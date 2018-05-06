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06.05.2018 08:57  Релиз видеоредактора Shotcut 18.05

Состоялся релиз видеоредактора Shotcut 18.05, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3.

В новом выпуске:

  • Добавлена начальная поддержка новой панели Keyframes, предоставляющей средства для определения ключевых кадров на основе применения фильтров с возможностью их отдельной анимации. Панель является ответом на запросы пользователей, которым необходима возможность перемещения или панорамирования изображений в кадре. Реализация пока сильно ограничена, например, не поддерживаются операции undo/redo и переходные эффекты, ограничено число фильтров (пока можно использовать фильтры для управления яркостью, громкостью, закругления рамки, изменения размера и местоположения, управления цветом и прозрачностью), не во всех фильтрах доступны расширенные настройки ключевых кадров;
  • В дополнение к стереозвуком добавлена возможность работы с моно и многоканальным звуком (5.1). Добавлен специальный раздел в конфигураторе "Settings > Audio Channels" и возможность экспорта многоканального звука ("Export > Audio > Channel"). В окнах визуализации звуковых волн "View > Scopes > Audio Peak Meter" и "Audio Waveform" реализовано отображение каждого звукового канала и их раскладка;
  • Возобновлена поддержка экспорта в форме анимированных GIF-изображений;
  • Снижено потребление памяти, особенно при использовании фильтров вращения, изменения размера и позиции;
  • Настройки экспорта по умолчанию изменены для уменьшения размера выходных данных за счёт увеличения GOP (Group of pictures) и числа B-кадров.




  1. Главная ссылка к новости (https://shotcut.org/blog/new-r...)
  2. OpenNews: Профессиональная система нелинейного монтажа DaVinci Resolve 12.5 доступна для Linux
  3. OpenNews: Релиз системы нелинейного видеомонтажа Kdenlive 15.08
  4. OpenNews: Тестирование видеоредактора Lightworks 14 для Linux
  5. OpenNews: Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.7.0
  6. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.4.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: shotcut, video
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  • 1.1, Аноним, 12:00, 06/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Какой же он падучий на W10 ).
     
     
  • 2.6, Аноним, 14:39, 06/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Зато бесплатно.
     
  • 1.2, Аноним, 12:02, 06/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    На W7 тоже :(
     
  • 1.3, Жаноним, 12:22, 06/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Подумал и решил - а зачем flatpak, portable, appimage. Deb ставится и в Arch, и в Gentoo, и Alienom... + в /opt просто можно распаковать иногда
     
     
  • 2.5, Аноним, 14:36, 06/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > в /opt просто можно распаковать иногда

    Ловите винду3ятника!

     
  • 2.7, 6756878, 14:51, 06/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А зачем ложка, если есть вилка?
     
  • 2.8, Vladjmir, 14:53, 06/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    flatpak - шикарный формат приложений, обновляется атомарно (только новые/изменённые файлы), достаточно изолирован от системы и не зависит от версии дистрибутива. Эта штука поставилась у меня без проблем и сразу заработала без всяких плясок с бубном.
     

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