08.05.2018 22:58  Релиз CrossOver 17.5 для Linux и macOS

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 17.5, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 17.5 можно загрузить на данной странице.

В новом выпуске улучшена поддержка Microsoft Office 365 и Office 2016, добавлена поддержка системой управления финансами Quicken 2018, подготовлена полноценная 64-разрядная сборка для macOS (из поставки CrossOver пришлось удалить X Window System).



