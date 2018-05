08.05.2018 22:45  Релиз пошаговой стратегии Battle for Wesnoth 1.14

Спустя три с половиной года с момента прошлого значительного выпуска доступна новая версия Battle for Wesnoth 1.14, кроссплатформенной пошаговой стратегии в жанре фэнтези, поддерживающей как прохождение кампаний одним игроком так и многопользовательскую игру по сети или за одним компьютером. Код игры распространяется под свободной лицензией GPL. Сборки подготовлены для Linux, Windows, macOS и iOS. Игра также доступна через сервис Steam. В новой версии реализована новая однопользовательская игровая кампания "Secrets of the Ancients", переработан интерфейс управления многопользовательским режимом, полностью переработан менеджер дополнений, модернизирован игровой движок, представлены новые игровые юниты и улучшена графика существующих юнитов, добавлены продвинутые анимационные эффекты, заменены звуки для многих юнитов, осуществлён переход на библиотеку SDL 2.0. Игровой контент, включая графику и звуки, помимо GPLv2+ теперь доступен под лицензией Creative Commons BY-SA.