The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

09.05.2018 18:09  Релиз Firefox 60

Состоялся релиз web-браузера Firefox 60, а также мобильной версии Firefox 60 для платформы Android. Выпуск отнесён к категории веток с длительным сроком поддержки (ESR), обновления для которых выпускаются в течение года. В ближайшие часы ожидается обновление прошлой ветки с длительным сроком поддержки 52.8.0. В ближайшее время на стадию бета-тестирования перейдёт ветка Firefox 61 (ESR), релиз которой намечен на 26 июня.

Основные новшества:

  • Проведена модернизация стартовой страницы, показываемой при открытии новой вкладки. Благодаря применению адаптивной вёрстки на широких экранах на стартовой странице теперь умещается больше элементов. В секцию Highlights включены сайты, сохранённые через сервис Pocket. Добавлены новые опции для перегруппировки содержимого страницы и секций;
  • Включено отображение оплаченных спонсорами блоков на стартовой странице. Ссылки на рекламные статьи показываются в разделе рекомендованного сервисом Pocket контента и явно помечены как реклама. На текущем этапе реклама показывается только для пользователей в США. Рекламные блоки можно отключить через настройки стартовой страницы. Связанная с подбором контента персонализация выполняется на стороне клиента и без передачи сведений о пользователе третьим лицам (в браузер загружается весь список рекомендованных ссылок на текущий день, который ранжируется на стороне пользователя, отталкиваясь от данных истории посещений);

  • Для пользователей Linux добавлена опция для отображения и скрытия заголовков окна. При отключении показа заголовков применяется декорирование элементов окна на стороне клиента (CSD, Client Side Decoration), заголовок окна полностью скрывается, а кнопки управления окном размещаются в одной строке со вкладками. Для перемещения необходимо подвести курсор к самому краю и удерживать Alt. Опция активируется через раздел кастомизации в основном меню (флажок в левом нижнем углу);
  • Изменён интерфейс управления Cookie. Вместо полного списка Cookie в привязке к каждому сайту ("Show Cookies" и "Remove individual cookies" в about:preferences#privacy) в настройках предложен унифицированный интерфейс, выводящих информацию о числе Cookie и размере данных из связанных с сайтом хранилищ. Новый интерфейс не предоставляет детализацию по отдельным Cookie и не позволяет выборочно удалить Cookie. В разделе с информацией о странице (Page Info/Security/View Cookie) пока оставлен прежний интерфейс, позволяющий отдельно удалить и просмотреть каждую Cookie. Отдельно Cookie также можно просмотреть через инструменты для разработчиков (раздел Storage);
  • Реализована экспериментальная поддержка "DNS over HTTPS" (DoH), которая отключена по умолчанию. Для активации в about:config следует изменить значение network.trr.mode и прописать DoH-сервер через параметр network.trr.uri, например, можно использовать "https://dns.cloudflare.com/.well-known/dns" или "https://dns.google.com/experimental". Значение 0 полностью отключает DoH; 1 - используется DNS или DoH, в зависимости от того, что быстрее; 2 - используется DoH по умолчанию, а DNS как запасной вариант; 3 - используется только DoH; 4 - режим зеркалирования при котором DoH и DNS задействованы параллельно.

    DoH может оказаться полезным для исключения утечек сведений о запрашиваемых именах хостов через DNS-серверы провайдеров, борьбы с MITM-атаками по подмене DNS-трафика, противостояния блокировкам на уровне DNS или для оганизации работы в случае невозможности прямого обращения к DNS-серверам (например, при работе через прокси). Если в обычной ситуации DNS-запросы напрямую отправляются на определённые в конфигурации системы DNS-серверы, то в случае DoH запрос на определение IP-адреса хоста инкапсулируется в трафик HTTPS и отправляется на HTTP-сервер, на котором резолвер обрабатывает запросы через Web API. Существующий стандарт DNSSEC использует шифрование лишь для аутентификации клиента и сервера, но не защищает трафик от перехвата и не гарантирует конфиденциальность запросов.

  • Добавлена поддержки Cookie-атрибута SameSite, который можно использовать для блокирования CSRF-атак. При помощи SameSite можно разрешить отправку Cookie только в ответ на запросы, инициированные с сайта, с которого эти Cookie изначально были получены. Запросы, отправленные с URL, который не совпадает адресом назначения, будут приходить без выставленных для целевого сайта Cookie. Атрибут SameSite может принимать два значения ‘strict’ или ‘lax’. В режиме 'strict' Cookie будут удерживаться от отправки любых видов межсайтовых запросов. В режиме 'lax' будут применяться более мягкие ограничения и передача Cookie будет блокироваться только для межсайтовых субзапросов, таких как запрос изображения или загрузка контента через iframe;
  • Интерфейс браузера переведён на использование CSS-движка Stylo (Quantum CSS), написанного на языке Rust и поддерживающего распараллеливание обработки стилей CSS. Ранее на Quantum CSS уже была переведена обработка страниц, а теперь он используется и для отрисовки интерфейса, что положительно сказывается на его отзывчивости;
  • Расширены индикаторы приватности для камеры: камера и индикатор активности камеры теперь автоматически отключаются после отключения записи видео (MediaStreamTrack) и включаются при возобновления записи, что позволяет пользователю сразу видеть когда камера активна, а когда нет;
  • В WebRTC проведена работа по увеличению производительности обработки и воспроизведения звука на платформе Linux;
  • Добавлена поддержка механизма быстрого открытия TCP-соединений (TFO - TCP Fast Open, RFC 7413), который позволяет сократить число шагов установки соединения за счёт комбинирования в один запрос первого и второго шагов классического 3-этапного процесса согласования соединения и даёт возможность отправки данных на начальном этапе установки соединения. По умолчанию возможность выключена и требует активации в about:config (network.tcp.tcp_fastopen_enable);
  • Добавлен движок управления групповыми политиками, определяющими настройки для текущего рабочего окружения. Политики могут устанавливаться через Windows Group Policy или загружаться в кроссплатформенном виде при помощи к файла в формате JSON;
  • В связи с ранее выявленными нарушениями и злоупотреблениями воплощён первый этап прекращения доверия к сертификатам удостоверяющего центра Symantec. В Firefox 60 соединения с TLS-сертификатами Symantec, выпущенными до 1 июня 2016 года, начнут помечаться небезопасными. В октябре в Firefox 63 доверие к корневому сертификату Symantec будет полностью прекращено;
  • Добавлена поддержка API Web Authentication, предоставляющего средства для обеспечения в web-приложениях надёжной аутентификации на основе открытых ключей. API также может применяться для организации аутентификации на сайте с использованием USB-токенов;
  • Включена по умолчанию поддержка модулей JavaScript, определённых в стандарте ECMAScript 6 и предоставляющих средства для определения зависимостей и загрузки только необходимых для работы компонентов. Для определения модулей используется тег "script" с флагом "type=module". Предоставляемая браузером поддержка модулей позволяет без привлечения дополнительных сборочных этапов организовать загрузку зависимостей, параллельно от основного контента, использовать расширенные методы кэширования, отсеивать дубликаты, обеспечить корректный порядок выполнения скриптов;
  • Нажатие клавиши Enter в режимах designMode и contenteditable для форм с текстом теперь приводит к вставке тега "div" вместо "br";
  • Значения CSS-свойств align-content, align-items, align-self, justify-content и place-content приведены к соответствию спецификации CSS Box Alignment Module Level 3;
  • Возвращена поддержка JavaScript-метода Array.prototype.values(), который возвращает объект итератора, содержащий значения для каждого индекса в массиве. Ранее данный метод был отключен из-за проблем с совместимостью;
  • Добавлено новое CSS-свойство paint-order, позволяющее определить порядок применения заполнения, обводки и отображения маркеров для текстового содержимого и SVG-рисунков;
  • В инструментах для web-разработчиков добавлена поддержка автодополнения переменных в панели правил CSS, в Responsive Design Mode добавлена настройка "Reload when..." для управления автоматической перезагрузкой страницы при изменении симулируемого типа экрана и типа User Agent. Удалена настройка view_source.tab, код страницы теперь может быть показан только в новой вкладке (поддержка открытия нового окна прекращена);
  • Удалена настройка dom.workers.enabled, Web Workers теперь нельзя отключить;
  • Применяемая для отрисовки содержимого графическая библиотека Skia обновлена до версии 66;
  • В версии для Android появилась возможность просмотра исходного текста страницы ("View Page Source" в контекстном меню "Page Action"). Кроме того, следом за Firefox для настольных систем версия для Android также переведена на новый многопоточный движок Stylo (Quantum CSS);
  • В ESR-сборках Firefox 60 по сравнению с обычными сборками Firefox 60 отключена поддержка Service Workers (dom.serviceWorkers.enabled=false) и Push-уведомлений (dom.push.enabled=false), добавлена опция xpinstall.signatures.required, позволяющая отключить проверку дополнений по цифровой подписи. По сравнению с прошлой ESR-веткой Firefox 52 в новой версии поддерживаются только дополнения WebExtensions, по умолчанию включен WebAssembly, задействован многопроцессный режим обработки контента, прекращена поддержка Windows XP и Windows Vista, прекращена поддержка NPAPI-плагинов Silverlight и Java (поддержка Adobe Flash оставлена).

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 60 устранена серия уязвимостей, из которых несколько помечены как критические, т.е. могут привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. В настоящее время информация с подробностями об исправленных проблемах безопасности недоступна, ожидается, что перечень уязвимостей будет опубликован в течение нескольких часов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В Firefox 60 появится реклама на стартовой странице
  3. OpenNews: План развития функциональности Firefox на 2018 год
  4. OpenNews: Тестирование DNS over HTTPS в Firefox может привести к утечке данных об открываемых сайтах
  5. OpenNews: Релиз Firefox 59
  6. OpenNews: В Firefox начнут бороться со всплывающими элементами страниц
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 18:17, 09/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +5 +/
    И вот не надо ныть про рекламу на стартовой Она полностью и очень легко отключа... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, хунейм, 18:32, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Вопрос скорей какого лешого она там впринципе делает.
    Ну да apt-get purge firefox, легко.
     
     
  • 3.7, Аноним, 18:42, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Потому, что у Mozilla нет такого космического бюджета как у Google или Apple М... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.9, Аноним, 18:48, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    https blog mozilla org inclusion 2018 04 19 diversity-and-inclusion-at-mozilla... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.12, Аноним, 18:57, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да ну. Вроде по их предыдущим финансовым отчетам все вполне норм.
     
  • 4.20, Human, 19:10, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А вы забыли новость с отчётами об их расстратах?
    Они львиную долю тратят на всякую дичь и маркетинг, и зачем таким что-то донатить?
     
  • 3.11, IRASoldier, 18:53, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Если бы такие как ты принцЫпиальные не ныли и не трындели, а донатили Мозилле - ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.29, Аноним, 19:32, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    А помнишь как они уволили создателя JavaScript за то что тот был против гей-брак... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.21, VINRARUS, 19:16, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > И вот не надо ныть про рекламу на стартовой. Она полностью и очень легко отключается.

    Лучше скажы как её включить. :D

     
  • 1.4, скоро лето, 18:34, 09/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Скажите, какой нибудь форк огнелиса перешел на Quantum? Такое чувство что все остались на Gecko. Не?
     
     
  • 2.14, Аноним_ка, 18:58, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >Такое чувство что все остались на Gecko. Не?

    А нынешний фуфлофокс не на gecko что ли?

     
  • 1.5, Аноним, 18:38, 09/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Очень радует развитие Firefox Кстати о развитии, манифест Mozilla https w... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.30, Gemorroj, 19:37, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    ужас.
     
  • 1.6, Аноним, 18:41, 09/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Глобальных изменений 0
     
     
  • 2.24, VINRARUS, 19:21, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты чего ожыдал "глобального", смену названия "Firefox" на "Woodpecker"?
     
  • 2.33, Аноним, 19:53, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Лол, т.е. смена движка отрисовки интерфейса -- не глобальное изменение?
     
  • 1.13, Аноним_ка, 18:57, 09/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >При отключении показа заголовков применяется декорирование элементов окна на стороне клиента (CSD, Client Side Decoration)

    Как отключить эту дрянь? Я ничего не включал - но после какого то апдейта у меня стало 2 заголовка, под родным квиновским еще и мерзкий gtkшный, еще и с артефактами и не могущий в hidpi. Я в настройках ничего не включал, никаких новых настроек не вижу. В хроме то всегда можно было включить свой заголовок.

     
  • 1.16, Аноним, 19:02, 09/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В интернете и без того много всякого отвлекающего на букву Г, а мозила решила на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Аноним, 19:10, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это же опционально, можно отключить.
     
  • 2.25, VINRARUS, 19:25, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >а мозила решила на стартовую страницу еще больше всего попало засунуть

    Используеш стандартную стартовую страничку? По моему ты ошыбся вводя адрес сайта.

     
  • 1.17, Аноним, 19:06, 09/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Который у меня отсутствует Отличный релиз Зачем удалять из настроек то, что ещ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, Аноним, 19:18, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Потому что и это удалят позже Привыкайте к расширениям https addons mozilla ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.18, VINRARUS, 19:07, 09/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Для пользователей Linux добавлена опция для отображения и скрытия заголовков окна.

    и
    >Интерфейс браузера переведён на использование CSS-движка Stylo (Quantum CSS), написанного на языке Rust и поддерживающего распараллеливание обработки стилей CSS.

    Це перемога!
    Так и запомню: 09.05 - праздник победы с обязательным выходным, в честь этого события.

     
     
  • 2.23, VINRARUS, 19:19, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Одно печалит, прокрутка по СКМ после нажатия сьехала вверх. Да и чорная полоса вверху окна при компактной теме. Позвоните Мозиле, пусть поправит!
     
  • 1.26, Аноним, 19:27, 09/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я правильно понимаю, это следующий релиз после 59 0 3 Или 59-я ветка будет еще... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.28, Аноним, 19:31, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не будет.
     
  • 1.27, Аноним, 19:30, 09/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    О боже мой Джва года ждал Хотя в опенсусе это и так давно было сделано, да ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.31, Аноним, 19:47, 09/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Подскажите, эта опция отвечает за выскакивание окон типа хотите получать наши о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.32, Аноним, 19:53, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ещё в 59 добавили настройку по отключению всех этих запросов, и от сервис-воркер... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor