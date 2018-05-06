06.05.2018 08:57  Релиз видеоредактора Shotcut 18.05

Состоялся релиз видеоредактора Shotcut 18.05, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. В новом выпуске: Добавлена начальная поддержка новой панели Keyframes, предоставляющей средства для определения ключевых кадров на основе применения фильтров с возможностью их отдельной анимации. Панель является ответом на запросы пользователей, которым необходима возможность перемещения или панорамирования изображений в кадре. Реализация пока сильно ограничена, например, не поддерживаются операции undo/redo и переходные эффекты, ограничено число фильтров (пока можно использовать фильтры для управления яркостью, громкостью, закругления рамки, изменения размера и местоположения, управления цветом и прозрачностью), не во всех фильтрах доступны расширенные настройки ключевых кадров;

В дополнение к стереозвуком добавлена возможность работы с моно и многоканальным звуком (5.1). Добавлен специальный раздел в конфигураторе "Settings > Audio Channels" и возможность экспорта многоканального звука ("Export > Audio > Channel"). В окнах визуализации звуковых волн "View > Scopes > Audio Peak Meter" и "Audio Waveform" реализовано отображение каждого звукового канала и их раскладка;

Возобновлена поддержка экспорта в форме анимированных GIF-изображений;

Снижено потребление памяти, особенно при использовании фильтров вращения, изменения размера и позиции;

Настройки экспорта по умолчанию изменены для уменьшения размера выходных данных за счёт увеличения GOP (Group of pictures) и числа B-кадров.







