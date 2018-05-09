09.05.2018 18:09  Релиз Firefox 60

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|1.13, Аноним_ка, 18:57, 09/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>При отключении показа заголовков применяется декорирование элементов окна на стороне клиента (CSD, Client Side Decoration)
Как отключить эту дрянь? Я ничего не включал - но после какого то апдейта у меня стало 2 заголовка, под родным квиновским еще и мерзкий gtkшный, еще и с артефактами и не могущий в hidpi. Я в настройках ничего не включал, никаких новых настроек не вижу. В хроме то всегда можно было включить свой заголовок.
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|1.18, VINRARUS, 19:07, 09/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Для пользователей Linux добавлена опция для отображения и скрытия заголовков окна.
и
>Интерфейс браузера переведён на использование CSS-движка Stylo (Quantum CSS), написанного на языке Rust и поддерживающего распараллеливание обработки стилей CSS.
Це перемога!
Так и запомню: 09.05 - праздник победы с обязательным выходным, в честь этого события.
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