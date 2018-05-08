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08.05.2018 22:58  Релиз CrossOver 17.5 для Linux и macOS

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 17.5, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 17.5 можно загрузить на данной странице.

В новом выпуске улучшена поддержка Microsoft Office 365 и Office 2016, добавлена поддержка системой управления финансами Quicken 2018, подготовлена полноценная 64-разрядная сборка для macOS (из поставки CrossOver пришлось удалить X Window System).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.codeweavers.com/su...)
  2. OpenNews: Релиз CrossOver 17 для Linux и macOS
  3. OpenNews: CrossOver адаптирован для работы в Chrome OS
  4. OpenNews: Релиз CrossOver 16.2 для Linux и macOS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: crossover, wine
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