапе реклама показывается только для пользователей в США. Рекламные блоки можно отключить через настройки стартовой страницы. Связанная с подбором контента персонализация выполняется на стороне клиента и без передачи сведений о пользователе третьим лицам (в браузер загружается весь список рекомендованных ссылок на текущий день, который ранжируется на стороне пользователя, отталкиваясь от данных истории посещений);

Для пользователей Linux добавлена опция для отображения и скрытия заголовков окна. При отключении показа заголовков применяется декорирование элементов окна на стороне клиента (CSD, Client Side Decoration), заголовок окна полностью скрывается, а кнопки управления окном размещаются в одной строке со вкладками. Для перемещения необходимо подвести курсор к самому краю и удерживать Alt. Опция активируется через раздел кастомизации в основном меню (флажок в левом нижнем углу);

Изменён интерфейс управления Cookie. Вместо полного списка Cookie в привязке к каждому сайту ("Show Cookies" и "Remove individual cookies" в about:preferences#privacy) в настройках предложен унифицированный интерфейс, выводящих информацию о числе Cookie и размере данных из связанных с сайтом хранилищ. Новый интерфейс не предоставляет детализацию по отдельным Cookie и не позволяет выборочно удалить Cookie. В разделе с информацией о странице (Page Info/Security/View Cookie) пока оставлен прежний интерфейс, позволяющий отдельно удалить и просмотреть каждую Cookie. Отдельно Cookie также можно просмотреть через инструменты для разработчиков (раздел Storage);

Реализована экспериментальная поддержка "DNS over HTTPS" (DoH), которая отключена по умолчанию. Для активации в about:config следует изменить значение network.trr.mode и прописать DoH-сервер через параметр network.trr.uri, например, можно использовать "https://dns.cloudflare.com/.well-known/dns" или "https://dns.google.com/experimental". Значение 0 полностью отключает DoH; 1 - используется DNS или DoH, в зависимости от того, что быстрее; 2 - используется DoH по умолчанию, а DNS как запасной вариант; 3 - используется только DoH; 4 - режим зеркалирования при котором DoH и DNS задействованы параллельно. DoH может оказаться полезным для исключения утечек сведений о запрашиваемых именах хостов через DNS-серверы провайдеров, борьбы с MITM-атаками по подмене DNS-трафика, противостояния блокировкам на уровне DNS или для оганизации работы в случае невозможности прямого обращения к DNS-серверам (например, при работе через прокси). Если в обычной ситуации DNS-запросы напрямую отправляются на определённые в конфигурации системы DNS-серверы, то в случае DoH запрос на определение IP-адреса хоста инкапсулируется в трафик HTTPS и отправляется на HTTP-сервер, на котором резолвер обрабатывает запросы через Web API. Существующий стандарт DNSSEC использует шифрование лишь для аутентификации клиента и сервера, но не защищает трафик от перехвата и не гарантирует конфиденциальность запросов.

Добавлена поддержки Cookie-атрибута SameSite, который можно использовать для блокирования CSRF-атак. При помощи SameSite можно разрешить отправку Cookie только в ответ на запросы, инициированные с сайта, с которого эти Cookie изначально были получены. Запросы, отправленные с URL, который не совпадает адресом назначения, будут приходить без выставленных для целевого сайта Cookie. Атрибут SameSite может принимать два значения ‘strict’ или ‘lax’. В режиме 'strict' Cookie будут удерживаться от отправки любых видов межсайтовых запросов. В режиме 'lax' будут применяться более мягкие ограничения и передача Cookie будет блокироваться только для межсайтовых субзапросов, таких как запрос изображения или загрузка контента через iframe;

Интерфейс браузера переведён на использование CSS-движка Stylo (Quantum CSS), написанного на языке Rust и поддерживающего распараллеливание обработки стилей CSS. Ранее на Quantum CSS уже была переведена обработка страниц, а теперь он используется и для отрисовки интерфейса, что положительно сказывается на его отзывчивости;

Расширены индикаторы приватности для камеры: камера и индикатор активности камеры теперь автоматически отключаются после отключения записи видео (MediaStreamTrack) и включаются при возобновления записи, что позволяет пользователю сразу видеть когда камера активна, а когда нет;

В WebRTC проведена работа по увеличению производительности обработки и воспроизведения звука на платформе Linux;

Добавлена поддержка механизма быстрого открытия TCP-соединений (TFO - TCP Fast Open, RFC 7413), который позволяет сократить число шагов установки соединения за счёт комбинирования в один запрос первого и второго шагов классического 3-этапного процесса согласования соединения и даёт возможность отправки данных на начальном этапе установки соединения. По умолчанию возможность выключена и требует активации в about:config (network.tcp.tcp_fastopen_enable);

Добавлен движок управления групповыми политиками, определяющими настройки для текущего рабочего окружения. Политики могут устанавливаться через Windows Group Policy или загружаться в кроссплатформенном виде при помощи к файла в формате JSON;

В связи с ранее выявленными нарушениями и злоупотреблениями воплощён первый этап прекращения доверия к сертификатам удостоверяющего центра Symantec. В Firefox 60 соединения с TLS-сертификатами Symantec, выпущенными до 1 июня 2016 года, начнут помечаться небезопасными. В октябре в Firefox 63 доверие к корневому сертификату Symantec будет полностью прекращено;

Добавлена поддержка API Web Authentication, предоставляющего средства для обеспечения в web-приложениях надёжной аутентификации на основе открытых ключей. API также может применяться для организации аутентификации на сайте с использованием USB-токенов;

Включена по умолчанию поддержка модулей JavaScript, определённых в стандарте ECMAScript 6 и предоставляющих средства для определения зависимостей и загрузки только необходимых для работы компонентов. Для определения модулей используется тег "script" с флагом "type=module". Предоставляемая браузером поддержка модулей позволяет без привлечения дополнительных сборочных этапов организовать загрузку зависимостей, параллельно от основного контента, использовать расширенные методы кэширования, отсеивать дубликаты, обеспечить корректный порядок выполнения скриптов;

Нажатие клавиши Enter в режимах designMode и contenteditable для форм с текстом теперь приводит к вставке тега "div" вместо "br";

Значения CSS-свойств align-content, align-items, align-self, justify-content и place-content приведены к соответствию спецификации CSS Box Alignment Module Level 3;

Возвращена поддержка JavaScript-метода Array.prototype.values(), который возвращает объект итератора, содержащий значения для каждого индекса в массиве. Ранее данный метод был отключен из-за проблем с совместимостью;

Добавлено новое CSS-свойство paint-order, позволяющее определить порядок применения заполнения, обводки и отображения маркеров для текстового содержимого и SVG-рисунков;

В инструментах для web-разработчиков добавлена поддержка автодополнения переменных в панели правил CSS, в Responsive Design Mode добавлена настройка "Reload when..." для управления автоматической перезагрузкой страницы при изменении симулируемого типа экрана и типа User Agent. Удалена настройка view_source.tab, код страницы теперь может быть показан только в новой вкладке (поддержка открытия нового окна прекращена);

Удалена настройка dom.workers.enabled, Web Workers теперь нельзя отключить;

Применяемая для отрисовки содержимого графическая библиотека Skia обновлена до версии 66;

В версии для Android появилась возможность просмотра исходного текста страницы ("View Page Source" в контекстном меню "Page Action"). Кроме того, следом за Firefox для настольных систем версия для Android также переведена на новый многопоточный движок Stylo (Quantum CSS);

В ESR-сборках Firefox 60 по сравнению с обычными сборками Firefox 60 отключена поддержка Service Workers (dom.serviceWorkers.enabled=false) и Push-уведомлений (dom.push.enabled=false), добавлена опция xpinstall.signatures.required, позволяющая отключить проверку дополнений по цифровой подписи. По сравнению с прошлой ESR-веткой Firefox 52 в новой версии поддерживаются только дополнения WebExtensions, по умолчанию включен WebAssembly, задействован многопроцессный режим обработки контента, прекращена поддержка Windows XP и Windows Vista, прекращена поддержка NPAPI-плагинов Silverlight и Java (поддержка Adobe Flash оставлена). Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 60 устранена серия уязвимостей, из которых несколько помечены как критические, т.е. могут привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. В настоящее время информация с подробностями об исправленных проблемах безопасности недоступна, ожидается, что перечень уязвимостей будет опубликован в течение нескольких часов.



