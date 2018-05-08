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08.05.2018 22:45  Релиз пошаговой стратегии Battle for Wesnoth 1.14

Спустя три с половиной года с момента прошлого значительного выпуска доступна новая версия Battle for Wesnoth 1.14, кроссплатформенной пошаговой стратегии в жанре фэнтези, поддерживающей как прохождение кампаний одним игроком так и многопользовательскую игру по сети или за одним компьютером. Код игры распространяется под свободной лицензией GPL. Сборки подготовлены для Linux, Windows, macOS и iOS. Игра также доступна через сервис Steam.

В новой версии реализована новая однопользовательская игровая кампания "Secrets of the Ancients", переработан интерфейс управления многопользовательским режимом, полностью переработан менеджер дополнений, модернизирован игровой движок, представлены новые игровые юниты и улучшена графика существующих юнитов, добавлены продвинутые анимационные эффекты, заменены звуки для многих юнитов, осуществлён переход на библиотеку SDL 2.0. Игровой контент, включая графику и звуки, помимо GPLv2+ теперь доступен под лицензией Creative Commons BY-SA.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.wesnoth.org/start/...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wesnoth, game
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  • 1, Аноним, 23:10, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Андроид же вроде в Гугл Плее есть ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2, Аноним, 23:25, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Оура! Отличительная игруля, гордость свободного игростроя!
     
  • 3, Аноним, 23:52, 08/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Не поддерживается русский язык Этот продукт не поддерживает ваш язык Пожалуйста... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5, Emma Charlotte Duerre Watson, 00:05, 09/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Translation Statistics https://www.wesnoth.org/gettext/
    Russian (ru) 86.55%
     
  • 4, Emma Charlotte Duerre Watson, 00:00, 09/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Конкурент Героям?
     

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